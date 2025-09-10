ट्रंप की धमकियां भी रोक न पाई, सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया में आईफोन की डिमांड पूरी करेगा भारत, iPhone 17 तो सिर्फ आगाज

Apple ने भारत में iPhone मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़ा दांव खेला है. तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक तक फैली फैक्ट्रियों का नेटवर्क अब नए iPhone 17 सीरीज का प्रोडक्शन कर रहा है. इसमें टाटा का नया होसुर प्लांट और फॉक्सकॉन का 300 एकड़ का बड़ा हब शामिल है, जो बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास स्थित है.

iPhone 17 और iPhone Air का प्रोडक्शन

iPhone 17 Pro का प्रोडक्शन फॉक्सकॉन और टाटा-रन पेगाट्रॉन यूनिट्स में हो रहा है. वहीं, iPhone 17 बेस मॉडल की असेंबलिंग टाटा की विस्ट्रॉन फैक्ट्री (कर्नाटक) और तमिलनाडु के होसुर प्लांट में हो रही है. Apple का सबसे पतला फोन iPhone Air फिलहाल फॉक्सकॉन के श्रीपेरुंबदूर प्लांट में बन रहा है.

अमेरिका और यूरोप को जाएगी सबसे ज़्यादा सप्लाई

ज्यादातर प्रोडक्शन अमेरिका और यूरोप की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए है. भारत में भी iPhone की मांग लगातार बढ़ रही है. बेंगलुरु का नया फॉक्सकॉन प्लांट, जो अप्रैल 2025 से टेस्ट रन कर रहा था, अब भारत का सबसे बड़ा iPhone प्लांट बन गया है. इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बाकी फैक्ट्रियों से कहीं ज़्यादा है.

भारत बना ग्लोबल हब

Apple ने पहली बार ऐसा किया है कि भारत में बने iPhones को दुनियाभर में पहले दिन से उपलब्ध कराया जा रहा है. पहले चीन में बने iPhones ही पहले आते थे. इसका असर एक्सपोर्ट नंबरों में दिख रहा है. 2025 की पहली छमाही में भारत से स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 30% बढ़कर 4 करोड़ यूनिट हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा iPhone का रहा. अमेरिका में iPhone एक्सपोर्ट 54% तक पहुंच गया, जो 2024 में सिर्फ 30% था. उम्मीद है कि साल के दूसरे हिस्से में ये 60% से भी ज़्यादा हो जाएगा.

iPhone 17 की कीमत ज़्यादा, लेकिन डिमांड मजबूत

iPhone 17 सीरीज की कीमतें पिछले iPhone 16 सीरीज से ज़्यादा हैं, लेकिन एनालिस्ट्स का मानना है कि इससे मांग पर असर नहीं पड़ेगा. भारत में 60-65% iPhone EMI पर बिकते हैं. इसके अलावा बैंक ऑफर्स और ट्रेड-इन स्कीम्स की वजह से लोग आसानी से अपग्रेड कर पाएंगे.

iPhone Air पर बढ़ती दिलचस्पी

एनालिस्ट्स का कहना है कि नए iPhone Air को लेकर भी लोगों में उत्सुकता है. डिज़ाइन पसंद करने वाले यूज़र्स इसे खरीदेंगे, जबकि बेहतर कैमरा चाहने वाले यूज़र Pro मॉडल्स चुनेंगे. iPhone Air का सबसे बड़ा USP इसकी यूनिकनेस है.

लोकल मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट सपोर्ट

Apple भारत में लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ा रहा है. कंपनी राज्य और केंद्र सरकार के साथ मिलकर लोकल सोर्सिंग पर भी काम कर रही है. सरकार की इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट स्कीम के तहत Apple चीन, जापान और ताइवान जैसे देशों के सप्लायर्स को भी भारत लाने की कोशिश कर रहा है. तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक Apple के लिए मैन्युफैक्चरिंग के बड़े हब बनते जा रहे हैं.

FAQ

Q1. क्या भारत में बने iPhones अब ग्लोबल मार्केट में बिकेंगे?

हां, अब भारत में बने iPhones ग्लोबल मार्केट में पहले दिन से उपलब्ध होंगे.

Q2. iPhone 17 सीरीज भारत में कहां बन रही है?

iPhone 17 Pro फॉक्सकॉन और टाटा-रन यूनिट्स में, जबकि iPhone Air श्रीपेरुंबदूर प्लांट में बन रहा है.

Q3. क्या iPhone 17 की कीमत बढ़ने से डिमांड कम होगी?

नहीं, एनालिस्ट्स का कहना है कि EMI, बैंक ऑफर्स और ट्रेड-इन स्कीम्स की वजह से डिमांड पर असर नहीं पड़ेगा.

Q4. iPhone Air की खासियत क्या है?

यह अब तक का सबसे पतला iPhone है और अपने यूनिक डिज़ाइन की वजह से अलग पहचान बनाएगा.