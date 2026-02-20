Advertisement
AI के दौर में वही लीडर बनेगा.. जो खुद को बदलेगा, Wipro चेयरमैन ने बताया- क्यों जरूरी है इंसानी दिमाग?

Wipro Chairman AI Summit 2026​: AI समिट में विप्रो चेयरमैन रिशद प्रेमजी ने कहा कि AI की सफलता के लिए पुराने सिस्टम को बदलना और डेटा को व्यवस्थित करना जरूरी है. उन्होंने जोर दिया कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, आखिरी फैसले और भरोसे के लिए इंसान की समझ हमेशा अनिवार्य रहेगी. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 20, 2026, 12:44 PM IST
Wipro Chairman AI Summit 2026​: टेक वर्ल्ड में आज के समय में चारो तरफ सिर्फ एक शोर है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का. लेकिन क्या आने वाले समय में AI ही सभी काम करेगा? तो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में विप्रो के चेयरमैन रिशद प्रेमजी ने इसका जवाब दिया है. प्रेमजी ने कहा कि AI के दौर में असली लीडर वही बनेगा जो बदलाव को अपना लोगा. लेकिन याद रहे कि मशीनों के इस समंदर में लोगों की समझ और विवेक ही उसको डूबने से बचाएगा. 

पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी नई टेक्नोलॉजी
समिट में रिशद प्रेमजी ने कंपनियों और संगठनों को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अगर आपके पास लीगेसी सिस्टम है और आपका डेटा बिखरा हुआ है, तो दुनिया का बड़े से बड़ा AI भी आपके किसी काम नहीं आएगा. प्रेमजी ने कहा कि AI को सफल बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने पुराने सिस्टम को अपडेट करना होगा. जब तक डेटा का सही क्यूरेशन और उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तब तक AI सिर्फ एक खिलौना बनकर रह जाएगा. उससे आप कोई काम नहीं कर पाएंगे. 

यह भी पढ़ें:- दूध पीने की उम्र में लिखी AI पर किताब! जानिए कौन है AI Summit में छाने वाला रणवीर

जो खुद मोर्चे पर खड़ा हो वहीं लीडर
अक्सर कंपनियां टेक्नोलॉजी तो ले आती हैं, लेकिन बड़े अधिकारी उससे दूर रहते हैं. प्रेमजी ने कहा कि AI के क्षेत्र में वही लीडर सफल हो रहे हैं, जो खुद इस पूरी प्रक्रिया और निर्णय से सीधे जुड़े हुए हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि नई टेक्नोलॉजी को लाकर बस छोड़ देना काफी नहीं है. अब लोगों को उसे अपनी वर्क-प्रोसेस का हिस्सा बनाना होगा. 

मशीनों के पास 'दिल' नहीं, इसलिए इंसान जरूरी
समिट में विप्रो के चेयरमैन रिशद प्रेमजी ने जो सबसे खास बत कही वह थी 'ह्यूमन-इन-द-लूप'. उनके कहने का सीधा सा मतलब है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए. लेकिन उसका अंतिम फैसला हमेशा से इंसान का होना चाहिए. बिना ह्यूमन इंटेलिजेंस के AI का फैसला बेकार है. क्योंकि AI कभी भी मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं की जगह नहीं ले सकता है. जब तक AI के फैसलों को इंसानी फिल्टर से नहीं गुजारा जाता, तब तक वे पूरी तरह भरोसा करने लायक नहीं होते हैं. रिशद प्रेमजी ने कहा कि मशीनें कोड समझती हैं, भावनाएं नहीं. किसी बिजनेस डील या टीम मैनेजमेंट में मानवीय संवेदना की जरूरत आज भी है और कल भी बनी रहेगी. क्या सही है और क्या गलत, यह तय करने का काम हमेशा से इंसान का रहा है और आगे भी रहेगा. 

यह भी पढ़ें:- भारत AI से हासिल कर पाएगा 25% की विकास दर? एंथ्रोपिक के CEO ने जगाई बड़ी उम्मीद...

