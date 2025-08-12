Flipkart Independence Day Sale 2025: सिर्फ 5 दिन में पाएं फोन, टीवी और फर्नीचर पर साल के सबसे बड़े डिस्काउंट

Flipkart Independence Day Sale 2025: Flipkart ने अपनी Independence Day Sale 2025 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. यह मेगा शॉपिंग इवेंट 13 अगस्त 2025 से शुरू होगा और लगातार 17 अगस्त 2025 तक चलेगा. इस 5 दिन की सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम अप्लायंसेज, फर्नीचर और कई कैटेगरीज पर भारी डिस्काउंट मिलेंगे. इस सेल का एक दिलचस्प पहलू यह है कि लैंडिंग पेज पर इसे Independence Day Sale कहा जा रहा है, जबकि बैनर पर Flipkart Freedom Sale 2025 लिखा है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह हाल ही में खत्म हुई फ्रीडम सेल का एक्सटेंशन हो सकता है.

सेल में क्या-क्या मिलेगा?

Flipkart Independence Day Sale 2025 देश की सबसे बड़ी मिड-ईयर सेल में से एक है, जिसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, फैशन, किचन अप्लायंसेज, होम डेकोर और कई प्रोडक्ट्स पर भारी छूट दी जाएगी. इस बार सेल में Samsung, Motorola, Vivo, Asus, HP, TCL जैसी टॉप ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते दाम पर मिलेंगे. साथ ही फैशन सेक्शन में ट्रेडिशनल, कैजुअल और फॉर्मल वियर पर बड़ी कटौती होगी. होम और किचन कैटेगरी में फर्नीचर, किचन एसेंशियल्स और डेकोरेशन आइटम्स पर भी अच्छे ऑफर्स आएंगे. एक्सेसरीज जैसे वॉच, सनग्लासेस और ज्वेलरी भी डिस्काउंट रेंज में होंगी.

बेस्ट ऑफर्स कैसे पाएं?

1. बैंक डिस्काउंट – Canara Bank क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा.

2. कैशबैक और एक्सचेंज बोनस – बैंक डिस्काउंट के साथ कैशबैक और एक्सचेंज बोनस जोड़कर और ज्यादा बचत कर सकते हैं.

3. बंडल डील्स – Flipkart Plus Super Coins का इस्तेमाल करके सिलेक्ट आइटम्स पर अतिरिक्त 10% ऑफ पाएं.

4. अर्ली एक्सेस – अगर आप Flipkart Plus या VIP मेंबर हैं तो अर्ली-बर्ड डील्स का फायदा उठा सकते हैं.

सेल टाइमलाइन

• स्टार्ट डेट – बुधवार, 13 अगस्त 2025

• एंड डेट – सोमवार, 17 अगस्त 2025

• कुल अवधि – 5 दिन, जो इंडिपेंडेंस डे वीकेंड के साथ ओवरलैप करेगी.

किन कैटेगरीज में क्या मिलेगा?

• इलेक्ट्रॉनिक्स – Samsung, Motorola, Vivo, Asus, HP, TCL पर भारी डिस्काउंट.

• फैशन एंड लाइफस्टाइल – ट्रेडिशनल, कैजुअल, फॉर्मल वियर पर कीमतों में बड़ी कटौती.

• होम एंड किचन – फर्नीचर, किचन एसेंशियल्स और डेकोर पर ऑफर्स.

• एक्सेसरीज – वॉच, सनग्लासेस और ज्वेलरी पर डील्स.

खरीदारी का सही समय क्यों है?

इंडिपेंडेंस डे सेल 2025, फेस्टिव सीजन शॉपिंग की एक बेहतरीन शुरुआत है. इस समय न सिर्फ कीमतें कम होती हैं बल्कि बैंक ऑफर्स, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस जैसी कई स्कीमें भी एक साथ मिल जाती हैं. अगर आप नया स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी या किचन अप्लायंस लेने का प्लान बना रहे हैं, तो यह सही मौका है.

FAQ – Flipkart Independence Day Sale 2025

Q1. Flipkart Independence Day Sale 2025 कब शुरू होगी?

13 अगस्त 2025 को.

Q2. यह सेल कितने दिन चलेगी?

कुल 5 दिन – 13 अगस्त से 17 अगस्त 2025 तक.

Q3. बैंक ऑफर्स कौन-कौन से हैं?

Canara Bank क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा.

Q4. क्या Flipkart Plus मेंबर्स को अर्ली एक्सेस मिलेगा?

हां, Plus और VIP मेंबर्स अर्ली-बर्ड डील्स का फायदा ले सकते हैं.

Q5. किन ब्रांड्स पर डिस्काउंट मिलेगा?

Samsung, Motorola, Vivo, Asus, HP, TCL समेत कई टॉप ब्रांड्स.