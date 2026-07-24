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बिना इंटरनेट चलने वाले Bitchat मैसेज ऐप पर सरकार का बड़ा एक्शन: GitHub से हटाने के निर्देश, लीगल नोटिस भी आया सामने

दिल्ली में CJP प्रदर्शनों के दौरान बिना इंटरनेट मैसेजिंग के बढ़ते ट्रेंड पर भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए I4C ने GitHub को ब्लूटूथ आधारित ऐप Bitchat हटाने के निर्देश दिए हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 24, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:30 PM IST
बिना इंटरनेट चलने वाले Bitchat मैसेज ऐप पर सरकार का बड़ा एक्शन: GitHub से हटाने के निर्देश, लीगल नोटिस भी आया सामने

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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