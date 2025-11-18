भारत-चीन बॉर्डर के पास Airtel ने किया वो काम, जो Jio नहीं कर पाया! 'ड्रैगन' की नाक के नीचे किया बड़ा खेल

भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल एक भरोसेमंद नाम है. इसकी खास बात है कि यह उन जगहों पर भी नेटवर्क पहुंचाता है जहां बाकी कंपनियां कदम रखने में भी हिचकती हैं. अब एयरटेल ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसे देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क भी एक उपलब्धि मान रहा है. एयरटेल ने लद्दाख के पूर्वी बॉर्डर पर मौजूद दो बेहद दूर के गांव – मान और मेरक – में मोबाइल नेटवर्क पहुंचा दिया है. ये दोनों गांव खूबसूरत पांगोंग झील के बिल्कुल सामने स्थित हैं. यहां पहले किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं आता था, लेकिन अब एयरटेल इस इलाके में अकेली कंपनी बन गई है जो मोबाइल कनेक्टिविटी दे रही है.

जहां नेटवर्क पहुंचना असंभव माना जाता था

लद्दाख का पूर्वी हिस्सा करीब 50 किलोमीटर तक ऐसा इलाका था जहां नेटवर्क का नाम तक नहीं था. लोग फोन नहीं कर पाते थे, इंटरनेट पूरी तरह बंद रहता था और किसी भी तरह का डिजिटल काम असंभव था. टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट में बताया गया कि यह पूरा क्षेत्र मानो “नो-नेटवर्क ज़ोन” था. लेकिन एयरटेल ने अब इस पूरे रेंज को कवर कर लिया है.

चुशूल से लेकर पैंगोंग त्सो तक का लंबा और कठिन रास्ता अब नेटवर्क की सुविधा से जुड़ चुका है. इसका फायदा सबसे पहले वहां रहने वाले स्थानीय लोगों को मिलेगा. वे अब फोन कॉल कर पाएंगे, डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो सकेगी और आपात स्थितियों में तुरंत मदद पहुंचाने की सुविधा मिलेगी. पर्यटकों को भी अब इस इलाके में मैप, होटल बुकिंग, ऑनलाइन इन्फोर्मेशन जैसी सुविधाएं आसानी से मिल पाएंगी. पांगोंग झील हर साल हजारों टूरिस्टों को आकर्षित करती है, इसलिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

सेना को सबसे बड़ी राहत

लद्दाख की ऊंचाई, कठोर मौसम और कठिन रास्ते सेना के जवानों के लिए चुनौती भरे होते हैं. यहां सर्दियों में तापमान बेहद नीचे चला जाता है और कई बार संपर्क एक बड़ी मुश्किल बन जाता है. ऐसे में एयरटेल का नेटवर्क टावर लगना सेना के लिए राहत भरी खबर है. अब जवान बेहतर कनेक्टिविटी के साथ आपस में जल्दी संवाद कर सकेंगे. इमरजेंसी में तुरंत सहायता या बैकअप मंगाना संभव होगा. यह सीधे-सीधे भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कदम है, इसलिए इसे रणनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

दूर-दराज के इलाकों को जोड़ने की एयरटेल की कोशिश

भारती एयरटेल के जम्मू-कश्मीर के सीओओ दिब्येंदु आइच ने इसे कंपनी की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि मान और मेरक गांवों को जोड़कर कंपनी ने मुश्किल इलाकों में डिजिटल नेटवर्क पहुंचाने का अपना मिशन और मजबूत किया है. पांगोंग झील दुनिया भर में मशहूर है और यहां हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं. ऐसे में इन गांवों में नेटवर्क लगना केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि स्थानीय समुदाय और पर्यटकों दोनों के लिए बड़ी सुविधा है. एयरटेल का लक्ष्य है कि भारत का कोई भी इलाका डिजिटल सुविधाओं से वंचित न रहे, चाहे वह कितना भी दूर और कठिन क्यों न हो.

चीन की नाक के नीचे भारत का डिजिटल कदम

इस पूरे मामले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दोनों गांव एलएसी (LAC) के बहुत करीब हैं. यानी भारत ने चीन की सीमा के पास अपने मोबाइल नेटवर्क को सक्रिय कर दिया है. इसे भू-रणनीतिक तौर पर भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे भारत ने दिखा दिया कि दूर-दराज और संवेदनशील इलाकों तक भी देश की डिजिटल पहुंच तेजी से बढ़ रही है. सेना के जवानों के साथ-साथ स्थानीय लोग और यात्रियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा. यह कदम लद्दाख में कनेक्टिविटी के एक नए अध्याय की शुरुआत है.