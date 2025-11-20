Advertisement
BSNL ने दिया यूजर्स को जोरदार झटका! ₹99 वाले प्लान में हुआ इतना बड़ा बदलाव, काट दिया ये फायदा

यह प्लान उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता था, जो कम पैसों में सिम को एक्टिव रखना चाहते थे. पहले भी BSNL कई बार इस प्लान में बदलाव कर चुका है. अब कंपनी ने फिर से इसके फायदे घटा दिए हैं. खास बात यह है कि BSNL इन बदलावों का कोई बड़ा ऐलान नहीं करता, बल्कि चुपचाप अपने प्लान में अपडेट कर देता है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 20, 2025, 09:55 AM IST
BSNL ने दिया यूजर्स को जोरदार झटका! ₹99 वाले प्लान में हुआ इतना बड़ा बदलाव, काट दिया ये फायदा

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने सबसे सस्ते और सबसे पॉपुलर प्लान, यानी ₹99 प्लान की सर्विस वैलिडिटी एक बार फिर कम कर दी है. यह प्लान उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता था, जो कम पैसों में सिम को एक्टिव रखना चाहते थे. पहले भी BSNL कई बार इस प्लान में बदलाव कर चुका है. अब कंपनी ने फिर से इसके फायदे घटा दिए हैं. खास बात यह है कि BSNL इन बदलावों का कोई बड़ा ऐलान नहीं करता, बल्कि चुपचाप अपने प्लान में अपडेट कर देता है.

पहले 18 दिन मिलते थे, अब काफी कम हो गई वैलिडिटी
कुछ समय पहले तक ₹99 प्लान की वैलिडिटी 15 दिन थी, लेकिन पिछले साल यह 18 दिन तक मिलती थी. अब कंपनी ने इसे और घटाकर 14 दिन कर दिया है. यानी धीरे-धीरे इस प्लान के फायदे लगातार कम हो रहे हैं. कंपनी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसकी कमाई और ARPU (Average Revenue Per User) बढ़ सके. BSNL पहले से कई पुराने प्लान्स के फायदे बदलता आ रहा है और ₹99 वाला पैक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.

₹99 प्लान के नए फायदे – अब क्या मिल रहा है?
BSNL का अपडेटेड ₹99 प्लान अब 14 दिन की सर्विस वैलिडिटी देता है. इसके साथ यूजर को 50MB डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है. जब 50MB डेटा खत्म हो जाता है, तो इंटरनेट स्पीड घटकर 40 Kbps रह जाती है, जो सिर्फ बेसिक मैसेजिंग जैसी गतिविधियों के लिए ही काफी है. अगर इसे डेली कॉस्ट के हिसाब से देखें तो अब इस प्लान की कीमत ₹7.07 प्रति दिन पड़ती है, जो पहले की तुलना में ज्यादा महंगी मानी जा रही है.

क्यों लगातार कम किए जा रहे हैं फायदे?
BSNL धीरे-धीरे इस प्लान की वैलिडिटी घटा रहा है क्योंकि कंपनी अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती है. साथ ही, BSNL इस समय तेजी से अपने 4G नेटवर्क को पूरे देश में रोलआउट कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपने तय किए गए लगभग 1 लाख साइट्स पर 4G सेवाएं लाइव कर चुकी है. इस बड़े नेटवर्क अपग्रेड के लिए कंपनी को अधिक कमाई की आवश्यकता है, जिसके चलते सस्ते प्लान्स में कटौती करना BSNL के लिए आसान तरीका बन गया है.

यह प्लान सिर्फ वॉयस कॉलिंग के लिए है
₹99 वाला पैक एक वॉयस ओनली प्लान है. इसमें डेटा शामिल नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यूजर अलग से डेटा वाउचर खरीद सकता है. इसके बावजूद भी यह प्लान बाजार में उपलब्ध कुछ सबसे सस्ते प्लान्स में से एक है और उन उपयोगकर्ताओं के लिए फायदेमंद है जो कम खर्च में अपना सिम एक्टिव रखना चाहते हैं. हालांकि, धीरे-धीरे इसकी कीमत बढ़ती जा रही है और यह पहले जितना सस्ता व लाभदायक नहीं रहा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

BSNLbsnl rs 99 planBSNL recharge plan

