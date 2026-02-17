दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया का जमावड़ा! PM मोदी ने किया AI एक्सपो का आगाज, सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी पहुंचे

India AI Impact Summit 2026: राजधानी दिल्ली इस समय भविष्य की टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का ग्लोबल हेडक्वार्टर बनी हुई है. प्रगति मैदान के भारत मंडपम में कल यानी सोमवार से 'India AI Impact Summit 2026' की शुरुआत हो गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेगा इवेंट के तहत AI इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया. 16 से 20 फरवरी तक चलने वाले इस AI के महाकुंभ में दुनिया के दिग्गज टेक लीडर्स और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं.

आम आदमी की जिंदगी बदलेगा AI

इस समिट की सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल किताबी बातें या कोडिंग पर ज्ञान नहीं दिया जा रहा है. पीएम मोदी ने उद्घाटन के दौरान साफ किया कि भारत के लिए AI का मतलब केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि एस्पायरिंग इंडिया की ताकत है. एक्सपो में ऐसे स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी दिखाई गई हैं, जो खेती, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव कर सकती हैं. इस समिट की थीम 'People, Planet and Progress' रखी गई है. इसमें सात चक्रों के जरिए AI के सिक्योर और समावेशी इस्तेमाल पर चर्चा हो रही है.

दिल्ली में होगा ग्लोबल दिग्गजों का डेरा

दिल्ली में हो रही इस समिट में दुनिया की बड़ी कंपनियों के CEO का तांता लगा है. गूगल के सुंदर पिचई, ओपनएआई (OpenAI) के सैम ऑल्टमैन और माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारियों समेत करीब 40 ग्लोबल CEO इसमें हिस्सा ले रहे हैं. 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी समिट को संबोधित करेंगे, जहां वह दुनिया के सामने भारत का AI विजन रखेंगे.

सड़क सुरक्षा से लेकर खेती तक अब सब होगा स्मार्ट

समिट के पहले दिन की चर्चा का मुख्य केंद्र सड़क सुरक्षा रहा. एक्सपर्ट्स ने बताया कि कैसे AI की मदद से एक्सीडेंट के पैटर्न को समझकर जान बचाई जा सकती है. इसके साथ समिट में हेल्थकेयर के लिए AI टूल्स और एग्रीकल्चर के लिए AI से मौसम का सटीक अनुमान लगाने पर बात हुई. समिट में कहा गया कि AI से नौकरियों पर खतरा नहीं, बल्कि नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया जाएगा.

क्यों खास है यह समिट?

यह पहली बार है जब ग्लोबल साउथ का कोई देश इतने बड़े स्तर पर AI समिट की मेजबानी कर रहा है. इससे पहले ऐसी समिट ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में हो आयोजित की जा चुकी हैं. भारत अब दुनिया को यह बता रहा है कि टेक्नोलॉजी पर केवल कुछ अमीर देशों का हक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका फायदा हर गरीब तक पहुंचना चाहिए.

