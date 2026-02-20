Advertisement
trendingNow13116522
Hindi Newsटेकairtel चीफ सुनील मित्तल का बड़ा बयान, AI को बताया इंडस्ट्री का ऑपरेशनल बैकबोन; कहा- पूरी तरह बदल देगा शिक्षा और स्वास्थ्य

airtel चीफ सुनील मित्तल का बड़ा बयान, AI को बताया इंडस्ट्री का ऑपरेशनल बैकबोन; कहा- 'पूरी तरह बदल देगा शिक्षा और स्वास्थ्य'

Sunil Mittal on AI Summit: भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा कि AI अब कोई प्रयोग नहीं रह गया है. यह अब हमारे इंडस्ट्री के लिए ऑपरेशनल बैकबोन बन चुका है. एयरटेल इसका इस्तेमाल नेटवर्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी में पहले से कर रहा है. उन्होंने आगे कहा कि टेक्नोलॉजी का लाभ कुछ हाथों में सीमित रहने के बजाय सभी को समान रूप से मिलना चाहिए. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 20, 2026, 02:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

airtel चीफ सुनील मित्तल का बड़ा बयान, AI को बताया इंडस्ट्री का ऑपरेशनल बैकबोन; कहा- 'पूरी तरह बदल देगा शिक्षा और स्वास्थ्य'

Sunil Mittal on AI Summit: दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ में भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा कि AI अब हमारी इंडस्ट्री के लिए बैंकबोन बन चुकी हैं. अब आने वाले समय में AI के कारण हमारी इंडस्ट्री में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं. अब AI कंपनियों के काम करने और सेवाएं देने के तरीके को बदल रहा है. खासकर हेल्थकेयर और शिक्षा के क्षेत्रों में AI से लाभ हेने वाला है. क्योंकि AI अब काम करने की क्षमता के साथ नए एक्सपेरिमेंट में भी मदद करने वाला है. 

एयरटेल के नेटवर्क में AI का दिमाग
सुनील मित्तल ने बताया कि भारती Airtel समूह में AI केवल कागजों पर नहीं है. उन्होंने कहा कि अब यह हमारे नेटवर्क से लेकर उसके मैनेजमेंट और ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं तक आ चुका है. AI अब एयरटेल का अहम हिस्सा बन चुका है. सरल भाषा में कहें तो, आपके फोन में नेटवर्क कब और कैसे बेहतर काम करेगा, इसे अब AI के सुपर दिमाग से कंट्रोल किया जा रहा है ताकि ग्राहकों को बिना रुकावट सर्विस मिल सके. AI की मदद से Airtel की क्वालिटी बेहतर हो रही है और इंटरनल प्रोसेस भी तेज और स्मार्ट बन रहा है. 

यह भी पढ़ें:- दूध पीने की उम्र में लिखी AI पर किताब! जानिए कौन है AI Summit में छाने वाला रणवीर

Add Zee News as a Preferred Source

हर क्षेत्र में AI मचा रहा धूम
सुनील मित्तल ने कहा कि AI का प्रभाव अब सिर्फ एक या दो क्षेत्रों तक नहीं रह गया है. यह अब मेडिकल रिसर्च से लेकर साइंटिफिक रिसर्च तक को नया आकार दे रहा है. पहले जो डीप रिसर्च और हार्ड गणनाएं सालों में होती थीं अब उनमें घंटों का समय लग रहा है. अब जैसे-जैसे कंपनियां इस नई टेक्नोलॉजी को अपना रही है, उनके सामने और भी अवसर खुल रहे हैं. कोडिंग और नए सॉफ्टवेयर बनाने की रफ्तार भी अब कई गुना बढ़ गई हैं. 

'अमीर-गरीब' का फासला न बढ़ाए टेक्नोलॉजी
AI समिट में अपनी बात के दौरान सुनील मित्तल ने एक गंभीर चिंता भी जाहिर की. उन्होंने कहा कि AI का फायदा सबको एकसमान मिलना चाहिए. मित्तल ने कहा कि अगर AI की शक्ति और उसका लाभ सिर्फ कुछ लोगों या देशों की बड़ी कंपनियों के पास ही सिमट कर रह गया तो यह मानवता के हित में नहीं होगा. उन्होंने डिजिटल लोकतंत्र की वकालत करते हुए कहा कि छोटे व्यवसायों और आम आदमी तक इसकी पहुंच होना बहुत जरूरी है. 

सिक्योरिटी में भी ढ़ाल बनेगा AI
मित्तल ने जोर दिया कि जैसे-जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं, फ्रॉड और साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ रहा है. ऐसे में AI न सिर्फ हमारे काम को आसान बनाएगा, बल्कि एक सिक्योरिटी कवच की तरह हमारे डिजिटल वर्ल्ड की सुरक्षा भी करेगा.

यह भी पढ़ें:- AI के दौर में वही लीडर बनेगा.. जो खुद को बदलेगा, विप्रो चेयरमैन ने बताया- क्यों...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Sunil Mittal on AI SummitAirtel AI Network ManagementAI as Operational Backbone Industry

Trending news

जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह कैसे? गुजरात सरकार ने किया तगड़ा इंतजाम
Gujarat news
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह कैसे? गुजरात सरकार ने किया तगड़ा इंतजाम
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
priyanka gandhi
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
India Pax Silica
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
Karnataka News
वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
आप चीनियों से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिखी नई 'मिस्ट्री'
manoj mukund naravane book controversy
आप चीनियों से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिखी नई 'मिस्ट्री'
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू