अब पेंचे भी लड़ेंगे AI से! पतंगबाजी में लगा हाईटेक का तड़का, स्मार्ट चरखी लाई नया तूफान!

Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आसमान में कई रंग-बिरंगी पतंगे देखने को मिलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पतंगबाजी में भी अब टेक्नोलॉजी का तड़का लग गया है. अब बाजारों में स्मार्ट चरखी की धूम देखने को मिल रही है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:59 PM IST
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाजारों में पतंगों की चहल-पहल फिर से लौट आई है. पतंग उड़ाने के शौकीनों के लिए इस बार कुछ नया और दिलचस्प देखने को मिल रहा है, वो है स्मार्ट चरखी! AI के इस दौर में जब हर चीज में टेक्नोलॉजी का तड़का लग रहा है, तो पतंगबाजी भी अब हाईटेक हो गई है. यह खास चरखी उन लोगों के लिए बनाई गई है जो पतंग उड़ाने में जोश और मजा दोनों ढूंढते हैं. इसकी मदद से आप एक ही हाथ से आराम से पतंग उड़ा सकते हैं और पेंचे भी लड़ाना पहले से आसान हो जाता है. चलिए जानते हैं कि ये स्मार्ट चरखी कैसे काम करती है.

अब चरखी भी हो गई स्मार्ट
आजकल जब मोबाइल, टीवी, घड़ियां और यहां तक कि चश्मे भी स्मार्ट हो चुके हैं तो पतंग उड़ाने वाली चरखी में तकनीक का आना भी कोई बड़ी बात नहीं है. मोटर से लैस यह नई स्मार्ट चरखी एक अनोखा आइडिया है, जिसने पारंपरिक चरखी को आधुनिक रूप दे दिया है. इसकी खासियत यह है कि यह अपने आप काम करती है, यानि एक बटन दबाते ही मांझा खुद-ब-खुद लपेटा जा सकता है. इसमें रिचार्जेबल मोटर लगी है और इसे टाइप-सी चार्जिंग केबल से चार्ज किया जा सकता है. पतंग उड़ाने के दीवानों के लिए यह एक बेहद मजेदार प्रोडक्ट है.

बैटरी बैकअप भी शानदार
इस स्मार्ट चरखी को पूरा चार्ज होने में लगभग डेढ़ से दो घंटे का वक्त लगता है. एक बार चार्ज हो जाने के बाद यह 8 से 10 घंटे तक लगातार काम कर सकती है, जिससे आप बिना बार-बार चार्ज किए दो से तीन दिन तक आराम से पतंगबाजी का आनंद ले सकते हैं. इसमें जो मोटर लगी है, वह बेहतरीन क्वालिटी के साथ आती है.

जानें कीमत
ऑटोमैटिक मोटर वाली चरखी को आप चाहें तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर नजदीकी बाजार से भी खरीद सकते हैं. अलग-अलग ई-कॉमर्स साइट्स पर इसकी कीमत में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यह लगभग 2000 रुपये में उपलब्ध है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार खरीदने के बाद यह कई सीजन तक आपका साथ निभा सकती है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

independence day 2025

