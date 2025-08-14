Independence Day 2025: इस बार AI के अंदाज में दें आजादी के दिन की शुभकामनाएं, ऐसे बनाएं अनोखी इमेज

भारत में स्वतंत्रता दिवस बेहद खास और गर्व से भरा त्योहार होता है, जिसे पूरा देश खूब उत्साह के साथ मनाता है. 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से आजादी हासिल की थी और तभी से यह दिन राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया. इस मौके पर लोग तिरंगा फहराते हैं, देशभक्ति से लबरेज आयोजन किए जाते हैं और दोस्तों-परिवार को शुभकामनाएं देते हैं. हालांकि, इस आजादी दिवस पर टेक्नोलॉजी की धूम देखने को मिल रही है, ऐसे में क्यों न इस बार आप भी अपनों को AI वाली आजादी मुबारक करें. इसके लिए आप AI टूल्स की मदद ले सकते हैं.

AI से बनवाएं इमेज

AI टूल्स की मदद से आप खुद के बनाए हुए स्पेशल इमेज, GIFs या छोटे-छोटे मैसेज और कोट्स तैयार कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में. चलिए जानते हैं कैसे इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आप ये स्वतंत्रता दिवस और खास बना सकते हैं.

इन स्टेप्स से तैयार करें अपना मैसेज-

1. Meta AI के सबसे आसान टूल्स इस समय WhatsApp, Facebook और Instagram हैं, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर लगभग हर शख्स एक्टिव है.

2. WhatsApp पर इमेज, GIF या कोई भी मैसेज क्रिेएट करने के लिए Meta AI के लोगो यानी नीले सर्कल पर टैप करें.

3. इसके बाद प्राम्ट में- Make an image for India’s 79th Independence Day', 'Write a wish for Independence Day' और 'Create a GIF for Independence Day' जैसे पॉइंट्स लिख सकते हैं.

4. बस कुछ ही सेकंड्स में AI आपको प्रॉम्ट के मुताबिक फोटोज, GIF या मैसेज लिखकर दे देगा.

5. जब आपको ये फोटोज या मैसेज मिल जाएं तो इन्हें अपने फोन या लैपटॉप पर सेव कर लें. इसके बाद आप मैसेज के जरिए यह जिन्हें भेजना चाहें भेज सकते हैं.

इन AI टूल्स का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

बता दें कि इन AI संदेशों के लिए आप Microsoft Copilot और Google Gemini जैसे टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये टूल्स भी फ्री हैं और यहां आपको अच्छे फोटोज और संदेश मिल सकते हैं.