₹79,900 का iPhone 15 अब सिर्फ ₹32,780 में! खटाखट हो रही बुकिंग, फटाफट करें बुक

अगर आप Apple iPhone 15 खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी आपके पास बेहतरीन मौका है. लॉन्च के बाद से ही iPhone 15 पर कई बार ऑफर्स आए हैं, लेकिन Amazon का यह नया डिस्काउंट ऑफर वाकई में कमाल का है. खास बैंक ऑफर और एक्सचेंज डील मिलाकर आप iPhone 15 सिर्फ ₹32,780 में खरीद सकते हैं.

Amazon पर iPhone 15 का ऑफर

Apple iPhone 15 (128GB, ब्लैक) की असली कीमत ₹79,900 है. Amazon इस पर 12% का डायरेक्ट डिस्काउंट दे रहा है, जिससे कीमत ₹61,400 हो जाती है. इसके बाद अगर आप अपना पुराना iPhone 14 अच्छे कंडीशन में एक्सचेंज करते हैं, तो आपको ₹25,550 तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है. इससे iPhone 15 की कीमत घटकर ₹35,850 रह जाती है.

अगर आप Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको ₹3,070 का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा. इस तरह iPhone 15 सिर्फ ₹32,780 में आपके पास आ जाएगा. यह ऑफर Amazon के लिमिटेड टाइम सेल का हिस्सा है, यानी स्टॉक खत्म होते ही डील बंद हो सकती है.

iPhone 15 के स्पेसिफिकेशन्स

• डिस्प्ले – 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले

• कलर ऑप्शंस – पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक

• डिज़ाइन – पिछले मॉडल जैसा डिज़ाइन, लेकिन iPhone 14 Pro से ली गई Dynamic Island फीचर

• कैमरा – 48MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर, जो लो-लाइट, डे-लाइट और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में बेहतर रिजल्ट देता है

• बैटरी लाइफ – “ऑल-डे बैटरी” का दावा, रियल यूज में 9+ घंटे तक चलने की क्षमता

• प्रोसेसर – A16 Bionic चिप (iPhone 14 Pro में भी यही चिप थी)

• चार्जिंग पोर्ट – USB Type-C (पहले का लाइटनिंग पोर्ट हटाया गया)

क्यों है ये डील खास?

• डायरेक्ट 12% डिस्काउंट

• पुराने फोन के एक्सचेंज में ₹25,550 तक का फायदा

• ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से ₹3,070 का अतिरिक्त डिस्काउंट

• लिमिटेड टाइम ऑफर – मौका हाथ से निकल सकता है

FAQs

Q1. iPhone 15 पर यह डिस्काउंट कब तक मिलेगा?

यह ऑफर Amazon की लिमिटेड टाइम सेल का हिस्सा है, यानी स्टॉक खत्म होते ही डील बंद हो जाएगी.

Q2. क्या यह ऑफर सभी कलर्स पर है?

यह ऑफर फिलहाल ब्लैक कलर (128GB) वेरिएंट पर दिख रहा है, बाकी कलर्स की कीमतें अलग हो सकती हैं.

Q3. एक्सचेंज ऑफर में ₹25,550 पाने के लिए क्या जरूरी है?

आपका पुराना iPhone 14 अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, तभी आपको अधिकतम एक्सचेंज वैल्यू मिलेगी.

Q4. क्या iPhone 15 में चार्जर मिलता है?

नहीं, Apple अब बॉक्स में चार्जर नहीं देता, आपको अलग से खरीदना होगा.