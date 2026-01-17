रोबोटिक्स में भारत की नई उड़ान! देश को मिला पहला स्वदेशी स्मार्ट रोबोडॉग ‘SCORP’, खतरनाक जगहों पर करेंगा काम

आज के समय में पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी क्रांति के दौर से गुजर रही है. अब AI हमारी जिंदगी को लगातार आसान और स्मार्ट बना रही है. मेडिसिन से लेकर खेती तक और डिफेंस से लेकर हेल्थकेयर तक हर क्षेत्र में AI ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं. ऐसे में अब भारत भी रोबोटिक्स के क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है. भारतीय स्टार्टअप टेक कंपनी xTerra ने IIT कानपुर की मदद से भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनीपुलेटर रोबोट पेश किया है. कंपनी ने इसका नाम SCORP रखा है. डॉग रोबो जैसा दिखने वाले इस रोबोट को उन जगहों पर काम करने के लिए बनाया गया है, जहां इंसानों का काम करना खतरनाक हो सकता है. यह एक लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट है, जो अपने पैरों के सहारे चलता है और अपने रोबोटिक हाथ से काम भी कर सकता है. यहां हम आपको इस रोबोट की डिटेल जानकारी दे रहे हैं.

क्यों खास हैं Scorp रोबोट?

SCORP की सबसे खास बात है कि यह मुश्किल रास्तों पर भी आराम से चल सकता है. इसको आप पथरीली जमीन, संकरी जगह और ऊंची-नीची सीढ़ियों पर आराम से चला सकते हैं. इसके साथ ही इसमें लगा रोबोटिक हाथ कई तरह के काम भी कर सकता है. यह रोबोट हथियार पकड़ सकता है साथ ही किसी भी वस्तु की जांच भी कर सकता है. यह रोबोट इंसानों को खतरों से बचाता है.

SCORP के फीचर्स

SCORP में आपको हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरा के साथ स्टेरियो डेप्थ सेंसर मिल रहा है. इसकी मदद से यह मशीनों, पाइपलाइनों या इमारतों में किसी तरह के नुकसान का पता लगा सकता है. इसमें मिलने वाला रोबोटिक हाथ किसी भी सामान को उठाने और उन्हें चेक करने के काम आता है. इसकी मदद से आप कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते है. xTerra की वेबसाइट के अनुसार यह चार पैरों पर चलने वाला रोबोट सिर्फ निगरानी नहीं करता बल्कि अपने आस-पास के माहौल से इंटरैक्ट भी कर सकता है. इसका इस्तेमाल खतरनाक इलाकों की निगरानी, वाहनों की जांच, शहरों में कचरे के मैनेजमेंट से लेकर फायर सेफ्टी जैसे कामों के लिए भी किया जा सकता है.

आधुनिक कैमरे और सेंसर से लैस

इस रोबोट में एडवांस कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं. इनकी मदद से SCORP अपने आसपास के माहौल को समझ सकता है. इसका उपयोग निगरानी के लिए भी किया जा सकता है. यह स्मार्ट रोबोडॉग मशीनों, पाइपलाइनों या इमारतों में खराबी को पहचान सकता है. जरूरत पड़ने पर इसके रोबोटिक हाथ की मदद से आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं.

कहां हो सकता है इस्तेमाल?

इस SCORP(रोबोट) का इस्तेमाल खतरनाक खतरनाक इलाकों की निगरानी, इंडस्ट्रियल साइट्स, बड़े प्लांट्स, सुरंगों और आपदा वाले इलाकों में किया जा सकता है. SCORP को खास तौर पर मुश्किल स्थितियों में काम करने के लिए बनाया गया है. यह पथरीली जमीन, सीढ़ियों, ढलान और संकरी जगहों में भी स्टेबल होकर काम कर सकता है. इसमें मिलने वाला खास इंटेलिजेंट गेट एल्गोरिदम इसे ऊबड़-खाबड़ जगहों में संतुलन बनाने में मदद करता है.

भारत के लिए बड़ी उपलब्धि

SCORP जैसे रोबोट यह दिखाते हैं कि भारत अब रोबोटिक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से पीछे नहीं है. आने वाले समय में ऐसे रोबोट इंसानों की सुरक्षा बढ़ाने और मुश्किल कामों को आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.

