/AI की मदद से हैकर्स ने रचा महाजाल! एशिया में टॉप-5 टारगेट लिस्ट में आया भारत, कैसे आपके डिवाइस में घुस रहा खतरनाक वायरस?

आज के डिजिटल युग में जैसे-जैसे हम तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे साइबर अपराध का खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है. प्रसिद्ध साइबर सुरक्षा फर्म कैस्परस्काई (Kaspersky) की ताजा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत एशिया-पैसिफिक (APAC) क्षेत्र के उन शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है जो सबसे अधिक उन्नत और लक्षित साइबर हमलों का सामना कर रहे हैं.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से हैकर्स अब और अधिक आधुनिक तथा तेज हमले करने में सक्षम हो चुके हैं. केवल सीधे तौर पर पासवर्ड चुराना ही नहीं, बल्कि आपके द्वारा रोज उपयोग किए जाने वाले भरोसेमंद सॉफ्टवेयर के जरिए भी आपके सिस्टम में सेंध लगाई जा रही है. आइए इस रिपोर्ट के हर पहलू को गहराई से समझते हैं.
साइबर सुरक्षा क्षेत्र की जानी-मानी संस्था कैस्परस्काई की ग्लोबल रिसर्च एंड एनालिसिस टीम (GReAT) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत एशिया-पैसिफिक (APAC) क्षेत्र के उन शीर्ष 5 देशों में शामिल है जिन्हें एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स (APTs) द्वारा सबसे अधिक निशाना बनाया जा रहा है. कैस्परस्काई दुनिया भर में लगभग 900 से अधिक APT ग्रुप्स पर नजर रखती है. इनमें से 12 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से 5 देश केवल एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के हैं. इन देशों में भारत, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं. यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि हमारा क्षेत्र साइबर अपराधियों के लिए कितना बड़ा लक्ष्य बन चुका है.
रिपोर्ट में बताया गया है कि 2026 की पहली छमाही में कैस्परस्काई ने APAC क्षेत्र में ऑनलाइन संसाधनों से होने वाले लगभग 7.5 करोड़ हमलों को सफलतापूर्वक ब्लॉक किया. जनवरी से जून के बीच कंपनी ने 34 लाख बैकडोर अटैक, 24 लाख पासवर्ड चोरी करने वाले अटैक और 2.5 लाख रैनसमवेयर घटनाओं को नाकाम किया. इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि इंटरनेट की दुनिया में हर सेकंड कोई न कोई यूजर साइबर हमले की ज़द में आ रहा है.
आजकल हैकर्स अपने काम को आसान और तेज बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हैं. कैस्परस्काई की टीम का कहना है कि थ्रेट एक्टर्स अब AI की मदद से शुरुआती जांच (Reconnaissance) को ऑटोमेट कर रहे हैं. इसके साथ ही AI का उपयोग मालवेयर बनाने की गति बढ़ाने और हमलों के पैमाने को बड़ा करने के लिए किया जा रहा है. इसका सीधा मतलब यह है कि AI का उपयोग करके हैकर्स अपने हमलों को बहुत अधिक अनुकूलनीय और त्वरित बना रहे हैं. हालांकि 2025 में कुछ व्यक्तिगत हमले की श्रेणियों में मामूली गिरावट देखी गई थी, लेकिन AI के जुड़ने से अब समग्र खतरा काफी गंभीर हो गया है.
साइबर सुरक्षा में APT को बहुत ही गंभीर और खतरनाक माना जाता है. यह एक अत्यधिक परिष्कृत और लक्षित साइबर अभियान होता है. इसमें हैकर्स किसी नेटवर्क में अनाधिकृत पहुंच प्राप्त कर लेते हैं और लंबे समय तक गुप्त रूप से अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य साइबर जासूसी करना, संवेदनशील डेटा की चोरी करना या दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करना होता है. साल 2025 में दुनिया भर की गंभीर सुरक्षा घटनाओं में अकेले APT की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत रही. इसके बाद 15 प्रतिशत हमलों के साथ सोशल इंजीनियरिंग और 12 प्रतिशत के साथ सामान्य मालवेयर का स्थान रहा.
कैस्परस्काई के APAC और META अनुसंधान इकाइयों के प्रमुख सर्गेई लोझकिन ने बताया कि APAC क्षेत्र डिजिटल परिवर्तन और AI एजेंटों को अपनाने के मामले में दुनिया भर में आगे है. इसके साथ ही इस क्षेत्र का जटिल भू-राजनीतिक माहौल भी इसे हैकर्स के लिए एक उच्च-मूल्य वाला लक्ष्य (High-value Target) बनाता है. डिजिटल क्रांति के इस दौर में सुरक्षा उपायों में थोड़ी सी भी ढील बड़े नुकसान का कारण बन सकती है.
आज के समय में हैकर्स सीधे आपके सिस्टम पर हमला करने के बजाय उन सॉफ्टवेयर को निशाना बना रहे हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं. इसे सॉफ्टवेयर सप्लाई-चेन अटैक कहा जाता है. कैस्परस्काई के एक अध्ययन के अनुसार, पिछले एक साल में दुनिया भर के लगभग हर तीन में से एक संगठन ने सप्लाई-चेन से जुड़ी साइबर सुरक्षा घटना का अनुभव किया है. इसमें चीन सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहाँ 40 प्रतिशत व्यवसायों ने सप्लाई-चेन जोखिमों की सूचना दी.
सप्लाई-चेन हमलों की गंभीरता को समझाने के लिए कैस्परस्काई ने कुछ चौकाने वाले उदाहरण दिए हैं.
ओपन-सोर्स कोड आज के आधुनिक ऐप्स की रीढ़ की हड्डी हैं. लेकिन ये भी हैकर्स की नज़र से बचे नहीं हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण Axios हमला है. Axios एक लोकप्रिय जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जिसे npm पर हर हफ्ते 10 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जाता है. मार्च 2026 में हैकर्स ने इसके प्रमुख मेंटेनर का अकाउंट हैक कर लिया और मालवेयर से भरा पैकेज पब्लिश कर दिया.
विश्लेषण में सामने आया कि इस हमले के तार 'ब्लू-नॉरऑफ़' (BlueNoroff) गैंग से जुड़े थे, जो कि उत्तर कोरियाई लज़ारस ग्रुप का एक वित्तीय रूप से प्रेरित सब-ग्रुप है. यह ग्रुप क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म और वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाता है. यह गैंग फर्जी जॉब ऑफर और कोडिंग टेस्ट का झांसा देकर डेवलपर्स को अपने जाल में फंसाता है.
कैस्परस्काई के आंकड़ों के मुताबिक, ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर को निशाना बनाने वाले खतरों में भारी वृद्धि हुई है. 2024 में जहां 14,197 दुर्भावनापूर्ण पैकेज मिले थे, वहीं 2025 में यह संख्या 37 प्रतिशत बढ़कर 19,484 हो गई. इसके अलावा हैकिंग टूल्स (Hacktools) के मामलों में भी 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.
कैस्परस्काई की यह रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि खतरे केवल सीधे तौर पर पासवर्ड चोरी या रैनसमवेयर तक सीमित नहीं हैं. अब खतरा आपके भरोसेमंद ऐप्स और क्लाउड सेवाओं के माध्यम से भी आ सकता है. ऐसे में सभी सरकारी, निजी संगठनों और व्यक्तिगत यूजर्स को सतर्क रहने की आवश्यकता है. साइबर सुरक्षा के लिए लगातार थ्रेट इंटेलिजेंस अपडेट, मजबूत डिजिटल सुरक्षा प्रणाली और क्षेत्रीय सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है. यदि हम समय रहते नहीं चेते, तो आने वाले समय में AI और सप्लाई-चेन अटैक बड़ा डिजिटल संकट खड़ा कर सकते हैं.