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ट्रैफिक जाम का झंझट खत्म! भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी से उठा पर्दा, बिना पायलट के भरेगी पहली उड़ान

सड़कों पर लगने वाले भारी ट्रैफिक से जल्द ही भारतीय शहरों को राहत मिल सकती है. लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े, इसके लिए आसमान का रास्ता मिलने वाला है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 20, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:16 PM IST
ट्रैफिक जाम का झंझट खत्म! भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी से उठा पर्दा, बिना पायलट के भरेगी पहली उड़ान

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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