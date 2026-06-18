भारत में इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर सरकार के गलियारों तक टेलीग्राम (Telegram) को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की सिफारिश पर भारत सरकार ने टेलीग्राम को 22 जून तक के लिए अस्थाई रूप से बैन कर दिया है. वजह है NEET परीक्षा से जुड़ी अफवाहें और पेपर लीक से जुड़े दावों का इस प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैलना. इस बैन ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है कि आखिर टेलीग्राम में ऐसा क्या है जो व्हाट्सएप या सिग्नल जैसे ऐप्स पर नहीं है?
टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव ने तो इसके पीछे रिलायंस और मेटा (व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी) की कमर्शियल वॉर तक का आरोप लगा दिया है. आइए जानते हैं टेलीग्राम के उन 5 धाकड़ फीचर्स के बारे में जो इसे व्हाट्सएप से कहीं ज्यादा एडवांस और सरकार के लिए सिरदर्द बनाते हैं.
टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ही मैसेजिंग ऐप हैं, लेकिन प्राइवेसी को लेकर दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग है. टेलीग्राम यूजर्स को बिना अपना फोन नंबर शेयर किए सिर्फ एक 'यूजरनेम' के जरिए दूसरों से जुड़ने की आजादी देता है. इससे यूजर की पहचान पूरी तरह छुपी रहती है. इसके उलट, व्हाट्सएप पर चैटिंग करने के लिए आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर करना ही पड़ता है. हालांकि, अब व्हाट्सएप भी इस फीचर पर काम कर रहा है, जिससे साफ है कि टेलीग्राम इस मामले में बहुत आगे था.
टेलीग्राम में सीक्रेट चैट के दौरान मैसेज के लिए एक 'सेल्फ-डिस्ट्रक्ट टाइमर' सेट किया जा सकता है. इसके तहत आपके सेट किए गए समय के बाद मैसेज अपने आप दोनों तरफ से डिलीट हो जाता है. व्हाट्सएप में भी 'डिलीटिंग मैसेज' का फीचर है, लेकिन वह इतना एडवांस नहीं है. टेलीग्राम में मैसेज को शेड्यूल करने (तय समय पर भेजने) की भी सुविधा है, जिसकी टेस्टिंग व्हाट्सएप अब जाकर कर रहा है.
लुक और फीचर्स के मामले में टेलीग्राम अपने यूजर्स को पूरी आजादी देता है. इसमें आप खुद की थीम बना सकते हैं, चैट का बैकग्राउंड और रंग बदल सकते हैं. वहीं, व्हाट्सएप ने हाल ही में ऐसे फीचर्स दिए तो हैं, लेकिन वे सिर्फ प्रीमियम (पैसे देने वाले) यूजर्स के लिए हैं. इसके अलावा, टेलीग्राम में 'बोट्स' और 'मिनी ऐप्स' का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप चैट के अंदर ही पोलिंग, गेमिंग और कई ऑटोमैटिक काम बिना ऐप छोड़े कर सकते हैं.
अब बात करते हैं उस फीचर की जिसकी वजह से सरकार ने इस पर बैन लगाया है. व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्यादा से ज्यादा 1,024 मेंबर्स जोड़ सकते हैं. लेकिन टेलीग्राम पर एक एडमिन 2,00,000 (2 लाख) लोगों का महा-ग्रुप बना सकता है. यानी कोई भी अनजान व्यक्ति ग्रुप बनाकर एक साथ लाखों लोगों तक कोई भी जानकारी या अफवाह फैला सकता है. साथ ही, टेलीग्राम पर प्रीमियम यूजर्स 4GB तक की बड़ी फाइलें शेयर कर सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप पर इसकी सीमा बेहद कम है.
टेलीग्राम का जो फीचर इस समय सबसे ज्यादा विवादों में है, वो है 'मैसेज एडिटिंग'. टेलीग्राम पर जब कोई एडमिन किसी पोस्ट को एडिट यानी बदलता है, तो उसका पुराना टाइमस्टैम्प (समय) नहीं बदलता. इसका मतलब है कि पुरानी तारीख में कोई भी गलत जानकारी एडिट करके डाली जा सकती है. सरकार ने टेलीग्राम से इस फीचर को 30 जून तक बंद करने को कहा है. व्हाट्सएप पर जब आप मैसेज एडिट करते हैं, तो सामने वाले को साफ दिखता है कि मैसेज किस नए समय पर बदला गया है. इन्ही कारणों से टेलीग्राम आज सरकार की रडार पर है.