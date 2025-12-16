Advertisement
अब चीन और अमेरिका को टक्कर देगा भारत! तैयार हो गया 100% स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर, बदलेगा पूरा खेल

अब चीन और अमेरिका को टक्कर देगा भारत! तैयार हो गया 100% स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर, बदलेगा पूरा 'खेल'

India's First Dual-Core Microprocessor​: भारत ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा कदम बढ़ाया है. चीन और अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी में भारत ने 100% स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर लॉन्च कर दिया है. यह प्रोसेसर न केवल देश में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा बल्कि भारत की तकनीकी शक्ति को भी वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा. यह कदम भारत को ग्लोबल माइक्रोचिप सप्लाई चेन में एक अहम खिलाड़ी बनने में मदद करेगा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:15 AM IST
अब चीन और अमेरिका को टक्कर देगा भारत! तैयार हो गया 100% स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर, बदलेगा पूरा 'खेल'

DHRUV64 Microprocessor: तकनीक की दुनिया में भारत ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है. जिस माइक्रोप्रोसेसर टेक्नोलॉजी के लिए हम बरसों से दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता था अब उस खेल के नियम बदलने वाले हैं. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश का पहला स्वदेशी 64-बिट डुअल-कोर माइक्रोप्रोसेसर DHRUV64 लॉन्च हो गया है. सरकार समर्थित C-DAC ने भारत का पहला 1GHz क्लॉक स्पीड वाला 64-बिट ड्यूल-कोर माइक्रोप्रोसेसर DHRUV64 बनाकर देश को आत्मनिर्भरता की राह पर और आगे बढ़ा दिया है. आइए जानते हैं क्या है यह माइक्रोप्रोसेसर की खासियत और देश को इससे क्या क्या फायदा हो सकता है.

सरकार ने आधिकारिक तौर पर देश के पहले होमग्रोन माइक्रोप्रोसेसर DHRUV64 की घोषणा की है. यह चिप न केवल हमारी रणनीतिक जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में भी भारत को एक मजबूत दावेदार बनाएगी. यह चिप 1 गीगाहर्टज (GHz) की क्लॉक स्पीड और 64-बिट ड्यूल-कोर आर्किटेक्चर के साथ आती है.

आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम
DHRUV64 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी C-DAC ने सरकार के माइक्रोप्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार किया है. यह मॉडर्न प्रोसेसर आर्किटेक्चर पर बना है और मल्टीटास्किंग समेत कई तरह के बाहरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ आसान सिस्टम-लेवल इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है. इस चिप को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव सिस्टम्स, नेटवर्किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) डिवाइसों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

सरकार के मुताबिक DHRUV64 भारतीय स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों और इंडस्ट्री के खिलाड़ियों को कंप्यूटिंग सिस्टम डिजाइन और टेस्ट करने के लिए एक भरोसेमंद  और स्केलेबल प्लेटफॉर्म देगा जिससे विदेशी प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता कम होगी.

होगा ये फायदा
भारत अभी तक मुख्य रूप से विदेशों से माइक्रोप्रोसेसर खरीदता रहा है, खासकर अमेरिका-चीन और ताइवान जैसी जगहों से. लेकिन अब  DHRUV64 लाने के बाद पूरा गेम बदलने वाला है. भारत अब अपनी जरूरत के मुताबिक देश में ही माइक्रोप्रोसेसर तैयार कर सकेगा. साथ ही बड़े स्तर पर माइक्रोप्रोसेसर बनाने के लिए इंजीनियरिंग, फैक्ट्री ऑपरेशन और रिसर्च में हजारों नौकरियां बनेंगी. वहीं विदेशी चिप्स में बैकडोर या प्राइवेसी के खतरे हो सकते हैं. स्वदेशी चिप्स से डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा बढ़ेगी. सेना और रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले माइक्रोप्रोसेसर पर पूरा कंट्रोल रहेगा.

बता दें कि माइक्रोप्रोसेसर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की रीढ़ माने जाते हैं जो स्मार्टफोन से लेकर सैटेलाइट और डिफेंस प्लेटफॉर्म तक हर चीज को पावर देने का काम करते हैं.  भारत दुनिया में बनने वाली सभी माइक्रोप्रोसेसर का लगभग 20 प्रतिशत इस्तेमाल करता है. ज्यादातर चिप्स विदेश से आती हैं. लेकिन DHRUV64 का लॉन्च भारत की घरेलू प्रोसेसर पाइपलाइन को मजबूती देगी और देश में ही चिप बन सकेगी. यह SHAKTI, AJIT, VIKRAM, और THEJAS जैसे भारतीय डिजाइन किए गए प्रोसेसरों की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गया है जो स्पेस, डिफेंस, रोबोटिक्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे दूसरे डोमेन के लिए बनाए गए हैं.

अब तैयार हो रहे हैं ये प्रोसेसर
DHRUV64 ही नहीं भारत ने पहले भी कई स्वदेशी प्रोसेसर तैयार किए हैं. जैसे शक्ति जिसे 2018 में IIT मद्रास ने तैयार किया था, जो रक्षा और अंतरिक्ष के लिए है. अजित जिसे साल 2018 में IIT बॉम्बे ने तैयार किया था जो फैक्ट्री और रोबोटिक्स में इस्तेमाल होता है. विक्रम को ISRO-SCL ने तैयार किया था जिसे अंतरिक्ष की कठिन स्थितियों में काम करने के लिए बनाया गया है. वहीं तेजस 64 जिसे इसी साल C-DAC ने ही तैयार किया है उसे फैक्ट्री ऑटोमेशन के इस्तेमाल किया जाता है.  DHRUV64 के बाद अब C-DAC नए जनरेशन के प्रोसेसर जैसे धनुष और धनुष+ को तैयार करने में जुटी हुई है. 

