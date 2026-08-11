/15 August: नाम बदला, चेहरा छुपाया फिर भी तुरंत पकड़ लेगी पुलिस! जानिए लाल किले पर तैनात Abhigyan App का टेक मैजिक

इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त पर होने वाले समारोह को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली के लाल किले को मल्टी-लेयर सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है. इंटेलिजेंस इनपुट्स के बाद दिल्ली पुलिस ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया है. जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा अभिज्ञान ऐप की हो रही है. भीड़ में छिपे संदिग्धों और वॉन्टेड अपराधियों की पहचान करने के लिए लाल किला परिसर और आसपास के इलाकों में अभिज्ञान ऐप और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम यानी FRS से लैस वैन की तैनाती की गई है.
इस हाई-प्रोफाइल राष्ट्रीय आयोजन में VIP और VVIP समेत करीब 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के करीब 15,000 से 20,000 जवानों को तैनात किया जा रहा है.
सुरक्षा इंतजामों के तहत पहली बार अभिज्ञान ऐप का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार
इस ऐप में 1 करोड़ से अधिक अपराधियों का डेटाबेस मौजूद है.
पुलिसकर्मी हैंडहेल्ड डिवाइस यानी स्मार्टफोन-टर्मिनल के जरिए भीड़ में रैंडमली चुने गए लोगों के फिंगरप्रिंट्स जुटा रहे हैं.
फिंगरप्रिंट को सेकंडों के अंदर सेंटर डेटाबेस से मैच किया जाता है. यानी कोई नाम बदल ले या चेहरा छिपा ले, फिर भी पकड़ में आ जाएगा.
अगर स्क्रीन पर रेड सिग्नल आता है, तो इसका मतलब व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद है और उसकी पूरी डिटेल स्क्रीन पर आ जाती है.
वहीं, अगर ग्रीन सिग्नल आता है, तो का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया जाता है.
इंडिपेंडेंस डे के मौके पर लाल किले जैसे बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाले एरिया में लगभग हर संदिग्ध पर पुलिस की नजर और जांच संभव नहीं हो पाता है. ऐसे में यह ऐप मौके पर ही संदिग्धों की जांच और उनका रिकार्ड जानने की सुविधा देता है.
यह एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ऐप स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर किसी भी तरह की अनहोनी या आतंकवादी खतरे को रोकने में गेमचेंजर साबित हो सकता है. तकनीक का यह सटीक इस्तेमाल सुरक्षा तंत्र में चूक की गुंजाइश को पूरी तरह खत्म कर देता है.
खास बात यह है कि यह सिस्टम सिर्फ विजुअल या कैमरों की फुटेज तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑन-द-स्पॉट बायोमेट्रिक चेकिंग की भी सुविधा देता है. इसकी वजह से अपनी पहचान बदलकर या नाम छुपाकर घूम रहे शातिर अपराधी भी कानून की नजरों से बच नहीं पाते.
साथ ही, लाल किले के सुरक्षा घेरे को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए इस ऐप के साथ-साथ फेशियल रिकग्निशन वाले हाई टेक कैमरों और हवा से होने वाले किसी भी हमले को नाकाम करने वाले एंटी-ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है.
लाल किले और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र पर नज़र रखने के लिए 1,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें कई कैमरे FRS पावर्ड हैं. इसके लिए लाल किले के अंदर ही एक हाई-टेक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां तकनीकी टीमें 24 घंटे लाइव सर्विलांस कर रही हैं. यह नेटवर्क लाल किले से कई किलोमीटर दूर तक के इलाके पर नजर रख रहा है.
सुरक्षा के लिए सिर्फ डिजिटल तकनीक ही नहीं, बल्कि फिजिकल सर्विलांस भी सख्त किया गया है-
ऊंची इमारतों और रणनीतिक स्थानों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे.
किसी भी अनधिकृत हवाई गतिविधि को रोकने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं.
15 अगस्त के दिन सुरक्षा कारणों से लाल किले के आसपास पतंग उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.