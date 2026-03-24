बदल रही है हाईवे की किस्मत! 40,000 KM तक बिछा AI कैमरों का जाल; जानिए कैसे अब खुद-ब-खुद ठीक होंगे गड्ढे

भारत के हाईवे अब टेक्नोलॉजी के जरिए और स्मार्ट बनने जा रहे हैं. National Highways Authority of India (NHAI) ने करीब 40,000 किलोमीटर सड़कों पर AI आधारित डैशकैम लगाने की योजना बनाई है. इस पहल का मकसद सड़क प्रबंधन को ज्यादा स्मार्ट और डेटा-आधारित बनाना है. अभी तक सड़क खराब होने पर शिकायत या हादसे के बाद ही एक्शन लिया जाता था, लेकिन अब AI कैमरे पहले ही समस्याओं को पहचान लेंगे. हर हफ्ते सर्वे किया जाएगा और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के जरिए तुरंत रिपोर्ट तैयार होगी.

AI डैशकैम कैसे बदलेंगे तस्वीर

रिपोर्ट्स के अनुसार, खास Route Patrol Vehicles में ये AI डैशकैम लगाए जाएंगे, जो हर हफ्ते अलग-अलग हाईवे सेक्शन का सर्वे करेंगे. ये कैमरे हाई-डेफिनिशन फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जिन्हें AI मॉडल एनालाइज करेंगे. ये सिस्टम 30 से ज्यादा तरह की सड़क समस्याओं को पहचानने में सक्षम होगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मैन्युअल इंस्पेक्शन की जरूरत कम हो जाएगी और काम तेजी से होगा.

गड्ढे और क्रैक अब नहीं छिप पाएंगे

इस सिस्टम का मुख्य फोकस सड़क की सतह पर रहेगा. AI आसानी से गड्ढे, दरारें (cracks) और सड़क के धंसने (rutting) जैसी समस्याओं को पहचान सकेगा. Machine Learning की मदद से ये मॉडल खुद सीखते रहेंगे और समय के साथ और ज्यादा सटीक होते जाएंगे. इससे सड़क की मरम्मत समय पर हो सकेगी और बड़े नुकसान से बचाव होगा.

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सड़क से आगे भी रखेगा नजर

AI सिस्टम सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहेगा. यह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अन्य हिस्सों पर भी नजर रखेगा, जैसे लेन मार्किंग, क्रैश बैरियर और स्ट्रीट लाइट. अगर कहीं लेन मार्किंग मिट गई है, बैरियर टूट गया है या स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही है, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देगा. इसके अलावा, अवैध अतिक्रमण, गलत साइनबोर्ड और हाईवे पर गलत पार्किंग जैसी चीजों को भी ट्रैक किया जाएगा.

रात में भी होगी निगरानी

NHAI हर हाईवे सेक्शन के लिए महीने में कम से कम एक बार रात में भी सर्वे करने की योजना बना रहा है. रात के समय की जांच इसलिए जरूरी है, क्योंकि उस समय सड़क के संकेत, रिफ्लेक्टिव मार्किंग और लाइटिंग की असली स्थिति पता चलती है. इन नाइट सर्वे के जरिए ऐसे कई मुद्दे सामने आ सकते हैं, जो दिन में नजर नहीं आते. इससे रात में सफर करने वाले ड्राइवर्स की सुरक्षा और बेहतर हो सकती है.

डेटा और AI से आसान होगी मॉनिटरिंग

इतने बड़े स्तर पर डेटा को संभालने के लिए National Highways Authority of India देश को पांच मॉनिटरिंग जोन में बांटने की योजना बना रहा है. हर जोन में अलग IT सिस्टम होगा, जो डेटा को प्रोसेस करेगा और AI एनालिसिस के जरिए रिपोर्ट तैयार करेगा. इन रिपोर्ट्स को इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के जरिए दिखाया जाएगा, जिससे अधिकारियों को सड़क की स्थिति और मरम्मत का काम आसानी से ट्रैक करने में मदद मिलेगी.