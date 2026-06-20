Amaravati Quantum Valley: सुपरकंप्यूटर की रेस में भारत ने बड़ा कदम बढ़ाया है. सुपरकंप्यूटर की रेस में भारत ने ऐसा कमाल किया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारतीय वैज्ञानिकों ने कुदरत के सारे नियम बदलते हुए माइनस 269 डिग्री की ठंड में ऐसा कमाल किया है, जो आने वाले समय में सुपर कंप्यूटर की परिभाषा ही बदल कर रख देगा. मेक इन इंडिया के तहत भारत ने क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में वो मील का पत्थर छू लिया है, जिसके लिए अब तक हम विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर थे. आइए जानते हैं कि आखिर अमरावती की इस क्वांटम वैली में ऐसा क्या हुआ है, जिसने सबको हैरान कर दिया है.