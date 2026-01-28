सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क को पछाड़ देगा बेंगलुरु? Nvidia ने भारत के लिए कर दी अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी!

Nvidia India Prediction: टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत अब सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के रूप में नहीं बल्कि दुनिया के 'दिमाग' के रूप में उभरने के लिए तैयार है. चिप बनाने वाली दुनिया की दिग्गज चिप कंपनी Nvidia ने भारत की क्षमता पर बड़ा भरोसा जताते हुए भविष्यवाणी की है कि देश जल्द ही दुनिया की इंटेलिजेंस कैपिटल बन सकता है. Nvidia के साउथ एशिया मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल धूपर का कहना है कि भारत दुनिया की इंटेलिजेंस कैपिटल बनने की राह पर है और इस पहचान का चेहरा बनेगा भारत का बेंगलुरु. AI टैलेंट, स्टार्टअप इकोसिस्टम और बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधान बनाने की क्षमता के दम पर भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं बल्कि ग्लोबल इंटेलिजेंस क्रिएटर बनने की तरफ बढ़ रहा है.

ये है भारत की सबसे बड़ी ताकत

बेंगलुरु में आयोजित एक इवेंट में बोलते हुए धूपर ने कहा कि भारत की ताकत सबसे बड़े या सबसे एडवांस AI मॉडल बनाने में नहीं बल्कि जनसंख्या के स्तर पर इंटेलिजेंस लागू करने में है. उन्होंने कहा कि जिस तरह कुछ शहर समय के साथ किसी खास क्षमता की पहचान बन जाते हैं उसी तरह आने वाले समय में इंटेलिजेंस के लिए बेंगलुरु का नाम आसानी से याद किया जाएगा.

धूपर ने जोर देते हुए कहा कि दुनिया अब जानकारी एकत्र करने के दौर से आगे निकलकर इंटेलिजेंस बनाने की ओर बढ़ रही है. असली एआई वो है जो लोगों के काम करने के तरीके को आसान बनाए और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो.

न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को को टक्कर दे रहा है बेंगलुरु

हाल ही में आई CBRE रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु भारत में AI टैलेंट का सबसे बड़ा सेंटर बन गया है. यहां AI से जुड़े प्रोफेशनल्स की संख्या अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क जैसे बड़े टेक हब्स के बराबर पहुंच गई है. 10 लाख से ज्यादा टेक वर्कर्स के साथ बेंगलुरु पूरे एशिया-पैसिफिक क्षेत्र का सबसे बड़ा टेक हब बन गया है.

भाषा की बाधा होगी खत्म

इसी कार्यक्रम में इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी भी मौजूद थे. उन्होंने बताया कि भारत के आधार और UPI के जरिए पहले ही दुनिया को दिखाया है कि कम कीमत पर बड़े स्तर की टेक्नोलॉजी कैसे बनाई और लोगों तक पहुंचाई जाती है. नीलेकणी के अनुसार Voice AI भारत में टेक्नोलॉजी की पहुंच बढ़ाने का आखिरी और सबसे बड़ा जरिया साहित होगी क्योंकि यह भाषा की बाधा को खत्म कर देगी.

