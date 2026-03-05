अमेरिका और चीन देखते रह जाएंगे! भारत का 'अग्निकुल' अंतरिक्ष में गाड़ने जा रहा झंडा, 2026 में मचेगी खलबली

Advertisement
India Space AI Mission: भारत अब अंतरिक्ष में ऐसा कुछ करने जा रहा है जिसकी कल्पना अभी तक सिर्फ साइंस-फिक्शन फिल्मों में की जाती थी. भारत की स्टार्टअप कंपनी Agnikul Cosmos साल 2026 तक दुनिया का पहला ऑर्बिटल AI डेटा सेंटर लॉन्च करने की तैयारी में है. यह कोई साधारण सैटेलाइट नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तैरता भारत का वह 'स्मार्ट दिमाग' होगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:12 AM IST
World's First Space Data Center: अभी तक हम फोटो या फाइल को सेव करने के लिए क्लाउड (Cloud) शब्द सुनते थे, लेकिन अब भारत इसे हकीकत में बादलों के पार ले जाने की तैयारी कर रहा है. चेन्नई की कंपनी Agnikul Cosmos 2026 तक अंतरिक्ष में एक ऐसा सेंटर बनाने की योजना बना रही है जो बिल्कुल किसी कंप्यूटर सर्वर की तरह काम करेगा. इसे ही  ऑर्बिटल डेटा सेंटर कहा जाता है. यानी कि अब इंटरनेट और AI की ताकत सीधे आसमान से मिलेगी.

भारतीय स्पेस-टेक स्टार्टअप Agnikul Cosmos अब सिर्फ रॉकेट तक सीमित नहीं रहने वाला है. कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि वह साल 2026 के आखिरी तक दुनिया का पहला अंतरिक्ष में ऑर्बिटल AI डेटा सेंटर प्रोटोटाइप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी के इस प्रोजेक्ट के लिए बेंगलुरु स्थित NeevCloud के साथ साझेदारी हुई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक अमेरिका और चीन भी अंतरिक्ष में अपना डेटा सेंटर नहीं बना पाए हैं. 

रॉकेट के ऊपरी हिस्से में होगा असली 'दिमाग'
भारतीय कंपनी के इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यह डेटा सेंटर किसी दूसरी या अलग सैटेलाइट के बजाय Agnikul के रॉकेट के अपर स्टेज यानी ऊपरी हिस्से पर सेट किया जाएगा. कंपनी के को फाउंडर श्रीनाथ रविचंद्रन के मुताबिक यह डेटा सेंटर मुख्य रूप से AI इन्फरेंस के लिए प्रयोग किया जाएगा. यानी यहां पहले से तैयार AI मॉडल्स नए डेटा का विश्लेषण करेंगे और भविष्यवाणियां करेंगे. इसमें भारी-भरकम ट्रेनिंग के मुकाबले बहुत कम एनर्जी का इस्तेमाल होगा.

आखिर अंतरिक्ष में ही क्यों?
अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने के पीछे एक बड़ी वजह है. दरअसल धरती पर डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए अरबों लीटर पानी और बिजली की जरूरत होती है. स्पेस में डेटा सेंटर बनाने से वहां सूरज की रोशनी से सीधे और भरपूर सोलर ऊर्जा मिल सकती है. इसके साथ ही अंतरिक्ष का तापमान बहुत ही कम होता है जिससे हीट रेडिएशन के जरिए कूलिंग आसान हो जाती है. फिजिकल एक्सेस न होने के कारण डेटा ज्यादा सेफ रहेगा.

कैसे काम करेगा यह सिस्टम?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कोई एक अकेला सैटेलाइट नहीं होगा बल्कि लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद कई छोटे मॉड्यूल्स का एक नेटवर्क होगा. जब सैटेलाइट पृथ्वी की छाया में होगा तो यह लो-पावर मोड पर काम करेगा और धूप में आते ही फुल-पावर मोड पर स्विच हो जाएगा.

2026 में सफल प्रोटोटाइप के बाद, Agnikul का टारगेट है अगले साल यानी 2027 तक इसे पूरी तरह से कमर्शियल बनाने का. इससे भारत न केवल स्पेस लॉन्चिंग में बल्कि स्पेस कंप्यूटिंग में भी ग्लोबल लीडर बन सकता है.

