क्या है ये 'MicroLED' तकनीक जिसे भारत में बनाने के लिए सरकार ने दी हरी झंडी? जानिये कैसे बदलेगी आपकी गैजेट लाइफ!

MicroLED Factory: सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है. सरकार ने देश की पहली कमर्शियल Mini और MicroLED डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मंजूरी दे दी है. यह प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत को ग्लोबल डिस्प्ले मार्केट में नई पहचान दिला सकता है, बल्कि आने वाले समय में स्मार्टफोन, टीवी, स्मार्टवॉच के इस्तेमाल का तरीका भी पूरी तरह बदल सकता है.
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MicroLED Technology: सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्लोबल पॉवर बनने की दिशा में भारत ने एक और बड़ी छलांग लगाई है. इसी के तहत आने वाले समय में आपके गैजेट्स की बैटरी ज्यादा चलेगी और स्क्रीन भी पहले से कहीं ज्यादा चमकदार होगी. यह सबकुछ मुमकिन होगा. MicroLED टेक्नोलॉजी से, जिसे बनाने के लिए भारत की पहली फैक्ट्री को सरकार ने मंजूरी दे दी है. अभी तक हम डिस्प्ले के लिए चीन और ताइवान जैसे देशों पर निर्भर थे, लेकिन अब Made in India डिस्प्ले का सपना सच होने जा रहा है. गुजरात के धोलेरा में लगने वाला यह प्लांट कैसे आपके महंगे गैजेट्स पर क्या असर डालेगा और इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं...
भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. भारत सरकार ने देश की पहली कमर्शियल Mini और Micro-LED डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मंजूरी दे दी है. यह प्लांट गुजरात के धोलेरा में हैदराबाद स्थित कंपनी क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड लगाएगी. सरकार की तरफ से यह मंजरी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत दी गई है. साथ ही सरकार ने सूरत में सुचि सेमीकन के एक नए प्लांट को भी हरी झंडी दिखाई है, जो गाड़ियों और पावर चिप्स की असेंबली का काम करेगी.
हमारे स्क्रीन यानी डिस्प्ले को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए-नए प्रयोग हो रहे हैं. इसी क्रम में Mini और Micro-LED को डिस्प्ले की दुनिया का भविष्य माना जा रहा है. ये नार्मल LED पैनल की तुलना में छोटे, कहीं ज्यादा चमकदार और बिजली की कम इस्तेमाल करने वाले होते हैं. इनका इस्तेमाल प्रीमियम स्मार्टवॉच, TV, AR/VR डिवाइस और लग्जरी कारों के डैशबोर्ड में किया जाता है. धोलेरा के इस प्लांट में गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और इसकी सालान क्षमता 72,000 वर्ग मीटर डिस्प्ले पैनल बनाने की होगी.
अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो आने वाले समय में भारतीय यूजर्स को ऐसे स्मार्टफोन और टीवी मिलेंगे जिनकी स्क्रीन धूप में भी साफ दिखेगी और बैटरी बहुत कम खर्च करेगी. साथ ही AR/VR चश्मे और स्मार्टवॉच भी इसके बाद पहले से पतले और ज्यादा पावरफुल हो सकेंगे. माइक्रो-एलईडी तकनीक OLED से भी बेहतर मानी जाती है क्योंकि इसमें बर्न-इन की समस्या नहीं होती है. इसलिए डिस्प्ले की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी.
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार माइक्रो-LED अभी शुरुआती दौर में है. दुनिया की बड़ी कंपनियां अभी इस पर पकड़ बनाना चाहती हैं, ऐसे में भारत के पास इस मार्केट में समय रहते प्रवेश करने का शानदार मौका है. अगर क्रिस्टल मैट्रिक्स इसमें सफल होती है, तो भारत को न सिर्फ डिस्प्ले बल्कि डिफेंस और फोटोनिक्स सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता मिलेगी.
भले ही यह कंपनी नई हो, लेकिन इसके सलाहकार मंडल में दिग्दज विषेषज्ञों की कोई कमी नहीं है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पूर्व सीएमडी एम.वी. गौतमा इसके चेयरमैन हैं. साथ ही सैमसंग के पूर्व कार्यकारी और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के एक्सपर्ट्स भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं.
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भारत में अब तक कुल 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें करीब ₹1.64 लाख करोड़ का निवेश शामिल है. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का धोलेरा में बन रहा फैब प्लांट और माइक्रोन की साणंद स्थित यूनिट इसी मिशन का हिस्सा हैं.
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