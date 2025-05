Ind-Pak Tension: Facebook, WhatsApp और X यूजर्स हो जाएं सावधान! जानें, क्या अलर्ट हुआ जारी

Ind Pak Tension: भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण युद्ध लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है. ऐसे में यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी गलत पोस्ट नहीं किया जाए. PIB फैक्ट चेक- प्रेस सूचना ब्यूरो के ऑफिशियल फैक्ट चेकिंग सोशल मीडिया X हैंडल ने एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा वाले फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ चेतावनी दी गई है.

फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ चेतावनी

पोस्ट में नागरिकों को Facebook, WhatsApp, X और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली हर जानकारी को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने की सलाह दी गई है.

पीआईबी फैक्ट चेक पोस्ट में कहा गया है कि हर जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है. पोस्ट में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting)के तहत नोडल एजेंसी ने नागरिकों से भारतीय सशस्त्र बलों और भारत-पाकिस्तान के बीच चल रही स्थिति के बारे में किसी भी संदिग्ध सामग्री के बारे में जानकारी की रिपोर्ट करने के लिए भी कहा है. इसके लिए WhatsApp नंबर और एक ईमेल ID भी दी गई है जहां से इस बारे में जानकारी शेयर की जा सकती है.

सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट

सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट में लिखा गया है, '' आने वाले दिनों में आपका सोशल मीडिया #पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा से भर जाएगा. हर जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच करना जरूरी है. अगर आपको कोई संदिग्ध सामग्री मिलती है, खास तौर पर भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से संबंधित कोई जानकारी, तो इसकी रिपोर्ट #PIBFactCheck पर करें. WhatsApp: +91 8799711259 ईमेल: Factcheck@pib.gov.in''

In the coming days your social media will be flooded with #Pakistan sponsored propaganda.

It's crucial to scrutinize every piece of information carefully.

If you encounter dubious content, especially concerning the Indian Armed Forces or any info related to ongoing situation,… pic.twitter.com/YomXZUKmpH

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 8, 2025