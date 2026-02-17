Advertisement
AI Impact Summit 2026: घर बैठे देखें AI समिट का पूरा रोमांच, एक क्लिक में देखें टेक एक्सपर्ट्स की क्लास!

India AI Impact Summit 2026 Live Stream: दिल्ली के भारत मंडपम में इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी AI Impact Summit 2026 चल रही है. अगर आपको भी इस समिट के Sessions अटेंड करने थे, लेकिन कुछ कारणों से आप वहां तक नहीं जा पा रहे हैं. तब आपको मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप इस समिट के हर एक सत्र को अपने घर पर बैठ कर आराम से देख सकते है. इसके लिए बस आपको 'एआई इंडिया' (AI India) के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जाना होगा.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 17, 2026, 01:55 PM IST
India AI Impact Summit 2026 Live Stream: अगर आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की जादुई दुनिया को और करीब जानना चाहते हैं. तो आपको दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे India AI Impact Summit 2026 में एक बार जरूर जाना चाहिए. यहां आपको दुनिया के दिग्गज AI जायंट्स से इनके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है. लेकिन अगर आप ऑफिस में काम करने या किसी और कारण भी कारण से इस समिट में भाग नहीं ले सकते है, तब भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है. अब आप टेक्नोलॉजी के इस महाकुंभ का मजा आप अपने ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर भी ले सकते हैं. आप अपने घर में फोन या लैपटॉप से इस समिट के सभी सत्रों (Sessions) को लाइव देख सकते हैं. 

कहां देखें AI समिट के लाइव Sessions?
प्रगति मैदान में इन दिनों टेक प्रेमियों का सैलाब उमड़ा हुआ है. यहां पूरी दुनिया से दिग्गज टेक लीडर्स और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि आए हुए है. ऐसे में सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के कारण हर कोई इस समिट में अंदर नहीं जा सकता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोजकों ने शानदार व्यवस्था की है. इस इस समिट को आप aiindia.gov.in या उनके आधिकारिक YouTube चैनल और सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर बाड़े आराम से देख सकते हैं. यहां आपको पल-पल की अपडेट और लाइव चर्चा देखने को ममिल जाएगी. 

यह भी पढ़ें:- दुनिया की नजर भारत मंडपम पर, लेकिन असली AI सरप्राइज कुतुब मीनार के साये में क्यों

आज क्या-क्या देख सकते हैं आप लाइव?
आज यानी 17 फरवरी का दिन समिट के लिए बेहद खास है. अगर आप इस समिट से लाइव जुड़ते हैं, तो आप कई बड़े एक्सपर्ट को आराम सुन सकते हैं. गूगल के सुंदर पिचई और ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन आपको बताएंगे कि आने वाले 5 सालों में आपका स्मार्टफोन और लैपटॉप कितना बदल जाएगा. इसके साथ आप यहां आज होने वाले देश के पहले 'AI फिल्म फेस्टिवल' की झलक देख सकते हैं. आप देख सकेंगे कि कैसे बिना कैमरे के वर्ल्ड क्लास फिल्में बनाई जा रही हैं. यहां देश के कोने-कोने से आए युवा एंटरप्रेन्योर आपको अपने अनोखे रोबोट्स और गैजेट्स का डेमो लाइव दिखाने वाले हैं. 

समिट में बने हैं 13 देशों के पवेलियन
आज इस समिट का दूसरा दिन है. कल पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था. यह समिट 16 से 20 फरवरी तक चलेगी. इस कार्यक्रम में एआई सिक्योरिटी, गवर्नेंस, डेटा सिक्योरिटी जैसे तमाम मुद्दों के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की जाएगी. यह दुनिया का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन है, जिसमें वैश्विक नेता और टेक दिग्गज भाग ले रहे हैं. इस समिट में 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स हिस्सा लेंगे. भारत मंडपम में चल रही इस समिट में 13 देशों के पवेलियन भी बनाए गए हैं. इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, तजाकिस्तान, अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, और एस्टोनिया के पवेलियन शामिल हैं. यहां सभी देशो ने टेक एक्सपो भी लगया है. इसका भी उद्घाटन कल पीएम मोदी ने किया था. यहां कई स्टार्टअप्स ने अपने नए AI प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस पेश किए थे.

पास की भी जरूरत नहीं
इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पूरी तरह से फ्री है. आपको बस एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है. आप अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी या लैपटॉप पर सीधे जुड़ कर लाइव सेसन्स का मजा ले सकते हैं. इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा, बल्कि आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी पुराने सत्र को 'रिवाइंड' करके भी देख पाएंगे. 

यह भी पढ़ें:- क्या है Neysa.ai और क्यों Blackstone ने लगाया ₹10,000 करोड़ का दांव? सबकुछ जानिए

