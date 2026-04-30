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Hindi Newsटेकअब दोस्त की तरह ChatGPT से मांगें नौकरी! रिमोट जॉब हो या वर्क फ्रॉम होम, सब कुछ मिलेगा एक क्लिक में

अब दोस्त की तरह ChatGPT से मांगें नौकरी! रिमोट जॉब हो या वर्क फ्रॉम होम, सब कुछ मिलेगा एक क्लिक में

अब आप सीधे ChatGPT से अपनी पसंद की नौकरी ढूंढ सकते हैं क्योंकि Indeed ने इसके लिए भारत में अपना खास ऐप लॉन्च कर दिया है. बस @Indeed लिखकर अपनी पसंद बताएं और AI आपकी स्किल्स के हिसाब से बेस्ट जॉब ढूंढकर दे देगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 30, 2026, 10:02 AM IST
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ChatGPT को लोग पहले से ही कई कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.
ChatGPT को लोग पहले से ही कई कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.

ChatGPT को लोग पहले से ही कई कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ट्रिप प्लान करना, काम में मदद लेना या बातचीत करना. अब इसमें एक नया फीचर जुड़ गया है, जिससे यूजर्स सीधे नौकरी भी खोज सकते हैं. जॉब प्लेटफॉर्म Indeed ने अपने ऐप को ChatGPT के अंदर भारत समेत 50 से ज्यादा देशों में लॉन्च कर दिया है. इसका मतलब है कि अब यूजर्स चैट के जरिए ही जॉब सर्च कर सकते हैं, बिना किसी अलग ऐप पर जाए.

आसान चैट से करें जॉब सर्च

इस नए फीचर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको जॉब ढूंढने के लिए जटिल तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है. आप सामान्य भाषा में लिख सकते हैं, जैसे “remote jobs” या “marketing jobs in Delhi” और ChatGPT आपको उससे जुड़े जॉब्स दिखा देगा. यूजर्स ChatGPT के ऐप डायरेक्टरी से या चैट में “@Indeed” लिखकर इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे जॉब सर्च करना पहले से ज्यादा आसान और तेज हो गया है.

पर्सनलाइज्ड जॉब सजेशन मिलेंगे

अगर आप अपना Indeed प्रोफाइल ChatGPT से जोड़ते हैं, तो आपको आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस और पसंद के हिसाब से जॉब सजेशन मिलेंगे. यह फीचर AI की मदद से काम करता है, जो आपकी प्रोफाइल को समझकर आपके लिए सबसे सही जॉब्स दिखाता है. इससे बार-बार अलग-अलग वेबसाइट्स पर जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती.

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कंपनी की जानकारी भी मिलेगी

जब आप ChatGPT के जरिए जॉब सर्च करते हैं, तो आपको सिर्फ जॉब लिस्टिंग ही नहीं मिलती, बल्कि कंपनी के बारे में भी जानकारी मिलती है. इसमें कंपनी का ओवरव्यू, कर्मचारियों की रेटिंग और अन्य जरूरी डिटेल्स शामिल होती हैं, जिससे आप बेहतर फैसला ले सकते हैं कि किस जॉब के लिए अप्लाई करना है.

अप्लाई करने के लिए Indeed पर जाना होगा

हालांकि जॉब सर्च ChatGPT के अंदर ही हो जाता है, लेकिन जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको Indeed की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर भेज दिया जाता है. वहीं पर आप आवेदन पूरा कर सकते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं और कंपनी से संपर्क कर सकते हैं.

AI की ताकत से बेहतर रिजल्ट

Indeed का कहना है कि उसका यह सिस्टम पिछले 20 सालों में विकसित की गई टेक्नोलॉजी पर आधारित है. यह प्लेटफॉर्म 645 मिलियन से ज्यादा जॉब सीकर्स के डेटा और रोजाना 140 मिलियन से ज्यादा हायरिंग सिग्नल्स का विश्लेषण करता है. इससे यूजर्स को ज्यादा सटीक और बेहतर जॉब सजेशन मिलते हैं.

जॉब सर्च का नया तरीका

इस नए फीचर के साथ जॉब ढूंढने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है. अब आपको अलग-अलग साइट्स पर भटकने की जरूरत नहीं है- आप सीधे ChatGPT से बात करके अपनी पसंद की नौकरी खोज सकते हैं. यह कदम OpenAI और Indeed के बीच बढ़ती साझेदारी का हिस्सा है, जिसका मकसद AI के जरिए जॉब सर्च और हायरिंग प्रोसेस को और आसान बनाना है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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