अब खेल नहीं, जेल! ऑनलाइन गेम खेलने पर बिना वारंट होगी गिरफ्तारी, जानिए मोदी सरकार का नया नियम

Online Money Gaming: भारत सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग (Online Money Gaming) को लेकर एक नया प्रस्ताव रखा है, जिसमें इन नियमों का उल्लंघन करना अब गैर-जमानती अपराध माना जाएगा. इसका मतलब है कि अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है, तो उसे आसानी से जमानत नहीं मिलेगी और पुलिस सीधे उसे गिरफ्तार कर सकती है.

यह प्रस्ताव Promotion and Regulation of Online Gaming (PROG) Act, 2025 के तहत लाया गया है. इस कानून के तहत जो ड्राफ्ट नियम बनाए गए हैं, उसमें यह साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी ऑनलाइन मनी गेम्स को बढ़ावा देती है या उनमें शामिल होती है, तो उसे गंभीर सजा दी जाएगी.

नियम क्या कहते हैं?

ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, सरकार ने दो मुख्य सेक्शन- सेक्शन 5 और सेक्शन 7 को विशेष रूप से सख्त बनाया है:

* सेक्शन 5: कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर ऑनलाइन मनी गेम्स चलाता है, उसका प्रचार करता है, मदद करता है या लोगों को उसमें शामिल करता है, तो वह अपराधी माना जाएगा.

* सेक्शन 7: बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स या कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे गेम्स के लिए पैसे के लेन-देन की सुविधा देता है, तो वह भी अपराध में शामिल माना जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बिना वारंट के छापेमारी और गिरफ्तारी

नए नियमों के अनुसार, सरकार के अधिकृत अफसरों को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी फिजिकल (जैसे ऑफिस, घर) या डिजिटल लोकेशन (जैसे मोबाइल, लैपटॉप) पर बिना वारंट के छापा मार सकते हैं और गिरफ्तारी कर सकते हैं. इससे यह साफ हो जाता है कि सरकार इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रही है और ऑनलाइन मनी गेमिंग को जड़ से खत्म करना चाहती है.

कंपनी के हर कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा

अगर कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो सिर्फ मालिक ही नहीं, बल्कि उस कंपनी का पूरा स्टाफ भी जिम्मेदार माना जाएगा. यानी अगर कोई कर्मचारी भी इस प्रक्रिया में शामिल होता है या जानकारी होते हुए भी चुप रहता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है.

अफसरों को कानूनी सुरक्षा

ड्राफ्ट नियमों में यह भी कहा गया है कि जो अफसर जांच या छापेमारी कर रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा दी जाएगी. उनके खिलाफ कोई केस नहीं किया जा सकेगा, जिससे वे बिना डर के जांच कर सकें.

जनता से मांगे गए सुझाव

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) ने जनता से इन ड्राफ्ट नियमों पर सुझाव मांगे हैं. लोग 31 अक्टूबर तक अपनी राय दे सकते हैं.