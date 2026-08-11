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15 August: नाम बदला, चेहरा छुपाया फिर भी तुरंत पकड़ लेगी पुलिस! जानिए लाल किले पर तैनात Abhigyan App का टेक मैजिक

15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है. भीड़ में छिपे अपराधियों और संदिग्धों को दबोचने के लिए पहली बार लाल किले पर अभिज्ञान ऐप और FRS वैन तैनात की गई हैं, जिससे ऑन-द-स्पॉट बायोमेट्रिक जांच कर जीरो-एरर सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 11, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:49 PM IST
15 August: नाम बदला, चेहरा छुपाया फिर भी तुरंत पकड़ लेगी पुलिस! जानिए लाल किले पर तैनात Abhigyan App का टेक मैजिक

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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