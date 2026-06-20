Amaravati Quantum Valley: सुपरकंप्यूटर की रेस में भारत ने बड़ा कदम बढ़ाया है. सुपरकंप्यूटर की रेस में भारत ने ऐसा कमाल किया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारतीय वैज्ञानिकों ने कुदरत के सारे नियम बदलते हुए माइनस 269 डिग्री की ठंड में ऐसा कमाल किया है, जो आने वाले समय में सुपर कंप्यूटर की परिभाषा ही बदल कर रख देगा. मेक इन इंडिया के तहत भारत ने क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में वो मील का पत्थर छू लिया है, जिसके लिए अब तक हम विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर थे. आइए जानते हैं कि आखिर अमरावती की इस क्वांटम वैली में ऐसा क्या हुआ है, जिसने सबको हैरान कर दिया है.
आंध्र प्रदेश के अमरावती क्वांटम वैली यानी AQV ने भारत में ही तैयार डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर के जरिए 4 केल्विन यानी माइनस 269 डिग्री सेल्सियस का बहुत कम तापमान हासिल करने में सफलता पाई है. यह कामयाबी मेधा टावर्स स्थित क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी में हासिल की गई है.
सबसे खास यह है कि भारत किसी रिसर्च फैसिलिटी में अब तक हासिल किए गए सबसे कम तापमानों में से एक है. इससे भी बड़ी बात यह है कि इस पूरे सिस्टम को बनाने में 80 फीसदी से ज्यादा मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है.
क्वांटम कंप्यूटर को काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा ठंडे माहौल चाहिए होता है. माइनस 269 डिग्री सेल्सियस पर काम करने से उन टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग और उनकी खूबियों को समझने में मदद मिलेगी, जो भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर, सेफ कम्युनिकेशन सिस्टम और एडवांस सेंसिंग प्लेटफॉर्म के लिए सबसे जरूरी हैं.
आंध्र प्रदेश स्टेट क्वांटम मिशन के मिशन डायरेक्टर सी वी श्रीधर ने इस कामयाबी पर कहा कि इस उपलब्धि की सबसे अच्छी बात यह है कि हमने इसे 80% से ज्यादा घरेलू उपकरणों के साथ हासिल किया है. यह सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है.
बीते साल सितंबर में वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री लीडर्स ने आंध्र प्रदेश के सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर एक रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें कहा गया था कि क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए जरूरी लगभग 85% कंपोनेंट्स भारत के अंदर ही बनाए जा सकते हैं.
इस साल अप्रैल महीने में मेधा टावर्स और एसआरएम यूनिवर्सिटी में भारत की पहली क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटीज तैयार की गई थी. इसका उद्देश्य देश के स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यूनिवर्सिटीज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जहां वे भारत में बने क्वांटम हार्डवेयर की टेस्टिंग और वैलिडेशन कर सकें. अब इस नई कामयाबी के बाद देश को विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.