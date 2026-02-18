India AI Impact Summit 2026: मोदी सरकार ने दिया बड़ा सरप्राइज, 1 दिन और बढ़ाया गया 'AI का मेला'

AI Impact Summit 2026: दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में चल रहे 'India AI Impact Summit 2026' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. इस समिट में चल रहे Expo में लोगों की दीवानगी को देखते हुए सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. आईटी सचिव एस. कृष्णन ने आज (बुधवार) को घोषणा की कि भारी भीड़ और लोगों के जबरदस्त उत्साह को देखते हुए अब इस एक्सपो को एक दिन और बढ़ा दिया गया है. इसका मतलब जो समिट पहले 20 तारीख शुक्रवार को खत्म होनी वो अब शनिवार, 21 फरवरी 2026 तक चलेगी.

क्यों हुआ समिट को आगे बढ़ाने का फैसला?

आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में भारत मंडपम में लगी इस समिट में देश-विदेश से आए मेहमानों, टेक एक्सपर्ट्स और छात्रों की भारी भीड़ उमड़ रही है. यहां लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी नई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप आइडिया, सरकारी पहल और आने वाले समय की योजनाओं को देखने-सुनने के लिए आ रहे हैं. यहां उमड़ रही भीड़ ने इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. लोगों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसे में आयोजन को एक दिन और आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

गुरुवार को पब्लिक की एंट्री बंद, जानें क्या है वजह

अगर आप कल यानी गुरुवार (19 फरवरी) को एक्सपो देखने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो सावधान हो जाएं. आईटी सचिव ने साफ किया है कि गुरुवार को भारत मंडपम में आम लोगों का आना पूरी तरह से बंद रहेगा. क्योंकि यहां इस दिन दुनिया भर के कई वीआईपी और दिग्गज हस्तियां शिरकत करेंगी. सुरक्षा कारणों और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. गुरुवार के सत्रों में केवल वही लोग शामिल हो पाएंगे जिनके पास है. आम जनता के लिए दरवाजे बंद रहेंगे.

ऑनलाइन देख सकेंगे सत्र

आप भारत मंडपम नहीं जा सकते है. लेकिन आप गुरुवार (19 फरवरी) को आयोजित होने वाले सभी सत्रों के ऑनलाइन देख सकते है. सरकार ने इसके लिए सारे इंतजाम किए हुए है. जो लोग गुरुवार को वहां नहीं जा सकते है, उनके लिए सभी सत्रों की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन की जाएगी. इसके लिए बस आपको एआई इंडिया (AI India) के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जाना होगा. यहां आप उनके आधिकारिक YouTube चैनल और सोशल मीडिया हैंडल्स पर पल-पल की अपडेट घर बैठे देख सकते हैं.

शनिवार का मौका न चूकें

समिट के बढ़ने से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो वर्किंग डेज की वजह से अब तक इसे देखने नहीं पहुंच पाए थे. अब आपके पास शनिवार का पूरा दिन है जब आप एआई की ताकत और आने वाले कल की तस्वीर को अपनी आंखों से देख सकेंगे.

