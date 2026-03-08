IND vs NZ Final: मात्र ₹44 में देखें टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल! Jio-Airtel और Vi के ये हैं सबसे सस्ते 'क्रिकेट पैक'

T20 World Cup 2026 Final Live Streaming: आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल को लेकर देशभर में पारा चढ़ा हुआ है. अगर आप भी इस हाई-वोल्टेज मैच को लाइव देखना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. अब आप बेहद कम कीमत में JioHotstar पर लाइव मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. आइए समझते हैं इस छोटे रिचार्ज का बड़ा फायदा.
Trending Photos
T20 World Cup 2026 Final Live Streaming: क्रिकेट लवर्स के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है. क्योंकि आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 World Cup 2026 का फाइनल मैच खेला जाना है. ऐसे में अगर आप भी इस हाई-वोल्टेज मैच को लाइव देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको JioHotstar का सब्सक्रिप्शन महंगा लग रहा है, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों (Jio, Airtel, Vi) ने ऐसे किफायती क्रिकेट पैक मार्केट में उतारे हैं, जिनसे आप चाय-समोसे के खर्च में मैच का आनंद उठा सकते हैं, वो भी घर बैठे. इसमें सबसे कम बजट का प्लान वोडाफोन-आइडिया (Vi) ने पेश किया है.
वोडाफोन-आइडिया (Vi) ने इस रेस में सबको पीछे छोड़ दिया है. अगर आप Vi यूजर हैं, तो कंपनी ने आपके लिए मात्र 44 रुपये का एक खास डेटा वाउचर पेश किया है. इस पैक में आपको 1GB डेटा के साथ 1 महीने के लिए JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिल जाता है. इस प्लान की डेटा वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन की है, लेकिन सब्सक्रिप्शन पूरे 30 दिन चलेगा. इसका मतलब है, एक बार रिचार्ज करो और पूरे महीने क्रिकेट के मजे लो.
वहीं, अगर आपके पास Jio या Airtel का नंबर है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. जियो और एयरटेल ने भी अपने यूजर्स के लिए बजट प्लान पेश किए हैं. Jio के 100 रुपये वाले पैक में आपको 30 दिनों के लिए 5GB डेटा के साथ 1 महीने का JioHotstar एक्सेस फ्री में मिल जाता है. इसके साथ ही Airtel के 100 रुपये वाले प्लान में आपको 30 दिन की वैलिडिटी और 6GB डेटा के साथ JioHotstar का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है.
यह भी पढ़ें:- सोशल मीडिया बैन होने के बाद भी बर्बाद होंगे बच्चे, मेटा की कर्नाटक सरकार को सलाह...
अगर आपके फोन में पहले से ही काफी डेटा बचा है और आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, तब आपको 100 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है. आप सीधे JioHotstar ऐप पर जाकर 79 रुपये वाला मोबाइल पैक ले सकते हैं. यह सबसे सस्ता इंडिपेंडेंट प्लान है.
अगर आप बड़ी स्क्रीन या अपने Smart TV पर फाइनल का मजा लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़े बड़े प्लान की तरफ जाना होगा. Jio का 195 रुपये वाला प्लान इसमें बेहतर माना जा रहा है. इस प्लान में आपको 90 दिनों की वैलिडिटी और 15GB डेटा के साथ टीवी और मोबाइल दोनों पर JioHotstar का एक्सेस मिल जाता है.
इसके लिए आपके पास Vi का नंबर होना जरूरी है. अगर आपके पास Vi का नंबर है, तो आप सबसे पहले Vi App खोलें या किसी भी पेमेंट ऐप (GPay, Paytm) पर जाकर डेटा वाउचर (Data Voucher) सेक्शन में से 44 रुपये वाला प्लान चुनें. रिचार्ज होते ही आपको एक लिंक या मैसेज मिलेगा, जिससे आप JioHotstar पर मैच एक्टिवेट कर सकेंगे.
यह भी पढ़ें:- शॉपिंग के शौकीनों की उड़ी नींद! अमेजन हुआ धड़ाम, न खुल रहे प्रोडक्ट पेज और न हो...