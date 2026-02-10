Advertisement
दिल्ली में होगा AI का 'महाकुंभ'! Sundar Pichai और Bill Gates के साथ जुटेंगे कई टेक दिग्गज, भारत बनेगा दुनिया का इंटेलिजेंस हब

India AI Impact Summit 2026: दुनिया की नजरें इस समय भारत की राजधानी दिल्ली पर टिकी हुई हैं. इसके पीछे वजह है दिल्ली में होने वाली India AI Impact Summit 2026. यह सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि भविष्य की उस तस्वीर की झलक है जहां भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में अपनी धाक जमाने जा रहा है. इस समिट में गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और सैम ऑल्टमैन जैसे दिग्गज एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 10, 2026, 07:43 AM IST
India AI Impact Summit 2026: भारत एक बार फिर पूरी दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए भारत ने फरवरी के मध्य में नई दिल्ली में एक ऐसा बड़ा AI सम्मेलन का आयोजन किया हैं. इस आयोजन में पूरी दुनिया के टेक कंपनियों के CEO और AI के जानकार आने वाले हैं. इस समिट का नाम India AI Impact Summit 2026 रखा गया है. यह समिट सिर्फ टेक्नोलॉजी की बातें नहीं करेगी. बल्कि इसमें यह तय करने की कोशिश होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आम लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है. 

दिल्ली बनेगी AI की राजधानी
इस अंतरराष्ट्रीय समिट के दौरान राजधानी दिल्ली कुछ दिनों के लिए AI की वैश्विक राजधानी बन जाएगी. यहां दुनिया भर से आए टेक लीडर्स, स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और सरकारी प्रतिनिधि एक-दूसरे से अपने अनुभव साझा करेंगे. समिट में यह समझने की कोशिश होगी कि AI का सही और सुरक्षित इस्तेमाल कैसे किया जाए?

दिग्गजों का होगा भारत में जमावड़ा
अभी कुछ साल पहले तक भारत को सिर्फ सॉफ्टवेयर हब माना जाता था, लेकिन 2026 की यह समिट साबित कर रही है कि अब भारत AI की नई इबारत लिखने जा रहा है. गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने इस समिट की शुरुआत में ही साफ कर दिया कि भारत में AI का जो इम्पैक्ट है, वह दुनिया के किसी और देश में नहीं हैं. इस समिट में पिचाई के अलावा, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स और कई दिग्गज टेक जायंट दिल्ली में मौजूद रहेंगे. इस समिट में स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में AI के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा. बिल गेट्स का मानना है कि भारत की डिजिटल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे UPI) ने AI के लिए एक ऐसा मजबूत आधार तैयार किया है, जिसका फायदा पूरी दुनिया को मिलने वाला है. 

यह भी पढ़ें:- अब बोलेंगी दीवारें और मुस्कुराएंगे पेड़! ChatGPT और Gemini से बनाएं जादुई टॉकिंग...

भारत की बड़ी भूमिका
भारत इस समिट के जरिए यह संदेश देना चाहता है कि वह सिर्फ टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं, बल्कि समाधान देने वाला देश बनना चाहता है. भारत का फोकस ऐसा AI विकसित करने पर है, जो सस्ता हो, सिक्योर हो और समाज के हर हिस्से के लिए काम आए. इसी सोच के साथ दिल्ली में यह समिट आयोजित की जा रही है. 

समिट से आम लोगों की जिंदगी में क्या होगा बदलाव?
इस समिट में सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें ही नहीं होने वाली है. समिट में चर्चा इस बात पर है कि AI एक आम भारतीय की जिंदगी कैसे आसान बनाएगा. किसान अब मोबाइल ऐप के जरिए अपनी मिट्टी और फसल की सेहत कैसे जान पाएंगे? यहां इस बात पर जोर रहेगा कि AI को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, ट्रांसपोर्ट और सरकारी सुविधाओं में कैसे इस्तेमाल किया जाए. इस समिट में चर्चा होगी की कैसे AI के जरिए उन दूर-दराज के गांवों में भी इलाज संभव होगा जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते. इसके साथ AI शिक्षा को कैसे बदल सकता है, इस बात पर भी चर्चा होगी. 

भारत के लिए क्या है खास?
भारत सरकार ने इस मौके पर 'AI For All' का नारा बुलंद कर रही है. समिट के दौरान कई बड़ी कंपनियों ने भारत में अपने AI रिसर्च सेंटर खोलने की बात कही है. इससे न केवल लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि स्टार्टअप्स को भी एक नया बूस्ट मिलेगा जिससे वो और ऊचांई पर पहुंच सकें. OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी भारतीय डेवलपर्स की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के पास वह टैलेंट पूल है जो दुनिया की अगली बड़ी AI क्रांति की अगुवाई करेगा. 

आने वाले समय की दिशा तय करेगा यह समिट
India AI Impact Summit 2026 को भारत के लिए एक बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है. यह समिट न सिर्फ भारत की टेक्नोलॉजी वाली सोच को दुनिया के सामने रखेगा, बल्कि आने वाले सालों में AI की दिशा भी तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. दिल्ली में होने वाली यह AI समिट भारत को वैश्विक टेक्नोलॉजिकल मंच पर और मजबूत करने की तैयारी है.

यह भी पढ़ें:- बिना नंबर जाने आपके फोन को 'हाईजैक' कर रहे हैं स्कैमर्स, भारत में 'SMS ब्लास्टर'...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

india ai impact summit 2026CEO Sundar Pichaibill gates india visitFuture of AI in India

