Independence Day 2025 with Har Ghar Tiranga: कैसे करें पार्टिसिपेट और पाएं सर्टिफिकेट? जानिए पूरा प्रोसेस

Har Ghar Tiranga 2025: भारत अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2025) की तैयारी में है, और इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशभक्ति का माहौल बनाने के लिए तैयार है. यह राष्ट्रीय पहल हर नागरिक को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करती है, जिससे एकता, गर्व और देशप्रेम की भावना मजबूत होती है. इस बार संस्कृति मंत्रालय के वालंटियर प्रोग्राम और सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) की भागीदारी से यह अभियान और भी बड़ा हो गया है. खास बात यह है कि झंडा बनाने में देशभर की हजारों महिलाएं भी योगदान दे रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण मिल रहा है.

कैसे जुड़ें हर घर तिरंगा अभियान से?

इस अभियान में भाग लेना आसान और यादगार है. इसके लिए बस तीन स्टेप पूरे करने होंगे-

1. अपनी डिटेल भरें – नाम, मोबाइल नंबर और देश/राज्य चुनें.

2. तिरंगा फहराते हुए फोटो लें – गर्व से राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी तस्वीर क्लिक करें.

3. अपना सेल्फी अपलोड करें – पोर्टल पर ड्रैग-ड्रॉप करें, ब्राउज करके अपलोड करें, या सीधे कैमरे से फोटो क्लिक करें.

इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद आपको ऑफिशियल डिजिटल सर्टिफिकेट और बैज मिलेगा, जिससे आप Har Ghar Tiranga Ambassador बन जाएंगे.

कब तक चलेगा अभियान?

हर घर तिरंगा 2025 अभी से शुरू हो चुका है और 15 अगस्त 2025 तक चलेगा.

अभियान की खास बातें

• 2022 में लॉन्च – ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत शुरू हुआ यह अभियान अब सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत भावनात्मक जुड़ाव बन चुका है.

• वालंटियर प्रोग्राम – प्रतिभागी घर-घर जाकर झंडा फहराने में मदद करते हैं, झंडे बांटते हैं और लोगों को सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रेरित करते हैं.

• पुरस्कार और सम्मान – 2 अगस्त से शुरू हुए इस प्रोग्राम में टॉप वालंटियर्स को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा.

• महिला सशक्तिकरण – उत्तर प्रदेश में 60 लाख मुफ्त झंडे सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स द्वारा बनाए गए हैं, जिससे 29,000 महिलाएं जुड़ी हैं.

• घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी – अब पूरे देश में ज्यादातर झंडे SHGs बना रहे हैं, जिससे सरकारी सप्लाई 2022 में 7.5 करोड़ से घटकर 2024 में 20 लाख रह गई है.

क्यों खास है हर घर तिरंगा 2025?

यह सिर्फ झंडा फहराने का अभियान नहीं है, बल्कि यह देशभक्ति + सामुदायिक विकास का संगम है. इसमें शामिल होकर आप एक ओर देश के प्रति सम्मान दिखाते हैं, वहीं दूसरी ओर देश की महिलाओं और लोकल प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देते हैं.

Har Ghar Tiranga 2025 FAQs

Q1. हर घर तिरंगा अभियान में कैसे भाग लें?

A1. ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपनी डिटेल भरें, तिरंगा के साथ फोटो लें और अपलोड करें.

Q2. क्या भाग लेने पर कोई सर्टिफिकेट मिलेगा?

A2. हां, डिजिटल सर्टिफिकेट और बैज मिलेगा.

Q3. यह अभियान कब तक चलेगा?

A3. यह 15 अगस्त 2025 तक उपलब्ध है.

Q4. क्या इसमें शामिल होना मुफ्त है?

A4. हां, इसमें भाग लेना पूरी तरह फ्री है.

Q5. महिलाएं इस अभियान में कैसे जुड़ी हैं?

A5. देशभर के सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स तिरंगे बना रहे हैं, जिससे हजारों महिलाएं सशक्त हो रही हैं.