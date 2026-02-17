Advertisement
trendingNow13112409
Hindi NewsटेकAI Impact Summit 2026 की धमाकेदार शुरुआत, पहले दिन दिखी स्मार्ट इंडिया की ताकत; रोबोट ने परोसी PM को चाय

AI Impact Summit 2026 की धमाकेदार शुरुआत, पहले दिन दिखी स्मार्ट इंडिया की ताकत; रोबोट ने परोसी PM को चाय

AI Summit India 2026: दिल्ली का भारत मंडपम इन दिनों किसी साइंस-फिक्शन फिल्म के सेट जैसा नजर आ रहा है. यहां चल रहें India AI Impact Summit 2026 में आपको ऐसी नई-नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिसको देख आप दंग रह जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस एक्सपो का दौरा किया. समिट के पहले ही दिन माहौल में उत्साह, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों की उम्मीद साफ दिखी. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Impact Summit 2026 की धमाकेदार शुरुआत, पहले दिन दिखी स्मार्ट इंडिया की ताकत; रोबोट ने परोसी PM को चाय

AI Summit India 2026: राजधानी दिल्ली में शुरू हुए AI Impact Summit 2026 के पहले ही दिन टेक्नोलॉजी की जबरदस्त हलचल देखने को मिली. सुबह से ही कार्यक्रम वाले जगह पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. देश-विदेश से आए टेक एक्सपर्ट, स्टार्टअप फाउंडर, इन्वेस्टर्स और छात्र इस बड़े आयोजन का हिस्सा बनने पहुंचे थे. कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. इस दैरान पीएम मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आब इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचना चाहिए. पीएम इस बात पर जोर दिया कि भारत AI के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों को नई दिशा दे सकती है. 

पीएम मोदी ने किया टेक एक्सपो दौरा
AI Impact Summit 2026 में एक बड़ा टेक एक्सपो भी लगाया गया है, जहां सैकड़ों स्टार्टअप्स ने अपने नए AI प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस पेश किए. किसी ने खेती के लिए स्मार्ट टूल दिखाया, तो किसी ने हेल्थ सेक्टर में काम आने वाले AI टूल. छात्रों और युवा एंटरप्रेन्योर के लिए यह बड़ा मौका रहा, जहां वे उन्होंने सीधे इन्वेस्टर्स और टेक दिग्गजों से बात की. 

जब रोबोट बना 'डिलीवरी बॉय'
एक्सपो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा Ottonomy के ऑटोनॉमस डिलीवरी रोबोट्स ने. ये छोटे और स्मार्ट रोबोट्स बिना किसी इंसान की मदद के भीड़भाड़ वाले रास्तों पर सामान पहुंचा रहे थे. जब पीएम मोदी वहां से गुजर रहे थे, तब इन रोबोट्स ने अपनी इंटेलिजेंस का प्रदर्शन किया. ये रोबोट्स न सिर्फ सामान डिलीवर करते हैं, बल्कि रास्तों में आने वाले लोगों को पहचान कर खुद रुक जाते हैं या रास्ता बदल लेते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- जिसने दुनिया को ‘कनेक्ट’ किया, वो हमेशा के लिए 'डिसकनेक्ट' हो गए, ग्रैंडफादर ऑफ...

PM मोदी ने की ग्लोबल CEOs से AI पर चर्चा
समिट के पहले दिन पीएम मोदी ने दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के CEOs के साथ एक राउंड टेबल मीटिंग की. इसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया (Nvidia) के प्रतिनिधि शामिल थे. पीएम ने कहा कि भारत सिर्फ AI का मार्केट नहीं बनना चाहता, बल्कि वह दुनिया को AI की ताकत देना चाहता है. उन्होंने स्टार्टअप्स से अपील की कि वे ऐसे टूल्स बनाएं जो आम किसानों और छोटे दुकानदारों की मदद कर सकें. 

पहले दिन समिट में क्या-क्या रहा खास?
AI समिट में पहले दिन करीब 600 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स ने अपने अनोखे आइडियाज पेश किए. इसमें खेती के लिए एआई ड्रोन से लेकर बीमारियों की शुरुआती जांच करने वाले टूल्स शामिल थे. पहले दिन की चर्चा में यह दिखाया गया कि कैसे एआई ट्रैफिक कैमरों की मदद से एक्सीडेंट्स को 50% तक कम किया जा सकता है. इसके साथ सिलिकॉन वैली से आए दिग्गजों ने माना कि भारत में जिस तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, वैसा दुनिया में कहीं और नहीं हुआ. 

आम आदमी को क्या फायदा?
वहां मौजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तकनीकें जल्द ही हमारी डेली जिंदगी का हिस्सा बन सकती है. आने वाले समय में आपके पार्सल रोबोट लेकर आएंगे और एआई डॉक्टर आपकी भाषा में आपकी सेहत का हाल बताएंगे. यह समिट केवल बड़े उद्योगों के लिए नहीं, बल्कि युवाओं और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी नए दरवाजे खोल रही है. दिल्ली में चल रहा यह आयोजन भारत को AI के वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.  

यह भी पढ़ें:- क्या है Neysa.ai और क्यों Blackstone ने लगाया ₹10,000 करोड़ का दांव? सबकुछ जानिए

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

india ai impact summit 2026PM Modi AI SummitAI Expo Bharat Mandapam

Trending news

मेले में 'फूड जिहाद', फेरीवाले के साथ बदसलूकी; आंध्र के मंत्री नारा लोकेश ने दिया...
sheikh shawali controversy
मेले में 'फूड जिहाद', फेरीवाले के साथ बदसलूकी; आंध्र के मंत्री नारा लोकेश ने दिया...
DMK-कांग्रेस में तनातनी, सीट शेयरिंग को लेकर छिड़ी जुबानी जंग,क्यों भड़के TNCC चीफ?
Tamil Nadu Assembly elections
DMK-कांग्रेस में तनातनी, सीट शेयरिंग को लेकर छिड़ी जुबानी जंग,क्यों भड़के TNCC चीफ?
चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
Punjab elections
चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
Rahul Gandhi
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
Bhupen Borah Resigns From Congress
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
India Seizes Iranian Oil Tankers
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
India US relations
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
Emmanuel Macron
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
Jammu Kashmir
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
India AI Summit
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता