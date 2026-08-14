/Independence Day 2026: कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से 5G और AI तक... 79 सालों में ऐसे बदली भारत की टेक्नोलॉजी!

15 अगस्त 1947 को जब भारत ने एक आजाद राष्ट्र के रूप में सांस ली, तब देश के पास न तो अपनी कोई बड़ी टेक इंडस्ट्री थी और न ही आधुनिक संसाधन. उस समय कंप्यूटर का नाम भी गिने-चुने वैज्ञानिक ही जानते थे. लेकिन 1947 से 2026 के बीच भारत ने एक ऐसी तकनीकी क्रांति देखी है, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है. कमरे जितने बड़े भारी-भरकम कंप्यूटरों से शुरू हुआ यह सफर आज सुपरफास्ट 5G, UPI, चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तक जा पहुंचा है. भारत 15 अगस्त 2026 को अपना 80 वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. 79 साल की इस यात्रा में भारत में टेक जगत में तेजी से विकास किया है. आइए जानते हैं कैसे आजादी के बाद से भारत, आज 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा टेक-हब बनने की राह पर है.