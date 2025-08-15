Independence Day 2025: आज कहां मिलेगा जाम? निकलने से पहले फटाफट डाउनलोड करें ये Apps

Happy Independence Day 2025: इंडिपेंडेंस डे को लेकर आज देशभर में जश्न का माहौल है. हर तरफ देशभक्ति का अलग ही माहौल है. स्कूलों से लेकर ऑफिस हर जगह तिरंगा फैराया जाएगा। साथ ही सड़कों पर रैली भी निकलती है। इन सब कारण से ट्रैफिक जाम जैसी समस्या होना आम बात है। लोगों को जाम से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी कई रास्तों पर डाइवरन प्लान लागू किए होंगे। ऐसे में लोगों को कहीं भी जाने से पहले यह जरूर जान लेना चाहिए कि कौन सा रास्ता बंद है, कहां जाम है और किस रास्ते पर डायवर्डन लागू है। जानकारी न होने के कारण आपको समस्या हो सकती है। इसके लिए आप कुछ ऐप्स की सहायता ले सकते हैं, जो आपको ट्रैफिक जाम जैसी समस्या को पहले ही बता देंगे। इसमें Google Maps, Apple Maps और एक सरकारी ऐप शामिल है।



घर से निकलने से पहले ही डाउनलोड कर लें ये ऐप्स

ट्रैफिक जाम के झाम में अगर आप नहीं पड़ना चाहते हैं तो घर से बाहर निकलने से पहले ही कुछ ऐप्स डाउनलोड कर लें. आपके फोन में नेविगेशन ऐप होना बहुत जरूरी है। इससे न आप सिर्फ रास्ता देख सकते हैं। बल्कि ट्रैफिक जाम और रास्ता दोनों जान सकते हैं। इन नेविगेशन ऐप्स की सहायता से आप रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट भी जान सकते हैं। इन ऐप्स में गूगल मैप्स, ऐपल मैप्स और MapMyIndia ऐप शामिल है।

गूगल मैप्स

गूगल तो हर फोन में होता ही है. अगर गूगल मैप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल पर ही गूगल मैप्स सर्च कर सकते हैं। इसकी सहायता से आप ऑप्शनल रास्ते, ट्रैफिक जाम औररियल-टाइम ट्रैफिक की जानकारी बड़े ही आसानी से पा सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल मैप्स ओपन करना होगा। उसके बाद आपको अपनी लोकेशन और जहां जाना हो वहां की लोकेशन डालनी होगी। अब आपको स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक व्हाइट कलर का आइकन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इनमें से एक ट्रैफिक का भी होगा। इस पर टैप करें। ऐसा करते ही फोन की स्क्रीन पर आ रहे मैप पर अलग-अलग कलर में ट्रैफिक दिखाने लगेगा।

ऐपल मैप्स

अगर आप Apple के फोन यूज करते हैं तो आपको कंपनी का ही Apple Maps फोन में मिलता है। यह रियल टाइम की ट्रैफिक जानकारी के साथ-साथ जाम की भी जानकारी देता है। साथ ही Apple Maps में यूजर्स को Siri का सपोर्ट भी देता है जो ड्राइविंग करते समय इस ऐप का आसानी से यूज करने देने में सहायक होता है.

इन ऐप्स के अलावा अगर आप चाहें तो MapMyIndia ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. यह भी आपको ट्रैफिक से जुड़ी अहम जानकारी प्रदान करेगा. स्वतंत्रता दिवस 2025 पर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए आप अपने फोन में बताए इन तीनों ऐप्स में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन ऐप्स की सहायता से अपनी यात्रा ट्रैफिक फ्री बना सकते हैं.