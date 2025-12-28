सूरत के छात्रों का कमाल: कबाड़ से बना दी भारत की पहली AI ड्राइवरलेस सुपरबाइक, जो एलन मस्क की Tesla को देगी टक्कर!

India's First Driverless Motorcycle: भारतीय युवा भी इनोवेशन के मामले में किसी से पीछे नहीं है. सूरत शहर के तीन छात्रों ने ऐसा कमाल कर दिया है कि वह दुनिया की सबसे अमीर आदमी की कंपनी टेस्ला को टक्कर दे सकते हैं.सूरत शहर के इंजीनियरिंग छात्रों ने वो कर दिखाया है जो अभी तक सिर्फ Tesla जैसी ग्लोबल कंपनियों से जोड़ा जाता था. सूरत के इन छात्रों ने कबाड़ और लोकल चीजों की सहायता से भारत की पहली AI की सहायता से चलने वाली सेल्फ-ड्राइविंग इलेक्ट्रिक सुपरबाइक बना दी है. इस सुपरबाइक का नाम है गरुड़, जो न सिर्फ बिना राइडर के चल सकती है बल्कि वॉयस कमांड, ऑटोनॉमस ब्रेकिंग और लंबी रेंज जैसे हाई-एंड फीचर्स से लैस है.

इंजीनियरिंग छात्रों के इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसे बनाने में लगभग 50 प्रतिशत कबाड़ का इस्तेमाल किया गया है. टेस्ला की ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी से प्रेरित इन छात्रों ने यह साबित कर दिया है कि आने वाले समय की टेक्नोलॉजी को कम बजट में भी तैयार किया जा सकता है.

दिमाग की तरह काम करता है 'Raspberry Pi'

गरुड़ बाइक का 'ब्रेन' एक Raspberry Pi मॉड्यूल है. जो देखने में तो भले ही छोटा है लेकिन यही कंप्यूटर सिस्टम बाइक को वाई-फाई के जरिए वॉयस कमांड समझने की शक्ति देता है. यह बाइक न केवल Stop बोलते ही रुक जाती है बल्कि इसके चलने के भी तीन मोड हैं-

मैनुअल मोड

इस मोड में यह बाइक नार्मल बाइक की तरह ही चलती है.

फोन-कंट्रोल मोड

इस मोड में यह बाइक स्मार्टफोन से ऑपरेट होने वाली बाइक बन जाती है.

ऑटोनॉमस मोड

इस मोड में बाइक पूरी तरह खुद से चलने लगती है.

शानदार फीचर्स जो बड़ी कंपनियों को दे रहे टक्कर

इस बाइक का डिजाइन बहुत ही शानदार और फ्यूचरिस्टिक है, जिसमें बिना हब वाले पहिए लगे हुए हैं. इसके साथ ही इसमें वे सभी फीचर्स हैं जो नार्मल महंगी इलेक्ट्रिक कारों में मिलते हैं.

टचस्क्रीन डैशबोर्ड और जीपीएस नेविगेशन भी है मौजूद.

इस बाइक में ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए आगे और पीछे कैमरे लगे हुए हैं.

साथ ही इसमें मोबाइल चार्ज करने के लिए इन-बिल्ट डॉक लगा हुआ है.

सुरक्षा के लिए AI और सेंसर टेक्नोलॉजी

बाइक की सेफ्टी के लिए इसमें कई हाई रेंज सेंसर्स भी लगाए गए हैं.

12 फीट की दूरी

अगर कुछ भी इस दायरे में आती है तो बाइक अपने आप स्पीड को कम कर देती है.

3 फीट की दूरी

अगर कोई बाधा 3 फीट के पास आती है तो बाइक खुद-ब-खुद इमरजेंसी ब्रेक लगा देती है.

चार्ज होने में लगता है इतना समय

परफॉर्मेंस के मामले में Garuda मार्केट में मौजूद कई बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ती है. इसकी लिथियम-आयन बैटरी Eco मोड में 220 किमी और Sport मोड में 160 किलोमीटर तक चलती है. और यह बाइक मात्र 2 घंटे में ही फुल चार्ज हो जाती है. लगभग 1 साल की मेहनत और 1.8 लाख रुपये की लागत से बनी यह बाइक भविष्य की किफायती और स्मार्ट मोबिलिटी की एक शानदार झलक पेश करती है.

