AI में कौन सा देश सबसे आगे? भारत ने लगाई लंबी छलांग, रूस, जापान, जर्मनी... सबको छोड़ दिया पीछे

AI में कौन सा देश सबसे आगे? भारत ने लगाई लंबी छलांग, रूस, जापान, जर्मनी... सबको छोड़ दिया पीछे

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे प्रतिस्पर्धी देश बन गया है. इस रैंकिंग में भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन हैं. रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि ग्लोबल AI इकोसिस्टम में भारत की मौजूदगी और प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 15, 2025, 07:24 AM IST
AI में कौन सा देश सबसे आगे? भारत ने लगाई लंबी छलांग, रूस, जापान, जर्मनी... सबको छोड़ दिया पीछे

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे प्रतिस्पर्धी देश बन गया है. इस रैंकिंग में भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन हैं. रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि ग्लोबल AI इकोसिस्टम में भारत की मौजूदगी और प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है.

स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट क्या कहती है
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के Global AI Vibrancy Tool के तहत जारी Visual Capitalist चार्ट के अनुसार, भारत को 21.59 का स्कोर मिला है और वह तीसरे स्थान पर है. इस लिस्ट में अमेरिका पहले स्थान पर है, जिसका स्कोर 78.6 है, जबकि चीन 36.95 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. स्कोर के लिहाज से देखें तो भारत और अमेरिका-चीन के बीच अभी भी बड़ा अंतर है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है.

कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकला भारत
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भारत का स्कोर दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जैसे देशों से कहीं ज्यादा है. यह दिखाता है कि AI के मामले में भारत अब सिर्फ उभरता हुआ देश नहीं, बल्कि एक मजबूत ग्लोबल खिलाड़ी बन चुका है. हालांकि, रिपोर्ट यह भी बताती है कि अमेरिका और चीन के बराबर पहुंचने के लिए भारत को अभी लंबा सफर तय करना होगा.

कैसे तय होती है AI में प्रतिस्पर्धा
Global AI Vibrancy Tool किसी देश की AI में मजबूती को कई पैमानों पर परखता है. इसमें टैलेंट की उपलब्धता, रिसर्च और डेवलपमेंट, निवेश, सरकारी नीतियां, पब्लिक पर्सेप्शन, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक प्रभाव जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है. इन सभी क्षेत्रों में भारत ने बीते कुछ वर्षों में तेज सुधार दिखाया है, जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग में यह उछाल देखने को मिला है.

मजबूत टेक इकोसिस्टम बना भारत की ताकत
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की इस प्रगति के पीछे देश का मजबूत टेक इकोसिस्टम, स्टार्टअप कल्चर, बढ़ता निवेश और बड़ी संख्या में उपलब्ध स्किल्ड टैलेंट अहम कारण हैं. भारत में हर साल लाखों इंजीनियर और टेक प्रोफेशनल्स तैयार हो रहे हैं, जो AI और डेटा साइंस जैसे एडवांस्ड सेक्टर्स में काम कर रहे हैं. यही वजह है कि भारत ग्लोबल कंपनियों के लिए एक आकर्षक AI हब बनता जा रहा है.

ग्लोबल कंपनियों का भारत पर बड़ा दांव
यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर निवेश करने का ऐलान किया है. Amazon ने 2030 तक भारत में AI, लॉजिस्टिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में 35 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है. वहीं Microsoft ने 17.5 अरब डॉलर निवेश करने का वादा किया है, जो एशिया में क्लाउड और AI विस्तार के लिए उसका अब तक का सबसे बड़ा निवेश है.

भारत बना अमेरिका और चीन के बाद बड़ा AI हब
इससे पहले Intel, Cognizant और OpenAI जैसी कंपनियां भी भारत में निवेश और सहयोग की योजनाएं घोषित कर चुकी हैं. यह दिखाता है कि अमेरिका और चीन के अलावा भारत अब दुनिया के लिए एक बड़े AI डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है. आने वाले वर्षों में अगर यही रफ्तार बनी रही, तो भारत AI के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर और तेजी से बढ़ सकता है.

