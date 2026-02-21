Advertisement
trendingNow13117623
Hindi Newsटेकसॉफ्टवेयर की दुनिया में होगा AI का कब्जा! AI इम्पैक्ट समिट में एक्सपर्ट्स ने बताया- कैसे बदल जाएगा आपका काम करने का तरीका

'सॉफ्टवेयर की दुनिया' में होगा AI का कब्जा! AI इम्पैक्ट समिट में एक्सपर्ट्स ने बताया- कैसे बदल जाएगा आपका काम करने का तरीका

India AI Impact Summit 2026: नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट' में एक्सपर्ट्स ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब SaaS (सॉफ्टवेयर) की दुनिया को पूरी तरह बदल देगा. अब सॉफ्टवेयर केवल टूल नहीं, बल्कि को-पायलट की तरह काम करेंगे. यह AI से भारतीय स्टार्टअप्स के लिए ग्लोबल लीडर बनने का सबसे शानदार मौका है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 21, 2026, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सॉफ्टवेयर की दुनिया' में होगा AI का कब्जा! AI इम्पैक्ट समिट में एक्सपर्ट्स ने बताया- कैसे बदल जाएगा आपका काम करने का तरीका

India AI Impact Summit 2026: आब आने वाले समय में शायद ही आपको सॉफ्टवेयर खरीदने या उसे चलाने के लिए धंटों की माथापच्ची करनी पड़े. क्योंकि अब आपका सॉफ्टवेयर इतना समझदार हो रहा है कि खुद ही जान जाएगा कि आपको क्या चाहिए? नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट' में टेक वर्ल्ड के दिग्गजों ने साफ कर दिया है कि SaaS (सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस) का चेहरा पूरी तरह बदलने वाला है. अब मुकाबला इस बात का नहीं है कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर है, बल्कि इस बात का है कि किसका AI ज्यादा स्मार्ट है. 
 
अब टूल नहीं, पार्टनर बनेगा सॉफ्टवेयर
AI समिट के दौरान चर्चा का मुख्य केंद्र रहा कि कैसे जेनरेटिव AI (GenAI) ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसे बदल रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब तक हम सॉफ्टवेयर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते थे जैसे ईमेल भेजने के लिए आउटलुक या डेटा के लिए एक्सेल. लेकिन अब AI की वजह से ये सॉफ्टवेयर आपके को-पायलट या पार्टनर बनने जा रहे हैं. मान लीजिए कि आप एक सेल्स मैनेजर हैं, तो आने वाले समय का SaaS टूल सिर्फ डेटा नहीं दिखाएगा, बल्कि खुद ही ग्राहकों की लिस्ट तैयार करेगा, उनके मूड के हिसाब से ईमेल ड्राफ्ट करेगा और आपको बताएगा कि आज किस डील के क्लोज होने की सबसे ज्यादा संभावना है. 

यह भी पढ़ें:- TATA सस्ते में बेच रहा iPhone 17! अभी बुक करें 45 हजार से कम कीमत में, जानिए Offers

भारतीय स्टार्टअप्स के लिए गोल्डन चांस
भारत हमेशा से दुनिया का सॉफ्टवेयर हब रहा है. लेकिन अब इस समिट के बाद भारत के लिए एक नई उम्मीद जगी है. टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि AI की लहर भारत को अब सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर से उपर उठाकर प्रोडक्ट लीडर बना सकती है. AI की मदद से भारतीय डेवलपर्स अब बहुत कम समय में ग्लोबल लेवल के सॉफ्टवेयर बना पा रहे हैं. जैसा की सभी को पता है कि अब एक ही सॉफ्टवेयर सबके लिए नहीं होगा. AI हर कंपनी की जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या नौकरियां खतरे में हैं?
समिट में जब नौकरियों पर सवाल उठा, तो एक्सपर्ट्स का नजरिया सकारात्मक था. उनका कहना था कि AI नौकरियां खत्म नहीं करेगा, बल्कि काम का बोझ कम करेगा. डेटा एंट्री या बार-बार होने वाले मैन्युअल काम अब AI खुद संभालेगा. इंसान अब उस काम पर ध्यान दे सकेंगे जहां दिमाग और भावनाओं की जरूरत होती है. लेकिन टेक एक्सपर्ट्स ने एक चेतावनी भी दी है. उनका कहना है कि AI नौकरी नहीं खत्म करेगा लेकिन अब लोगों के काम का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा.  जो लोग AI नहीं सीखेंगे, वे पीछे छूट जाएंगे. अब जरूरत है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को री-स्किल करें.

सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी की चुनौती
चर्चा में इस बात पर भी जोर दिया गया कि जैसे-जैसे सॉफ्टवेयर ज्यादा स्मार्ट होंगे. डेटा चोरी का खतरा भी बढ़ेगा. समिट में मौजूद एक्सपर्ट्स ने इसको लेकर सुझाव दिया कि कंपनियों को रेस्पोंसिबल AI पर ध्यान देना चाहिए, ताकि ग्राहकों का भरोसा उन पर बना रहे. 

यह भी पढ़ें:- बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप Livspace में मचा 'भूचाल', 1000 कर्मचारियों की हुई छंटनी...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

india ai impact summit 2026AI in SaaSFuture of Software

Trending news

क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
Pakistan
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
Maharashtra
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
Hindu Rashtra
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
How India Gives Report
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
Assam elections
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
CJI Surya Kant
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
FASTag
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
RSS chief Mohan Bhagwat
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी