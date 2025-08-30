बिजली जाने के बाद भी घर रहेगा रोशन! सिर्फ 1.5 घंटे में फुल चार्ज होकर चला देगा 90 से ज्यादा अप्लायंसेज
बिजली जाने के बाद भी घर रहेगा रोशन! सिर्फ 1.5 घंटे में फुल चार्ज होकर चला देगा 90 से ज्यादा अप्लायंसेज

यह भारत का पहला Smart Audio Portable Power Station है, जो न सिर्फ आपके घर या प्रोफेशनल डिवाइसेज को चलाने की क्षमता रखता है, बल्कि इसमें प्रीमियम साउंड सिस्टम भी शामिल है. यानी अब आपको पावर और एंटरटेनमेंट दोनों एक ही डिवाइस में मिलेंगे.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 30, 2025, 11:46 AM IST
बिजली जाने के बाद भी घर रहेगा रोशन! सिर्फ 1.5 घंटे में फुल चार्ज होकर चला देगा 90 से ज्यादा अप्लायंसेज

भारत में पावर बैकअप सॉल्यूशंस के लिए मशहूर Luminous Power Technologies ने एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है – EDGE GO सीरीज. कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला Smart Audio Portable Power Station है, जो न सिर्फ आपके घर या प्रोफेशनल डिवाइसेज को चलाने की क्षमता रखता है, बल्कि इसमें प्रीमियम साउंड सिस्टम भी शामिल है. यानी अब आपको पावर और एंटरटेनमेंट दोनों एक ही डिवाइस में मिलेंगे.

पावर और साउंड का कॉम्बिनेशन
इस सीरीज का फ्लैगशिप मॉडल EDGE GO 1500 है, जिसमें हाई-कैपेसिटी पावर सोर्स और एडवांस्ड साउंड सिस्टम दिया गया है. यह डिवाइस 1200W Pure Sine Wave Output और 1120Wh कैपेसिटी के साथ आता है. कंपनी का कहना है कि यह 90 से ज्यादा प्रकार के घरेलू और प्रोफेशनल अप्लायंसेज को चलाने में सक्षम है. साउंड की बात करें तो इसमें 90W का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम है, जिसमें 6-इंच 50W सबवूफर और दो 2-इंच 15W स्पीकर दिए गए हैं. साथ ही इसमें दो वायरलेस माइक्रोफोन, गिटार इनपुट पोर्ट और Bluetooth कनेक्टिविटी मिलती है. यानी यह प्रोडक्ट आउटडोर पार्टी, इवेंट या प्रोफेशनल उपयोग के लिए परफेक्ट है.

सुपरफास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी
EDGE GO सीरीज की सबसे खास बात इसकी Bidirectional Smart Inverter Technology है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से यह पावर स्टेशन मार्केट में मौजूद ज्यादातर डिवाइसेज के मुकाबले 10 गुना तेज चार्ज होता है. कंपनी का दावा है कि इसे सिर्फ 1.5 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है. यह पारंपरिक पावर सॉल्यूशंस की तुलना में 7 गुना तेज है.

सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी पर फोकस
Luminous ने इस प्रोडक्ट में LiFePO4 बैटरी (Lithium-ion Technology) का इस्तेमाल किया है, जो 3000 से ज्यादा चार्जिंग साइकल्स तक चल सकती है. यह Fire-Resistant V0-Grade Materials से बनी है और इसमें IP34 Splash Resistance का सर्टिफिकेशन भी है. यानी यह डिवाइस अलग-अलग एन्वायरनमेंट में भी सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से काम कर सकता है.

अलग-अलग मॉडल्स और वारंटी
Luminous EDGE GO सीरीज चार मॉडल्स में आई है – P700, P1000, P1200 और फ्लैगशिप EDGE GO 1500. छोटे मॉडल्स को रोजमर्रा के बैकअप के लिए और बड़े मॉडल्स को प्रोफेशनल सेटअप्स के लिए डिजाइन किया गया है.

सपोर्ट के लिए कंपनी ने 5 साल की रिप्लेसेबल वारंटी दी है, जिसे इस कैटेगरी की सबसे बड़ी वारंटी बताया जा रहा है. साथ ही, Luminous का 350+ सर्विस सेंटर नेटवर्क ग्राहकों को आसान और तेज सपोर्ट उपलब्ध कराएगा.

उपलब्धता
EDGE GO सीरीज को Amazon India और Luminous eShop पर एक्सक्लूसिव तौर पर खरीदा जा सकता है. कंपनी का मकसद इस लॉन्च के जरिए पोर्टेबल पावर स्टेशंस की एक नई कैटेगरी को भारत में स्थापित करना है, जिसमें पावर और एंटरटेनमेंट दोनों शामिल हों.

FAQ

Q1. Luminous EDGE GO 1500 की कीमत कितनी है?
Ans: कंपनी ने अभी कीमत की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन यह Amazon और Luminous eShop पर उपलब्ध होगा.

Q2. क्या EDGE GO सीरीज में म्यूजिक सिस्टम भी है?
Ans: हां, इसमें 90W का साउंड सिस्टम, सबवूफर, स्पीकर्स, वायरलेस माइक्रोफोन और Bluetooth कनेक्टिविटी दी गई है.

Q3. क्या इसे सोलर से भी चार्ज किया जा सकता है?
Ans: हां, यह डिवाइस Solar-Ready है.

Q4. Luminous EDGE GO कितनी जल्दी चार्ज होता है?
Ans: यह सिर्फ 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

Luminous Edge Go

;