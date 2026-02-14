Advertisement
दिल्ली बनेगा Global Tech Hub! सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन के साथ बैठने का मौका, यहां जानिए रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस

AI Impact Summit 2026: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर देश में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है. यह आयोजन 16 से 20 फरवरी तक राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला हैं. इस India AI Impact Summit 2026 को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और सरकार से लेकर टेक कंपनियों तक में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं कि इस समिट में आप कैसे शामिल हो सकते हैं. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 14, 2026, 06:50 AM IST
AI Impact Summit 2026: राजधानी दिल्ली एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर चमकने के लिए तैयार है. G-20 की शानदार मेजबानी के बाद अब दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का महाकुंभ लगने जा रहा है. 16 से 20 फरवरी 2026 तक चलने वाले इस India AI Impact Summit 2026 में दुनिया भर के दिग्गज टेक लीडर्स और कई राष्ट्रों के प्रमुख शिरकत करने वाले हैं. इस समिट को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और सरकार से लेकर टेक कंपनियों तक में खास उत्साह भी देखा जा रहा है. अगर आप भी इस बदलती दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए खास हो सकता है. आइए जानते हैं क्या है इस समिट में खास और आप कैसे इसमें हो सकते हैं शामिल.

क्या है इस समिट की खासियत?
यह सिर्फ एक टेक इवेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां AI के फ्यूचर पर खुलकर बात होगी. इसमें यह चर्चा होगी कि आने वाले समय में AI हमारे काम, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और हर रोज के कामों को किस तरह बदला जा सकता है. इसके साथ यह भी देखा जाएगा कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ कैसे किया जाए. इस बार समिट को बहुत ही दिलचस्प तरीके से डिजाइन किया गया है. 5 दिनों के इस कार्यक्रम में कुल 700 से ज्यादा सेशन होंगे. इसके साथ यहां पर 70,000 वर्ग मीटर में फैली एक प्रदर्शनी (Expo) भी लगाई जाएगी, जिसमें 30 देशों के 300 से ज्यादा स्टॉल होंगे. 

टेक दिग्गजों का लगेगा मेला
इस समिट की सबसे खास बात इसकी गेस्ट लिस्ट में कई टेक दिग्गजों के नाम शामिल हैं. गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ और ओपनएआई (OpenAI) के CEO सैम ऑल्टमैन जैसे बड़े नाम इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं. साथ ही समिट में एनवीडिया के जेनसेन हुआंग और एंथ्रोपिक के डारियो अमोदेई भी एआई के भविष्य पर मंथन करते नजर आएंगे. अभी तक मिली जानकारी के अनुसार समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल और करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होने वाले हैं. भारत इस समिट के जरिए दुनिया को अपनी सॉवरेन एआई (Sovereign AI) रणनीति का दम भी दिखाएगा. 

युवाओं और महिलाओं पर होगा खास फोकस
इस बार समिट में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी पर भी खास ध्यान दिया गया है. AI सीखने और नई टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए अलग कार्यक्रम रखे गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें. 

रजिस्ट्रेशन का क्या है तरीका?
जो लोग इस समिट में हिस्सा लेना चाहते हैं, वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसमें छात्र, रिसर्चर या टेक के लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. नीचे आपको इसके लिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई हैं.  

1. रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट impact.indiaai.gov.in पर जाएं.
2. यहां पर होमपेज पर 'Register Now' के बटन पर क्लिक करें.
3. इसके बाद 'Register as Delegate' का ऑप्शन चुनें.
4. यहां आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और प्रोफेशनल जानकारी भरनी होगी.
5. फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

