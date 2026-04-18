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क्या है भारत का नया 'क्वांटम' करिश्मा? 1000 KM लंबा 'अदृश्य' जाल, जिसे कोई हैकर्स तोड़ नहीं पाएगा, बातें रहेंगी 100% सेफ!

1000 KM Quantum Network India: डिजिटल सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने के लिए भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. नेशनल क्वांटम मिशन के तहत भारतीय वैज्ञानिकों ने 1000 किलोमीटर लंबा भारत का क्वांटम नेटवर्क बनाकर एक ऐसा अभेद्य किला खड़ा कर दिया है, जो हैकर्स की छुट्टी कर देगा. यह टेक्नोलॉजी आज के इंटरनेट के मुकाबले कहीं ज्यादा सेफ है, जिसे दुनिया का कोई भी सुपरकंप्यूटर या हैकर नहीं भेद सकता. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 18, 2026, 05:57 AM IST
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क्या है भारत का नया 'क्वांटम' करिश्मा? 1000 KM लंबा 'अदृश्य' जाल, जिसे कोई हैकर्स तोड़ नहीं पाएगा, बातें रहेंगी 100% सेफ!

1000 KM Quantum Network India: आज के इस डिजिटल युग में सबसे बड़ा खतरा डेटा चोरी और साइबर अटैक का है. इसी खतरे को दूर करने के लिए भारत ने एक ऐसी दीवार बना दी है जिसे लांघना दुनिया के किसी भी हैकर्स के लिए आसान बात नहीं होगी. टेक जगत में छलांग मारते हुए भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन के तहत अपनी स्वदेशी ताकत दिखाते हुए 1000 किलोमीटर लंबा क्वांटम नेटवर्क तैयार कर लिया है.

यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं बल्कि एक ऐसा सुरक्षा चक्र है, जो हमारी सेना, बैंकों और जरूरी जानकारी को हमेशा के लिए सुरक्षित बना देगा. आखिर क्या है यह जादुई तकनीक और कैसे भारत ने अमेरिका-चीन जैसे दिग्गजों के बीच अपनी धाक जमाई है? आइए जानते हैं...

पहले जानिए क्या है क्वांटम नेटवर्क?

भारत ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया है जो कई छोटे-छोटे लिंक्स को जोड़कर 1000 किलोमीटर तक फैला है. आसान भाषा में कहें तो यह नेटवर्क डेटा को एन्क्रिप्शन Keys के माध्यम से सुरक्षा देता है. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर कोई हैकर्स या जासूस इस सिग्नल को बीच में पकड़ने या सुनने का प्रयास करता है, तो तुरंत बदल जाएगा और सेंडर को इसकी सूचना भी मिल जाएगी.

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आम इंटरनेट से कितना अलग है?

आज हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वह गणितीय फॉर्मूलों जैसे RSA एन्क्रिप्शन पर काम करता है. इसे आज के कंप्यूटरों से तोड़ना मुश्किल है, लेकिन भविष्य के सुपरकंप्यूटर्स या क्वांटम कंप्यूटर्स इसे बहुत ही आसानी से हैक किया जा सकेगा. लेकिन भारत का नया क्वांटम नेटवर्क फिजिक्स के नियमों पर चलता है, जिसे तोड़ना लगभग-लगभग नामुमकिन ही है. 

इस तकनीकि का लिया सहारा

ऑप्टिकल फाइबर में क्वांटम सिग्नल लंबी दूरी तय करने पर कमजोर हो जाते हैं. उन्हें नार्मल एम्पलीफायर से बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि इससे उनकी क्वांटम खासियत खत्म हो जाती है. भारतीय इंजीनियरों ने इसी परेशानी का समाधान ट्रस्टेड नोड्स के माध्यम से निकाला है. 1000 किलोमीटर की दूरी को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर हर नोड पर डेटा को सेफ तरीके से आगे बढ़ाया है.

इन सेक्टर्स को मिलेगा फायदा

टेक जगत में यह कामयाबी सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि इसे असल दुनिया में उतारने की भी तैयारी है. इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल डिफेंस, फाइनेंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, जहां डेटा की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती है.

(ये भी पढ़ेंः YouTube Shorts की लत से मिलेगा मिनटों में छुटकारा! ऐसे ऑन करें '0 Minute' टाइम लिमिट)

क्या है आगे की योजना?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह क्वांटम इंटरनेट की दिशा में भारत का बड़ा कदम है. भविष्य में सैटेलाइट आधारित क्वांटम संचार और क्वांटम रिपीटर्स पर काम किया जाएगा, जिससे इस दूरी को और बढ़ाया जा सके.

(ये भी पढ़ेंः कुंवारे इंजीनियर्स की लॉटरी! यह कंपनी 3 करोड़ सैलरी के साथ देगी घर, खाना और दुल्हन)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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