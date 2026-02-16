दिल्ली बना दुनिया का 'AI हब'! आज PM मोदी के साथ जुटेंगे 16 देशों के दिग्गज, जानें क्यों खास है 'AI Impact Summit 2026'

Advertisement
AI Impact Summit 2026: आज भारत टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कूटनीति को जोड़ने वाला एक बेहद बड़े आयोजन की शुरुआत करने जा रहा है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होने वाला यह India AI Impact Summit 2026 पांच दिन तक चलेगा. इस समिट में दुनिया भर के बड़े नेताओं के साथ टेक वर्ल्ड के बड़े भी शामिल हो रहे हैं. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को लेकर चर्चा की जाएगी. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 16, 2026, 07:50 AM IST
AI Impact Summit 2026: राजधानी दिल्ली आज के बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट के आयोजन की गवाह बनने जा रही है. आज से दिल्ली में India AI Impact Summit 2026 की शुरुआत हो रही है. इस समिट का उद्घाटन आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे. यह समिट भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी 2026 चलने वाली है. इस समिट में दुनिया भर के नेता, बड़ी कंपनियों के CEO, स्टार्टअप्स और रिसर्चर शामिल होंगे. भारत में होने वाली इस समिट ने वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहे इस महाकुंभ में टेक्नोलॉजी के भविष्य और मानवता पर इसके असर को लेकर बड़ा मंथन होगा. 

समिट में शामिल होंगे 7 राष्ट्रपति और 9 प्रधानमंत्री
इस समिट की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें 7 राष्ट्रपति, 9 प्रधानमंत्री और दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के CEO शिरकत कर रहे हैं. यह सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं हैं. इसमें भारत की उस ताकत का प्रदर्शन है जो उसे ग्लोबल साउथ और डिजिटल वर्ल्ड का अगुआ बनाती है. समिट को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और विदेशी मेहमानों के स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी है. 

क्यों खास है यह समिट?
इस समिट का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का ऐसा इस्तेमाल सुनिश्चित करना है जिससे आम आदमी का जीवन आसान हो सके. भारत ने साफ कर दिया है कि वह AI को सिर्फ अमीरों या विकसित देशों तक सीमित नहीं रहने देना चाहता है. समिट में पीएम मोदी खुद 16 वैश्विक नेताओं की मेजबानी कर रहे हैं. इनमें कई यूरोपीय और एशियाई देशों के प्रमुख शामिल हैं. ये सभी भारत के साथ मिलकर डिजिटल सिक्योरिटी और AI गवर्नेंस पर समझौते करेंगे. समिट में गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के सीईओ भी मौजूद रहेंगे. सूत्रों की मानें तो ये कंपनियां भारत में नए AI रिसर्च सेंटर और चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़े एलान भी कर सकती हैं. 

समिट से आम आदमी को क्या होगा फायदा?
अक्सर ऐसी बड़ी बैठकों को देखकर आम लोगों के मन में सवाल होता है कि इससे उनके जीवन में क्या बदल जाएगा. तो हम बता दें कि इस समिट का सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ने वाला है. क्योंकि यहां शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होगी. AI के जरिए कैसे सरकारी स्कूलों में पर्सनलाइज्ड लर्निंग और ग्रामीण इलाकों में घर बैठे सही इलाज की टेक्नोलॉजी बने इस पर चर्चा होगी. सरकारी सेवाओं में तेजी लाने और साइबर सुरक्षा को लेकर लोगो अपने विचार साझा करेंगे. MEA के अनुसार, यह समिट तीन सूत्रों ‘People, Planet and Progress’ (लोग, पृथ्वी और प्रगति) पर आधारित है. 

AI Impact Summit में इन देशों के राष्ट्रपति होंगे शामिल
MEA से मिली जानकारी के अनुसार इस समिट में ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज लूला दा सिल्वा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा, स्विटजरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन, नीदरलैंड के पीएम डिक स्कूफ, फिनलैंड के पीएम पेट्टेरी आर्पो, ग्रीस के पीएम किरियाकोस मित्सोटाकिस, स्पेन के राष्ट्रपति पेद्रो सांचेज, मॉरीशस के पीएम नवीनंद्र रामगुलाम, यूएई से अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान और भूटान के पीएम त्शेरिंग टोबगे शामिल होंगे.

कई AI कंपनियों के CEO भी होंगे शामिल 
AI Impact Summit में दुनियाभर से AI कंपनियों के CEO भी इसमें शामिल होंगे. इसमें अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई,OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन, गूगल डीपमाइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस और एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई के शामिल होने की उम्मीद हैं. 

