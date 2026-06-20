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मेक इन इंडिया का नया कमाल: भारत ने बनाया अपना सबसे ठंडा 'फ्रीजर', -269 डिग्री तापमान पर वैज्ञानिकों ने रचा इतिहास

India Coldest Freezer: भारत ने क्वांटम टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ी कामयाबी हासिल की है. अमरावती की क्वांटम वैली में वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से -269 डिग्री सेल्सियस का बहुत कम तापमान हासिल करने में सफलता पाई है. वैज्ञानिकों की यह सफलता भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर के लिए बहुत अहम साबित होगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 20, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:06 PM IST
मेक इन इंडिया का नया कमाल: भारत ने बनाया अपना सबसे ठंडा 'फ्रीजर', -269 डिग्री तापमान पर वैज्ञानिकों ने रचा इतिहास

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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