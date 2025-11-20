Advertisement
चोरी या गुम हो गया है आपका फोन? Apple देगा आपका नया iPhone, जानिए क्या है AppleCare+ Plan

Apple ने मासिक और वार्षिक दोनों तरह के पेमेंट ऑप्शन शुरू किए हैं, जिससे यूजर्स आसानी से अपनी पसंद के हिसाब से प्लान चुन सकते हैं. यह कदम भारत में iPhone यूजर्स के लिए काफी बड़ा बदलाव माना जा रहा है क्योंकि पहले तक कंपनी ऐसा कोई Theft & Loss प्रोटेक्शन नहीं देती थी.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 20, 2025, 08:27 AM IST
Apple ने भारत में अपने AppleCare+ प्रोटेक्शन प्लान्स को बड़ा अपडेट दिया है. पहली बार कंपनी ने ऐसा प्लान लॉन्च किया है जिसमें iPhone के चोरी हो जाने या खो जाने पर भी आपको नया फोन मिलेगा. इसके साथ ही Apple ने मासिक और वार्षिक दोनों तरह के पेमेंट ऑप्शन शुरू किए हैं, जिससे यूजर्स आसानी से अपनी पसंद के हिसाब से प्लान चुन सकते हैं. यह कदम भारत में iPhone यूजर्स के लिए काफी बड़ा बदलाव माना जा रहा है क्योंकि पहले तक कंपनी ऐसा कोई Theft & Loss प्रोटेक्शन नहीं देती थी.

AppleCare+ क्या है और कैसे काम करता है?
AppleCare+ Apple का ऑफिशियल प्रोटेक्शन प्लान है जो सामान्य एक साल की वारंटी से कहीं ज्यादा सुविधाएं प्रदान करता है. यह प्लान एक्सीडेंटल डैमेज, रिपेयर और बैटरी सर्विस जैसे फीचर्स देता है. भारत में अब तक यूजर्स केवल इसी रेगुलर AppleCare+ पर निर्भर थे, जिसमें केवल एक्सीडेंटल डैमेज कवर होता था. लेकिन नए अपडेट के साथ प्लान और ज्यादा लचीला हो गया है. अब यूजर्स चाहें तो पूरा पैसा एक बार में देने के बजाय हर महीने किस्तों में भुगतान कर सकते हैं, जो कई लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक है.

सबसे बड़ा बदलाव: Theft & Loss प्लान
AppleCare+ with Theft and Loss प्लान भारत में पहली बार शुरू किया गया है. इसकी कीमत सिर्फ ₹799 प्रति माह से शुरू होती है. इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि यह हर साल दो बार तक चोरी या खो जाने की घटनाओं को कवर करता है. इसका मतलब है कि यदि आपका iPhone चोरी हो जाता है या आप कहीं भूल जाते हैं और वह मिल नहीं पाता, तो Apple आपको नया iPhone देगा. अब तक भारत में यूजर्स सिर्फ थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कंपनियों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब Apple खुद यह सुविधा दे रहा है, जिससे विश्वास और भरोसा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है.

नियमित AppleCare+ की सारी सुविधाएं भी शामिल
इस नए प्लान में Theft और Loss के अलावा रेगुलर AppleCare+ के सभी फायदे भी मिलते हैं. इसमें अनलिमिटेड एक्सीडेंटल डैमेज रिपेयर शामिल है, जिसमें Apple के जेन्युइन पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है. साथ ही 24x7 प्रायरिटी कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है. यदि आपके iPhone की बैटरी हेल्थ तय सीमा से नीचे चली जाती है, तो Apple उसे फ्री में बदलता है. सभी रिपेयर और रिप्लेसमेंट या तो Apple Store पर किए जाते हैं या फिर अधिकृत Apple Service Provider के माध्यम से, जिससे क्वालिटी और भरोसे की कोई कमी नहीं रहती.

प्लान खरीदना हुआ बेहद आसान
Apple ने इन प्लानों को खरीदना और मैनेज करना भी काफी आसान बना दिया है. यूजर्स अपने iPhone, iPad या Mac के Settings ऐप में जाकर AppleCare+ की सभी जानकारी देख सकते हैं, अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं और वहीं से प्लान खरीद भी सकते हैं. प्लान खरीदते ही कवरेज तुरंत शुरू हो जाता है, यानी किसी तरह की वेटिंग या कन्फर्मेशन की जरूरत नहीं होती.

भारत को मिला इंटरनेशनल लेवल का प्रोटेक्शन
अब यह साफ है कि Apple भारत को अपने प्राइम मार्केट की तरह ट्रीट कर रहा है. जिन सुविधाओं का इंतजार भारतीय यूजर्स सालों से कर रहे थे, वे अब यहां भी मिल रही हैं. इंटरनेशनल मार्केट्स में Theft & Loss प्रोटेक्शन सालों से उपलब्ध था, लेकिन अब भारत भी उसी स्तर पर पहुंच गया है. यह अपडेट उन यूजर्स के लिए खास है जो महंगे iPhone खरीदते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं. यह प्लान उन्हें न सिर्फ सुरक्षा देता है बल्कि मानसिक शांति भी देता है.

ज्यादा जानकारी कहां मिलेगी
यदि ग्राहक इस प्लान के बारे में और जानना चाहते हैं या कोई प्लान खरीदना चाहते हैं, तो वे Apple की इंडिया वेबसाइट पर जा सकते हैं या अपने डिवाइस के Settings ऐप में जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

AppleCare+Theft and LossiPhone insurance

