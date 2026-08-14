/Independence Day 2026: कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से 5G और AI तक... 79 सालों में ऐसे बदली भारत की टेक्नोलॉजी!

15 अगस्त 1947 को जब भारत ने एक आजाद राष्ट्र के रूप में सांस ली, तब देश के पास न तो अपनी कोई बड़ी टेक इंडस्ट्री थी और न ही आधुनिक संसाधन. उस समय कंप्यूटर का नाम भी गिने-चुने वैज्ञानिक ही जानते थे. लेकिन 1947 से 2026 के बीच भारत ने एक ऐसी तकनीकी क्रांति देखी है, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है. कमरे जितने बड़े भारी-भरकम कंप्यूटरों से शुरू हुआ यह सफर आज सुपरफास्ट 5G, UPI, चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तक जा पहुंचा है. भारत 15 अगस्त 2026 को अपना 80 वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. 79 साल की इस यात्रा में भारत में टेक जगत में तेजी से विकास किया है. आइए जानते हैं कैसे आजादी के बाद से भारत, आज 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा टेक-हब बनने की राह पर है.
आजादी के बाद भारत के सामने बुनियादी ढांचा तैयार करने और करोड़ों लोगों का जीवन सुधारने की बड़ी चुनौती थी. उस दौर में कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन या डिजिटल पेमेंट जैसे शब्द आम इंसान की सोच से भी दूर थे. लेकिन भारत में इस सेक्टर में जिस रफ्तार से आगे बढ़ा, उसने दुनिया भर को हैरान कर दिया.
आइए जानते हैं कि कैसे भारत एक टेक-डिपेंडेंट देश से बदलकर आज दुनिया का प्रमुख 'टेक हब' बन चुका है.
आजादी के समय भारत में संचार के साधन बेहद सीमित थे. उस समय रेडियो लोगों तक समाचार और मनोरंजन पहुंचाने का प्रमुख माध्यम था. आजादी के बाद के शुरुआती सालों में भारत ने अपनी वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षमताओं को तेजी से विकास करने पर जोर लगाया. वैज्ञानिक संस्थानों और तकनीकी शिक्षा को खूब बढ़ावा दिया गया. देश ने परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में धीरे-धीरे अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की. भारत में कंप्यूटिंग तकनीक की शुरुआत 1950 और 1960 के दशक में हुई थी. उस समय कंप्यूटर आकार में बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा महंगा हुआ करता था, जिनका इस्तेमाल सिर्फ कठिन कामों, साइंटिफिक रिसर्च और बड़े संगठनों तक ही सीमित था.
1980 और 1990 के दशक तक कंप्यूटरों ने सरकारी ऑफिस, बैंकों और कॉर्पोरेट कंपनियों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी. इसी के साथ भारत के सॉफ्टवेयर जगत में भी तेजी से बढ़त बनाना शुरू किया. 1990 के दशक में हुए आर्थिक उदारीकरण (Liberalization) के बाद भारतीय आईटी कंपनियों को ग्लोबल मार्केट में खुद को स्थापित करने का मौका मिला. भारतीय इंजीनियरों और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स ने दुनियाभर की कंपनियों के लिए काम करना शुरू कर दिया. इस दौर ने भारत को एक ग्लोबल आईटी और आउटसोर्सिंग हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1990 के दशक के मध्य में हुई थी. हालांकि, शुरुआत में इंटरनेट की पहुंच सिर्फ कुछ ही संस्थानों तक सीमित थी. डायल-अप कनेक्शन, धीमी स्पीड और महंगे होने के कारण इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से संस्थानों और यूजर्स के एक खास वर्ग तक ही सीमित रहा.
इसके बाद, ब्रॉडबैंड, 3G और 4G के विस्तार ने इंटरनेट को आम लोगों तक पहुंचाया. जैसे-जैसे स्मार्टफोन की कीमतें कम हुई या फिर मार्केट में सस्ते डिवाइस आए, इंटरनेट ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाया, और इस तरह देश में डिजिटल क्रांति ने रफ्तार पकड़ ली. आज ऑनलाइन शिक्षा, वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, शॉपिंग और डिजिटल सर्विस करोड़ों भारतीयों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं.
भारत में 2000 के बाद मोबाइल फोन तेजी से लोगों के इस्तेमाल में आने लगे. शुरुआत में इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉल करने और SMS भेजने के लिए किया जाता था. लेकिन, स्मार्टफोन और मोबाइल इंटरनेट के आने से मोबाइल फोन को एक पॉकेट-साइज कंप्यूटर में बदल दिया. आज स्मार्टफोन से लोग बैंकिंग, टिकट बुकिंग, पढ़ाई, ऑफिस का काम, वीडियो कॉल और यहां तक कि ऑनलाइन शॉपिंग भी आसानी से कर लेते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, गांवों और छोटे शहरों तक स्मार्टफोन पहुंचने से वहां के लोगों ने भी कई काम ऑनलाइन करना सीख लिया है.
भारत का डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है. इस सफर में एक बड़ा मील का पत्थर UPI की शुरुआत थी, जिसने हर किसी के लिए ऑनलाइन पेमेंट को आसान बना दिया. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI ने मोबाइल फोन के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को बहुत ही सरल कर दिया. आज कोई भी व्यक्ति सीधे अपने बैंक खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में चंद सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर सकता है.
चाय के ठेले से लेकर बड़े रिटेल स्टोर्स तक, और ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बिल पेमेंट तक QR कोड और UPI का इस्तेमाल अब आम बात हो गई है. इसने पूरे भारत में कैशलेस और डिजिटल पेमेंट्स को एक नई दिशा दी है.
जहां 4G ने आम जनता तक मोबाइल इंटरनेट पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई, वहीं 5G ने हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत की है. तेज डाउनलोडिंग और कम लेटेंसी के साथ ही, 5G देश भर में स्मार्ट सिटी, ऑटोमेशन, क्लाउड गेमिंग, इंडस्ट्रियल IoT और कई दूसरे एडवांस टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा दे रहा है. 5G के आने से यूजर्स अब हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और कंटेंट को तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं. इस तकनीक ने स्मार्टफोन यूजर एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बना दिया है.
2026 तक भारत की तकनीकी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है. AI अब देश भर में तेजी से विकसित हो रहा है. एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, साइबर सिक्योर्टी, कंटेंट क्रिएशन, कस्टमर सर्विस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे सेक्टर में AI तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है.
जनरेटिव AI ने टेक्नोलॉजी को आम लोगों के लिए और भी आसान बना दिया है. लोग अब अपने सवालों के जवाब खोजने, तस्वीरें बनाने, जानकारी को समझने, कोड लिखने और अपने डेली लाइफ के कामों को मैनेज करन के लिए भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं.
जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, तब देश बुनियादी तकनीकी संसाधनों की कमी से जूझ रहा था; लेकिन, आज वही भारत सैटेलाइट, डिजिटल पेमेंट, मोबाइल नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और AI जैसे क्षेत्रों में दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा रहा है.
1947 से 2026 तक भारत का यह तकनीकी यात्री सिर्फ कंप्यूटर से स्मार्टफोन या इंटरनेट से 5G तक के विकास की कहानी भर नहीं है. यह एक ऐसे बदलाव की कहानी है जहां टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे कुछ गिने-चुने संस्थानों से निकलकर करोड़ों भारतीयों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई. आने वाले सालों में AI, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस्ड कनेक्टिविटी भारत की तकनीकी यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हैं.