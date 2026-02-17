दुनिया की नजर भारत मंडपम पर, लेकिन असली AI सरप्राइज कुतुब मीनार के साये में क्यों

Advertisement
AI Film Festival Delhi: राजधानी दिल्ली इस समय टेक्नोलॉजी की बड़ी हलचल का केंद्र बनी हुई हैं. यहां भारत मंडपम में 'India AI Impact Summit 2026' की शुरुआत हो चुकी है. आज यानी 17 फरवरी को यहां पहली बार AI फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा. यह कार्यक्रम AI Impact Summit के दौरान रखा गया है, जहां देश-विदेश के दिग्गज टेक एक्सपर्ट, स्टार्टअप फाउंडर और क्रिएटिव लोग जुटेंगे. यह AI फिल्म फेस्टिवल नई दिल्ली के कुतुब मीनार में होगा.

Feb 17, 2026
AI Film Festival Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया के सबसे बड़े AI एक्सपो का उद्घाटन किया था. 20 फरवरी तक चलने वाले इस AI महाकुंभ में सुंदर पिचई और सैम ऑल्टमैन जैसे कई बड़े टेक दिग्गज जुट रहे हैं. इसके साथ ही आज (17 फरवरी) को दिल्ली में पहली बार AI फिल्म फेस्टिवल (IAFF) का आयोजन हो रहा है. यह AI फिल्म फेस्टिवल दिल्ली के कुतुब मीनार के पास होगा. इसमें 500 से ज्यादा ग्लोबल लीडर्स, टेक दिग्गजों के प्रमुख और नीति निर्माता शामिल होंगी. इवेंट में फिल्मों की स्क्रीनिंग, पैनल डिस्कशन और 12,000 डॉलर (लगभग 11 लाख रुपये) के इनाम वाली एक अवॉर्ड सेरेमनी भी होगी. इस फेस्टिवल को इनवीडियो होस्ट और एनवीडिया स्पॉन्सर करेगा. IAFF के भी आयोजन इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के साथ किया जा रहा है. 

सुंदर पिचई और सैम ऑल्टमैन भी बनेंगे गवाह
17 फरवरी को दिल्ली में होने वाले पहले इंडिया एआई फिल्म फेस्टिवल में 500 से ज्यादा ग्लोबल लीडर, इन्वेस्टर, पॉलिसीमेकर और कल्चरल पायनियर शामिल होंगे. इवेंट में कई बड़े और खास स्पीकर्स भी हिस्सा लेंगे. इसमें से एक एनवीडिया के एशिया साउथ मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल धूपर भी है. इस फिल्म फेस्टिवल का उद्देश्य ग्लोबल AI इनोवेशन को भारतीय कल्चरल ट्रेडिशन के साथ मिलाना है. इसको UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर कपड़ों, म्यूजिक, खाने और फिल्मों को एक साथ पेश करना है.

बिना कैमरे के बनी फिल्में!
इस फेस्टिवल में ऐसी शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी जिन्हें बनाने के लिए भारी-भरकम कैमरे या सेट की जरूरत नहीं पड़ी. इन्हें Sora और Runway जैसे एडवांस AI टूल्स की मदद से तैयार किया गया है. फेस्टिवल में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के फिल्ममेकर्स की बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएंगी. 

युवाओं के लिए बड़ा मौका
दिल्ली में हो रहा यह फेस्टिवल छात्रों, स्टार्टअप फाउंडर और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खास मौका लेकर आया है. यहां उन्हें नए टूल्स, नई सोच और नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा. इसमें कई वर्कशॉप और चर्चा सत्र भी रखे गए हैं, जहां लोग सीधे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकेंगे. 

ये इवेंट कहां और कब है?
AI फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के सत्रों के बीच रखा गया है. यह एआई फिल्म फेस्टिवल 17 फरवरी को नई दिल्ली के कुतुब मीनार में होगा. यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान हैं. 

AI फिल्म फेस्टिवल में क्या होगा खास?
इस फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली फिल्में 2 मिनट से 10 मिनट के बीच होगी. इनमें ऐसी विजुअल क्वालिटी देखने को मिलेगी जैसे हॉलीवुड फिल्मों में आपको देखने को मिलती है. इन सभी फिल्मों को AI की मदद से तैयार किया जाएगा. इसमें AI ने विजुअल एडिटिंग के साथ आवाज भी दी है. यहां पैनल डिस्कशन भी होगा जिसमें क्रिएटिव डायरेक्टर्स, फिल्ममेकर्स और टेक एक्सपर्ट मिलकर बताएंगे कि आने वाले समय में AI फिल्मों का हिस्सा कैसे बनेगा? AI फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा मंच है जो टेक्नोलॉजी और कला को एक साथ लाता है. 

दिल्ली में चल रही AI impact summit
आपको बता दें कि भारत में AI समिट का आयोजन सोमवार से शुक्रवार तक भारत मंडपम में किया जा रहा है. ग्लोबल साउथ में होने वाली यह पहली बड़ी वैश्विक AI समिट है. इसमें दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बड़ी टेक कंपनियों के दिग्गज इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया था. 

