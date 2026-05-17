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Hindi Newsटेकक्या है Direct-to-Device तकनीक? जिससे बिना सिम और टावर के चलेगा फोन, पर Apple-Google को क्यों है इस पर आपत्ति?

क्या है Direct-to-Device तकनीक? जिससे बिना सिम और टावर के चलेगा फोन, पर Apple-Google को क्यों है इस पर आपत्ति?

Apple Google on D2D India: भारत सरकार देश के सुदूर और पहाड़ी इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधारने के लिए डायरेक्ट-टू-डिवाइस यानी D2D टेक्नोलॉजी पर विचार कर रही है. लेकिन इससे पहले ही दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक कंपनियां Apple और Google ने गंभीर चिंताएं जाहिर की हैं. DoT के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत में दोनों दिग्गजों ने भारत को संभलकर आगे बढ़ने की सलाह दी है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 18, 2026, 06:33 AM IST
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क्या है Direct-to-Device तकनीक? जिससे बिना सिम और टावर के चलेगा फोन, पर Apple-Google को क्यों है इस पर आपत्ति?

Direct to Device Technolog: क्या यह सोच सकते हैं कि आपके हाथ में स्मार्टफोन हो लेकिन उसमें न सिम कार्ड हो और न ही आस-पास कोई मोबाइल टावर, फिर भी आप आसानी से कॉल और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें? सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी अब हकीकत बनने की राह पर है. इस टेक्नोलॉजी को Direct-to-Device कहते हैं. भारत सरकार देश के कोने-कोने, खासकर उन सुदूर इलाकों में जहां नेटवर्क नहीं रहता ठीक से, वहां के लिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी यानी Direct-to-Deviceपहुंचाने के एक बड़े प्लान पर काम कर रही है.

भारत में स्मार्टफोन के लिए डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्टिविटी Direct-to-Device यानी D2D को लेकर हलचल तेज है. लेकिन इसी बीच दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक कंपनियां Apple और Google और भारत को सावधान किया है. इन टेक कंपनियों ने भारत को इस रेस में थोड़ा संभलकर आगे बढ़ने की सलाह दी है. ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों कंपनियों ने DoT के साथ  अनौपचारिक बातचीत में इस टेक्नोलॉजी को लेकर कई गंभीर चिंताएं और तकनीकी चुनौतियां सामने रखी हैं.

क्या है Direct-to-Device तकनीक

D2D एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसकी सहायता से आपके नार्मल स्मार्टफोन को सीधे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से कनेक्ट किया जा सकता है. सरल शब्दों में कहें तो, इस टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद आपको फोन पर बात करने या इंटरनेट चलाने के लिए किसी मोबाइल टावर या सिम कार्ड के नेटवर्क की जरूरत नहीं होगी. आपका फोन सीधे आसमान में तैर रहे सैटेलाइट से सिग्नल ले लेगा. इस टेक्नोलॉजी का मकसद दूरदराज, पहाड़ी, जंगल या आपदा प्रभावित इलाकों में भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है, जहां सामान्य 4G/5G नेटवर्क नहीं पहुंच पाते.

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Apple नहीं चाहता फोन में कोई हार्डवेयर बदलाव

आईफोन बनाने वाली दिग्गज टेक कंपनी Apple का मानना है कि भारत में सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस शुरू करने के लिए स्मार्टफोन्स में किसी भी तरह के बड़े हार्डवेयर बदलाव या नए सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए.

Apple ने यह भी कहा है कि जब तक यह नई टेक्नोलॉजी पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती है, तब तक वर्तमान मोबाइल नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए. साथ ही, कंपनी ने सैटेलाइट कोऑर्डिनेशन और उन देशों में रेगुलेटरी समस्याओं का भी मुद्दा उठाया जहां सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अभी मंजूरी नहीं मिली है.

Google ने गिनाईं ये 4 बड़ी समस्या

वहीं Google ने भी Apple की चिंताओं का समर्थन करते हुए कई बड़ी टेक्निकल समस्याओं की तरफ इशारा किया है. Google के अनुसार, आम स्मार्टफोन्स में डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्टिविटी देने में अभी ये समस्याएं हैं-

बैटरी का तेजी से खत्म होना, सैटेलाइट से सीधे जुड़ने पर फोन की बैटरी बहुत ज्यादा खर्च होती है.

छोटे और स्लिम स्मार्टफोन्स में बड़े सैटेलाइट एंटीना लगाना बेहद मुश्किल है.

जमीनी नेटवर्क के मुकाबले सैटेलाइट के सिग्नल की मजबूती बनाए रखना बड़ी चुनौती है.

अभी 4G और 5G नेटवर्क के साथ सैटेलाइट सिस्टम को कनेक्ट करना बहुत ही कठिन काम है.

Google ने यह भी साफ किया कि कुछ स्मार्टफोन्स को इस सर्विस को सपोर्ट करने के लिए हार्डवेयर के स्तर पर बदलाव की जरूरत पड़ सकती है.

भारत में अभी चल रही तैयारी

फिलहाल अभी भारत सरकार की तरफ से D2D सर्विस को लेकर कोई नियम तय नहीं किया गया है. DoT और TRAI अभी सिर्फ इस तकनीक को समझने और इसके लिए सही स्पेक्ट्रम बैंड तय करने की प्रक्रिया में हैं. अगर यह तकनीक भारत में आती है, तो बिना मोबाइल टावर वाले सुदूर इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों या आपदा के समय भी आम स्मार्टफोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होकर काम कर सकेंगे.

(ये भी पढ़ेंः बिना फोन छुए, सिर्फ हवा में हाथ के इशारे से कर सकेंगे Whatsapp पर चैटिंग! Meta ने...)

दुनिया में क्या है स्थिति?

अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और कनाडा के कुछ हिस्सों में इस टेक्नोलॉजी पर काम शुरू हो चुका है. अमेरिका में एलन मस्क की कंपनी Starlink और टेलीकॉम कंपनी T-Mobile मिलकर इसका ट्रायल भी कर रहे हैं. हालांकि, जानकारों का मानना है कि भारत में इसे बड़े पैमाने पर लागू करने में अभी कुछ साल का वक्त लगेगा.

(ये भी पढ़ेंः  क्या मरने के बाद आपकी चैट और तस्वीरें 'प्रॉपर्टी' बन जाती हैं? कोर्ट ने सुनाया फैसला)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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