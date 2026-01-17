Advertisement
trendingNow13077532
Hindi Newsटेकरोबोटिक्स में भारत की नई उड़ान! देश को मिला पहला स्वदेशी स्मार्ट रोबोडॉग ‘SCORP’, खतरनाक जगहों पर करेंगा काम

रोबोटिक्स में भारत की नई उड़ान! देश को मिला पहला स्वदेशी स्मार्ट रोबोडॉग ‘SCORP’, खतरनाक जगहों पर करेंगा काम

अब रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी भारत तेजी से अपनी पहचान बना रहा है. देश की एक टेक कंपनी xTerra रोबोटिक्स ने IIT कानपुर की मदद से SCORP नाम का एक खास चौपाया रोबोट तैयार किया है. डॉग रोबो जैसा दिखने वाला यह रोबोट उन जगहों पर काम कर सकता है, जहां इंसानों का काम करना खतरनाक हो सकता है. यह रोबोट अपने चार पैरों के सहारे मुश्किल रास्तों पर भी चल सकता है. इसका रोबोटिक हाथ कई कामों को करने में सक्षम हैं. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 17, 2026, 03:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोबोटिक्स में भारत की नई उड़ान! देश को मिला पहला स्वदेशी स्मार्ट रोबोडॉग ‘SCORP’, खतरनाक जगहों पर करेंगा काम

आज के समय में पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी क्रांति के दौर से गुजर रही है. अब AI हमारी जिंदगी को लगातार आसान और स्मार्ट बना रही है. मेडिसिन से लेकर खेती तक और डिफेंस से लेकर हेल्थकेयर तक हर क्षेत्र में AI ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं. ऐसे में अब भारत भी रोबोटिक्स के क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है. भारतीय स्टार्टअप टेक कंपनी xTerra ने IIT कानपुर की मदद से भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनीपुलेटर रोबोट पेश किया है. कंपनी ने इसका नाम SCORP रखा है. डॉग रोबो जैसा दिखने वाले इस रोबोट को उन जगहों पर काम करने के लिए बनाया गया है, जहां इंसानों का काम करना खतरनाक हो सकता है. यह एक लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट है, जो अपने पैरों के सहारे चलता है और अपने रोबोटिक हाथ से काम भी कर सकता है. यहां हम आपको इस रोबोट की डिटेल जानकारी दे रहे हैं. 

क्यों खास हैं Scorp रोबोट?
SCORP की सबसे खास बात है कि यह मुश्किल रास्तों पर भी आराम से चल सकता है. इसको आप पथरीली जमीन, संकरी जगह और ऊंची-नीची सीढ़ियों पर आराम से चला सकते हैं. इसके साथ ही इसमें लगा रोबोटिक हाथ कई तरह के काम भी कर सकता है. यह रोबोट हथियार पकड़ सकता है साथ ही किसी भी वस्तु की जांच भी कर सकता है. यह रोबोट इंसानों को खतरों से बचाता है. 

SCORP के फीचर्स
SCORP में आपको हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरा के साथ स्टेरियो डेप्थ सेंसर मिल रहा है. इसकी मदद से यह मशीनों, पाइपलाइनों या इमारतों में किसी तरह के नुकसान का पता लगा सकता है. इसमें मिलने वाला रोबोटिक हाथ किसी भी सामान को उठाने और उन्हें चेक करने के काम आता है. इसकी मदद से आप कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते है. xTerra की वेबसाइट के अनुसार यह चार पैरों पर चलने वाला रोबोट सिर्फ निगरानी नहीं करता बल्कि अपने आस-पास के माहौल से इंटरैक्ट भी कर सकता है. इसका इस्तेमाल खतरनाक इलाकों की निगरानी, वाहनों की जांच, शहरों में कचरे के मैनेजमेंट से लेकर फायर सेफ्टी जैसे कामों के लिए भी किया जा सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- ChatGPT चलाने वालों को तगड़ा झटका! CEO सैम ऑल्टमैन के फैसले ने उड़ाई नींद, जानिए वजह

आधुनिक कैमरे और सेंसर से लैस
इस रोबोट में एडवांस कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं. इनकी मदद से SCORP अपने आसपास के माहौल को समझ सकता है. इसका उपयोग निगरानी के लिए भी किया जा सकता है. यह स्मार्ट रोबोडॉग मशीनों, पाइपलाइनों या इमारतों में खराबी को पहचान सकता है. जरूरत पड़ने पर इसके रोबोटिक हाथ की मदद से आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं. 

कहां हो सकता है इस्तेमाल?
इस SCORP(रोबोट) का इस्तेमाल खतरनाक खतरनाक इलाकों की निगरानी, इंडस्ट्रियल साइट्स, बड़े प्लांट्स, सुरंगों और आपदा वाले इलाकों में किया जा सकता है. SCORP को खास तौर पर मुश्किल स्थितियों में काम करने के लिए बनाया गया है. यह पथरीली जमीन, सीढ़ियों, ढलान और संकरी जगहों में भी स्टेबल होकर काम कर सकता है. इसमें मिलने वाला खास इंटेलिजेंट गेट एल्गोरिदम इसे ऊबड़-खाबड़ जगहों में संतुलन बनाने में मदद करता है. 

भारत के लिए बड़ी उपलब्धि
SCORP जैसे रोबोट यह दिखाते हैं कि भारत अब रोबोटिक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से पीछे नहीं है. आने वाले समय में ऐसे रोबोट इंसानों की सुरक्षा बढ़ाने और मुश्किल कामों को आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें:- WhatsApp में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, आएगा Youtube वाला फीचर!

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

robodog scorpscorp legged mobile manipulatorindigenous robodog scorp

Trending news

मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
Vande Bharat Sleeper Train
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
uddhav thackeray
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
महायुति की जीत-विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... MH निकाय चुनाव और क्या संदेश दे रहे?
maharashtra bmc
महायुति की जीत-विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... MH निकाय चुनाव और क्या संदेश दे रहे?
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
Rahul Mamakootathil
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
Mohan Bhagwat
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
Thackeray Brothers
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
Assam Student clashes
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
Asiya Andrabi
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
BMC चुनाव में BJP ने किया चारों खाने चित, मुंबई के कई हिस्सों में नजर आए ये पोस्टर
BMC Election Result 2026
BMC चुनाव में BJP ने किया चारों खाने चित, मुंबई के कई हिस्सों में नजर आए ये पोस्टर