'सॉफ्टवेयर की दुनिया' में होगा AI का कब्जा! AI इम्पैक्ट समिट में एक्सपर्ट्स ने बताया- कैसे बदल जाएगा आपका काम करने का तरीका

India AI Impact Summit 2026: आब आने वाले समय में शायद ही आपको सॉफ्टवेयर खरीदने या उसे चलाने के लिए धंटों की माथापच्ची करनी पड़े. क्योंकि अब आपका सॉफ्टवेयर इतना समझदार हो रहा है कि खुद ही जान जाएगा कि आपको क्या चाहिए? नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट' में टेक वर्ल्ड के दिग्गजों ने साफ कर दिया है कि SaaS (सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस) का चेहरा पूरी तरह बदलने वाला है. अब मुकाबला इस बात का नहीं है कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर है, बल्कि इस बात का है कि किसका AI ज्यादा स्मार्ट है.



अब टूल नहीं, पार्टनर बनेगा सॉफ्टवेयर

AI समिट के दौरान चर्चा का मुख्य केंद्र रहा कि कैसे जेनरेटिव AI (GenAI) ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसे बदल रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब तक हम सॉफ्टवेयर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते थे जैसे ईमेल भेजने के लिए आउटलुक या डेटा के लिए एक्सेल. लेकिन अब AI की वजह से ये सॉफ्टवेयर आपके को-पायलट या पार्टनर बनने जा रहे हैं. मान लीजिए कि आप एक सेल्स मैनेजर हैं, तो आने वाले समय का SaaS टूल सिर्फ डेटा नहीं दिखाएगा, बल्कि खुद ही ग्राहकों की लिस्ट तैयार करेगा, उनके मूड के हिसाब से ईमेल ड्राफ्ट करेगा और आपको बताएगा कि आज किस डील के क्लोज होने की सबसे ज्यादा संभावना है.

भारतीय स्टार्टअप्स के लिए गोल्डन चांस

भारत हमेशा से दुनिया का सॉफ्टवेयर हब रहा है. लेकिन अब इस समिट के बाद भारत के लिए एक नई उम्मीद जगी है. टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि AI की लहर भारत को अब सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर से उपर उठाकर प्रोडक्ट लीडर बना सकती है. AI की मदद से भारतीय डेवलपर्स अब बहुत कम समय में ग्लोबल लेवल के सॉफ्टवेयर बना पा रहे हैं. जैसा की सभी को पता है कि अब एक ही सॉफ्टवेयर सबके लिए नहीं होगा. AI हर कंपनी की जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेगा.

क्या नौकरियां खतरे में हैं?

समिट में जब नौकरियों पर सवाल उठा, तो एक्सपर्ट्स का नजरिया सकारात्मक था. उनका कहना था कि AI नौकरियां खत्म नहीं करेगा, बल्कि काम का बोझ कम करेगा. डेटा एंट्री या बार-बार होने वाले मैन्युअल काम अब AI खुद संभालेगा. इंसान अब उस काम पर ध्यान दे सकेंगे जहां दिमाग और भावनाओं की जरूरत होती है. लेकिन टेक एक्सपर्ट्स ने एक चेतावनी भी दी है. उनका कहना है कि AI नौकरी नहीं खत्म करेगा लेकिन अब लोगों के काम का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा. जो लोग AI नहीं सीखेंगे, वे पीछे छूट जाएंगे. अब जरूरत है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को री-स्किल करें.

सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी की चुनौती

चर्चा में इस बात पर भी जोर दिया गया कि जैसे-जैसे सॉफ्टवेयर ज्यादा स्मार्ट होंगे. डेटा चोरी का खतरा भी बढ़ेगा. समिट में मौजूद एक्सपर्ट्स ने इसको लेकर सुझाव दिया कि कंपनियों को रेस्पोंसिबल AI पर ध्यान देना चाहिए, ताकि ग्राहकों का भरोसा उन पर बना रहे.

