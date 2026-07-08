Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /भारत ने बनाया पहला चलता-फिरता Liquid Tree! जानें क्या है SALT टेक्नोलॉजी और कैसे करता है प्रदूषण का सफाया

भारत ने बनाया पहला चलता-फिरता Liquid Tree! जानें क्या है SALT टेक्नोलॉजी और कैसे करता है प्रदूषण का सफाया

India first Liquid Tree SALT: भारत के शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण और हरियाली की कमी के बीच भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है, जो प्रदूषण को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है. Smart Algal Liquid Tree यानी SALT नाम का यह मोबाइल सिस्टम माइक्रोएल्गी की मदद से हवा को साफ करता है और भीड़भाड़ वाले इलाकों के लिए एक उपयोगी समाधान माना जा रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 08, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:27 AM IST
भारत ने बनाया पहला चलता-फिरता Liquid Tree! जानें क्या है SALT टेक्नोलॉजी और कैसे करता है प्रदूषण का सफाया
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बाढ़ में स्नेक फार्म से भागे 900 जहरीले सांप, कई तैरते दिखे तो कुछ घरों में घुसे!
China Floods3 min ago
2
FIFA World Cup 20266 min ago
3
West Bengal news18 min ago
4
Boeing 73719 min ago
5
Monsoon23 min ago