/Independence Day Special: अब फोटो नहीं, AI से बनाएं तिरंगा लहराता हुआ वीडियो; मिनटों में होगा तैयार, जानें वायरल AI Prompts

Independence Day Celebration AI Video: स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को लेकर देश भर में अलग ही उत्साह होता है. आज के डिजिटल दौर में लोग सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर फोटो और वीडियो पोस्ट करते हैं. हर कोई अपने-अपने अंदाज में देशप्रेम व्यक्त करता है, कोई स्टेटस लगाता है तो कोई रील्स शेयर करता है. लेकिन इस बार का जश्न थोड़ा खास और हाई-टेक होने वाला है.
अब तिरंगे के साथ सिर्फ तस्वीरें शेयर करना पुराना हो गया है. AI के दौर में आप मात्र कुछ ही मिनट में हवा में लहराते तिरंगे के साथ अपना शानदार 3D और सिनेमैटिक वीडियो बना सकते हैं. सबसे मजेदार बात यह है कि इसके लिए आपको किसी एडवांस वीडियो एडिटिंग या स्पेशल स्किल्स की भी कोई जरूरत नहीं है. तो, अगर आप स्वतंत्रता दिवस पर अपने सोशल मीडिया हैंडल के लिए एक वायरल और देशभक्ति से लबरेज AI वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. आइए जानते हैं कुछ आसान AI Prompts और उन्हें इस्तेमाल करके मिंटों में तिरंगा लहराता हुआ वीडियो बनाने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका.
इसके लिए आप गूगल के वीडियो बनाने वाले टूल Google Flow का सहारा ले सकते हैं. इसमें आप अपनी फोटो अपलोड करके AI की सहायता से सिनेमैटिक वीडियो तैयार करवा सकते हैं. आइए अब जानते हैं तरीका
इसके लिए आपको सबसे पहले Google Flow गगूल पर सर्च करना होगा.
अब प्लस वाले आइकन पर जाएं और Image Upload बटन पर क्लिक करें और अपनी वह फोटो सेलेक्ट करें जिसे आप वीडियो में बदलना चाहते हैं.
फोटो अपलोड होने के बाद नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में एक प्रॉम्प्ट लिखें, जो नीचे दिए गए हैं.
Generate या सेंड बटन पर क्लिक करें. एआई आपकी फोटो का विश्लेषण करके कुछ ही मिनटों में 8-10 सेकंड का सिनेमैटिक वीडियो तैयार कर देगा.
वहीं अगर आप वीडियो में बदलाव करना चाहते हैं, जैसे तिरंगे को और तेजी से लहराओ या लाइटिंग ब्राइट करो, तो आप चैट बॉक्स में ही Edit Prompts देकर वीडियो को री-एडिट कर सकते हैं. इसके बाद वीडियो डाउनलोड कर लें.
Google Flow से वीडियो बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे-
आपकी फोटो अच्छी क्वॉलिटी की हो, साथ ही उस फोटो में आपका चेहरा क्लीयर दिखाई दे रहा हो.
अगर आपकी फोटो फुल बॉडी है तो ज्यादा बेहतर रहेगा. इससे एआई को आपका बॉडी पोज और पोजिशन समझने में मदद मिलेगा.
इस तरह की फोटो को Google Flow में अपलोड करें और फिर नीचे बताए गए प्रॉम्प्ट्स दें.
Animate the person in the uploaded photo standing with pride, a large detailed Indian national flag waving gracefully in the wind right behind them, golden hour cinematic sunlight, shallow depth of field, slow-motion effect, ultra-realistic 4K.
3D animated style video of the person in the image looking forward with respect, Indian tri-color national flag fluttering in a gentle breeze in the background, warm cinematic lighting, high-definition animation.
Animate the photo into a dynamic 3D cinematic scene. The Indian tricolor flag waves proudly in the background, patriotic atmosphere with soft glowing lights, subtle camera zoom-in effect, HD quality.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या गूगल का यह टूल फ्री है? इसका जवाब है नहीं, यह पूरी तरह फ्री नहीं है. Google Flow गूगल की पेड़ मेंबरशिप लेने वाले यूज़र्स के लिए ही है. आप फ्री में एक या दो वीडियोज बना पाएंगे, जोकि 10 सेकंड के होते हैं. गूगल फ्लो’ पर क्रेडिट की मदद से वीडियो बनाए जाते हैं. इस लिए फोटो सेलेक्शन सही हो, नहीं तो आपके पास फ्री में वीडियो बनाने का मौका चला जाएगा.