Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /Independence Day Special: अब फोटो नहीं, AI से बनाएं तिरंगा लहराता हुआ वीडियो; मिनटों में होगा तैयार, जानें वायरल AI Prompts

Independence Day Special: अब फोटो नहीं, AI से बनाएं तिरंगा लहराता हुआ वीडियो; मिनटों में होगा तैयार, जानें वायरल AI Prompts

स्वतंत्रता दिवस पर सोशल मीडिया पर अब नार्मल एआई फोटो नहीं, बल्कि AI से ही तैयार 3D और सिनेमैटिक वीडियो शेयर कर सकते हैं. गूगल के लेटेस्ट टूल से आप भी अपनी फोटो अपलोड कर हवा में लहराते तिरंगे का वायरल वीडियो बना सकते हैं, जानें आसान तरीका और बेस्ट प्रॉम्प्ट्स.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 14, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:24 PM IST
Independence Day Special: अब फोटो नहीं, AI से बनाएं तिरंगा लहराता हुआ वीडियो; मिनटों में होगा तैयार, जानें वायरल AI Prompts
Image Credit: 15 अगस्त पर बनाए AI वीडियो

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी
2
3
4
5