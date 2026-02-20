Advertisement
trendingNow13115987
Hindi NewsटेकAI की रेस में भारत का जलवा! सुंदर पिचाई से लेकर Anthropic के CEO तक सभी दिग्गजों ने बताया- AI में क्यों खास है इंडिया?

AI की रेस में भारत का जलवा! सुंदर पिचाई से लेकर Anthropic के CEO तक सभी दिग्गजों ने बताया- AI में क्यों खास है इंडिया?

India AI Impact Summit 2026: जब बात टेक्नोलॉजी और भविष्य की बात एक साथ होती है तो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक जाती हैं. हाल ही में हुए 'India AI Impact Summit 2026' में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. यहां टेक वर्ल्ड के बड़े दिग्गजो ने एक सुर में माना कि आने वाले समय में AI की असली ताकत भारत से ही निकलने वाली है. आइए जानते हैं कि समिट में क्या-क्या हुआ?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 20, 2026, 06:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI की रेस में भारत का जलवा! सुंदर पिचाई से लेकर Anthropic के CEO तक सभी दिग्गजों ने बताया- AI में क्यों खास है इंडिया?

India AI Impact Summit 2026: देश की राजधानी दिल्ली में AI Impact Summit 2026 का आयोजन हो रहा है. कल यहां पर दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों के दिग्गज एक मंच पर नजर आए. यहां आने वाले समय की टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा हुई. टेक जगत के बड़े सूरमाओं ने एक सुर में माना कि आने वाले समय में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की असली ताकत भारत से ही निकलेगी. गूगल के सुंदर पिचाई हों या एंथ्रोपिक के डारियो अमोदेई के साथ सबने भारत की क्षमता को सलाम किया. सभी संदेश साफ था कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में भारत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है. 

'भारत सिर्फ यूजर नहीं, मेकर है'- सुंदर पिचाई
गूगल के CEO Sundar Pichai ने समिट में बड़े ही सहज अंदाज में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि अब वह नई चीजें बना रहा है. इसके साथ ही सुंदर पिचाई  ने कहा कि AI हमारी जिंदगी में वैसा ही बदलाव लाने वाला है जैसा कभी इंटरनेट और स्मार्टफोन ने लाया था. AI आने वाले समय में शिक्षा, खेती, इलाज और कारोबार हर क्षेत्र में मदद कर सकता है. पिचाई ने जोर दिया कि भारत में जिस तरह से इंटरनेट और डेटा का विस्तार हुआ है, वह दुनिया के लिए एक केस स्टडी है. उन्होंने कहा कि गूगल आने वाले समय में भारतीय भाषाओं और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अपने AI मॉडल्स को विकसित करेगा. 

यह भी पढ़ें:- PM मोदी का AI 'मास्टरस्ट्रोक'! 'MANAV' विजन से दुनिया को दी नई दिशा; जानें मतलब

Add Zee News as a Preferred Source

डारियो अमोदेई ने माना भारतीय दिमाग का लोहा
एंथ्रोपिक (Anthropic) के CEO डारियो अमोदेई ने भी भारत की तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर बेस है. डारियो के अनुसार, AI को सिक्योर और भरोसेमंद बनाने की दिशा में भारतीय इंजीनियरों का योगदान सबसे अहम होगा. उन्होंने यह भी माना कि भारत की विविधता (Diversity) AI को और ज्यादा मानवीय बनाने में मदद करेगी. 

सैम ऑल्टमैन ने भारत को बताया बड़ा बाजार
Sam Altman ने कहा कि भारत AI इस्तेमाल करने वालों के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है. यहां के युवा नई टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाते हैं. उन्होंने माना कि आने वाले समय में भारत AI के विकास और उपयोग दोनों में अहम भूमिका निभाएगा. 

ब्रैड स्मिथ ने उठाया जिम्मेदारी का मुद्दा
Brad Smith ने कहा कि AI से रोजगार और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा. इसलिए लोगों के लिए नई स्किल सिखाना जरूरी है. उन्होंने साफ कहा कि टेक्नोलॉजी तभी सफल मानी जाएगी जब उसका फायदा आम लोगों तक पहुंच पाएंगा. 

समिट में क्या रहा खास?
इस AI समिट में चर्चा हुई कि कैसे AI का फायदा सिर्फ शहरों तक न रहे, बल्कि खेती और स्वास्थ्य के जरिए गांवों तक पहुंचे. सभी टेक दिग्गजों ने साफ किया कि AI नौकरियां छीनेगा नहीं, बल्कि काम करने के तरीके को बदलकर नए अवसर पैदा करेगा. इसके साथ इस समिट में सरकार और टेक कंपनियों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि भारतीयों का डेटा सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता है. 

यह भी पढ़ें:- अब बिना चीर-फाड़ सीख सकेंगे सर्जरी! AI समिट में छाया एरा यूनिवर्सिटी का VR मॉडल...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

india ai impact summit 2026Sundar Pichai on AIDario Amodeisam Altman

Trending news

राज्यसभा की बड़ी लड़ाई में किसकी जीत? 37 सीटों पर NDA का बन सकता है दबदबा
National News
राज्यसभा की बड़ी लड़ाई में किसकी जीत? 37 सीटों पर NDA का बन सकता है दबदबा
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
OpenAI CEO Sam Altman
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी
Amruta Fadnavis
23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी
विशाखापत्तनमः अचानक क्यों गरजने लगे नेवी के हेलिकॉप्टर्स? उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम
Andhra Pradesh
विशाखापत्तनमः अचानक क्यों गरजने लगे नेवी के हेलिकॉप्टर्स? उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम
मिनट में पूरा होगा दो घंटे का सफर, इस शहर में शुरू होगी देश की पहली एयर टैक्सी सेवा
Air Taxi Services
मिनट में पूरा होगा दो घंटे का सफर, इस शहर में शुरू होगी देश की पहली एयर टैक्सी सेवा
अब दिल्ली-हरियाणा उत्तराखंड में होगा SIR, चुनाव आयोग ने दे दिया फरमान; डेट भी आई
Special Intensive Revision
अब दिल्ली-हरियाणा उत्तराखंड में होगा SIR, चुनाव आयोग ने दे दिया फरमान; डेट भी आई