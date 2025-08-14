79th Independence Day 2025: पीएम मोदी का भाषण लाल किले से LIVE सुनें, ऐसे बुक करें सिर्फ ₹20 में टिकट

PM Modi 15th August Speech Live: भारत 15 अगस्त 2025, शुक्रवार को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. राजधानी नई दिल्ली में इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से अपना 12वां स्वतंत्रता दिवस भाषण देंगे. समारोह में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और इसे सभी बड़े टीवी चैनलों, यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लाइव प्रसारित किया जाएगा.

हालांकि लाखों लोग इस कार्यक्रम को अपने टीवी और मोबाइल पर देखते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए इसे लाल किले पर लाइव देखने का अनुभव बेहद खास होता है. अगर आप भी इस ऐतिहासिक पल को लाइव देखना चाहते हैं, तो आपको टिकट बुक करनी होगी. आइए जानते हैं टिकट बुक करने का आसान तरीका.

ऑनलाइन टिकट बुकिंग कब और कहां से होगी शुरू?

लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए टिकट बुकिंग 13 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है. आप घर बैठे रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) की आधिकारिक वेबसाइट से टिकट खरीद सकते हैं:

• https://aamantran.mod.gov.in

• https://e-invitations.mod.gov.in

टिकट बुक करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

1. ऊपर दी गई किसी भी वेबसाइट पर जाएं.

2. “Book Independence Day 2025 Tickets” लिंक पर क्लिक करें.

3. अपना नाम, मोबाइल नंबर और टिकटों की संख्या भरें.

4. आधार कार्ड या कोई और मान्य पहचान पत्र अपलोड करें.

5. टिकट श्रेणी चुनें:

• ₹20 (जनरल)

• ₹100 (स्टैंडर्ड)

• ₹500 (प्रीमियम)

6. ऑनलाइन पेमेंट करें (डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI से).

7. QR कोड और सीटिंग डिटेल वाला e-ticket डाउनलोड करें.

नोट: e-ticket को मोबाइल में सेव रखें या प्रिंट निकाल लें, क्योंकि एंट्री के समय इसकी जरूरत होगी.

लाल किला पहुंचने का सबसे आसान तरीका

लाल किले तक पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो सबसे आसान और तेज़ साधन है. 15 अगस्त को दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगी.

• लाल किले के सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन:

• लाल किला मेट्रो स्टेशन (वायलेट लाइन)

• चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन (येलो लाइन)

इन स्टेशनों से पैदल चलते हुए लाल किले के मुख्य प्रवेश द्वार तक आसानी से पहुंचा जा सकता है.

क्यों खास है 15 अगस्त का लाल किला समारोह?

लाल किले पर हर साल 15 अगस्त को आयोजित यह कार्यक्रम भारत की आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक है. यहां प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं, झंडा फहराया जाता है और पूरे देश में देशभक्ति का माहौल बन जाता है. इस साल का आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि यह पीएम मोदी का 12वां स्वतंत्रता दिवस भाषण होगा.

FAQs

Q1. टिकट कहां से बुक करें?

A1. टिकट aamantran.mod.gov.in या e-invitations.mod.gov.in से बुक कर सकते हैं.

Q2. टिकट की कीमत कितनी है?

A2. ₹20 (जनरल), ₹100 (स्टैंडर्ड) और ₹500 (प्रीमियम) श्रेणियां हैं.

Q3. मेट्रो से कैसे पहुंचें?

A3. लाल किला मेट्रो स्टेशन या चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरें.

Q4. टिकट के लिए कौन-सा ID जरूरी है?

A4. आधार कार्ड या कोई अन्य मान्य पहचान पत्र अपलोड करना जरूरी है.