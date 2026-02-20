AI की रेस में भारत का जलवा! सुंदर पिचाई से लेकर Anthropic के CEO तक सभी दिग्गजों ने बताया- AI में क्यों खास है इंडिया?

India AI Impact Summit 2026: देश की राजधानी दिल्ली में AI Impact Summit 2026 का आयोजन हो रहा है. कल यहां पर दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों के दिग्गज एक मंच पर नजर आए. यहां आने वाले समय की टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा हुई. टेक जगत के बड़े सूरमाओं ने एक सुर में माना कि आने वाले समय में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की असली ताकत भारत से ही निकलेगी. गूगल के सुंदर पिचाई हों या एंथ्रोपिक के डारियो अमोदेई के साथ सबने भारत की क्षमता को सलाम किया. सभी संदेश साफ था कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में भारत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है.

'भारत सिर्फ यूजर नहीं, मेकर है'- सुंदर पिचाई

गूगल के CEO Sundar Pichai ने समिट में बड़े ही सहज अंदाज में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि अब वह नई चीजें बना रहा है. इसके साथ ही सुंदर पिचाई ने कहा कि AI हमारी जिंदगी में वैसा ही बदलाव लाने वाला है जैसा कभी इंटरनेट और स्मार्टफोन ने लाया था. AI आने वाले समय में शिक्षा, खेती, इलाज और कारोबार हर क्षेत्र में मदद कर सकता है. पिचाई ने जोर दिया कि भारत में जिस तरह से इंटरनेट और डेटा का विस्तार हुआ है, वह दुनिया के लिए एक केस स्टडी है. उन्होंने कहा कि गूगल आने वाले समय में भारतीय भाषाओं और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अपने AI मॉडल्स को विकसित करेगा.

डारियो अमोदेई ने माना भारतीय दिमाग का लोहा

एंथ्रोपिक (Anthropic) के CEO डारियो अमोदेई ने भी भारत की तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर बेस है. डारियो के अनुसार, AI को सिक्योर और भरोसेमंद बनाने की दिशा में भारतीय इंजीनियरों का योगदान सबसे अहम होगा. उन्होंने यह भी माना कि भारत की विविधता (Diversity) AI को और ज्यादा मानवीय बनाने में मदद करेगी.

सैम ऑल्टमैन ने भारत को बताया बड़ा बाजार

Sam Altman ने कहा कि भारत AI इस्तेमाल करने वालों के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है. यहां के युवा नई टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाते हैं. उन्होंने माना कि आने वाले समय में भारत AI के विकास और उपयोग दोनों में अहम भूमिका निभाएगा.

ब्रैड स्मिथ ने उठाया जिम्मेदारी का मुद्दा

Brad Smith ने कहा कि AI से रोजगार और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा. इसलिए लोगों के लिए नई स्किल सिखाना जरूरी है. उन्होंने साफ कहा कि टेक्नोलॉजी तभी सफल मानी जाएगी जब उसका फायदा आम लोगों तक पहुंच पाएंगा.

समिट में क्या रहा खास?

इस AI समिट में चर्चा हुई कि कैसे AI का फायदा सिर्फ शहरों तक न रहे, बल्कि खेती और स्वास्थ्य के जरिए गांवों तक पहुंचे. सभी टेक दिग्गजों ने साफ किया कि AI नौकरियां छीनेगा नहीं, बल्कि काम करने के तरीके को बदलकर नए अवसर पैदा करेगा. इसके साथ इस समिट में सरकार और टेक कंपनियों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि भारतीयों का डेटा सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता है.

