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Independence Day 2026: कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से 5G और AI तक... 79 सालों में ऐसे बदली भारत की टेक्नोलॉजी!

15 अगस्त 1947 को आजादी के समय भारत के पास न तो आधुनिक संसाधन थे और न ही बड़ी टेक इंडस्ट्री. लेकिन 79 सालों में भारत ने तकनीकी क्रांति देखी है. कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से शुरू हुआ सफर आज 5G, UPI और AI तक पहुंच चुका है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 14, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:58 PM IST
Independence Day 2026: कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से 5G और AI तक... 79 सालों में ऐसे बदली भारत की टेक्नोलॉजी!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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