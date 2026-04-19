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Hindi Newsटेकक्या बेकाबू हो रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? भारत सरकार ने तैनात किए स्पेशल एक्सपर्ट्स, जानिए आप पर क्या होगा असर

क्या बेकाबू हो रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? भारत सरकार ने तैनात किए 'स्पेशल एक्सपर्ट्स', जानिए आप पर क्या होगा असर

AI Safety Policy: AI आज सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो हमारे पर्सनल लाइफ से लेकर देश की सीमाओं तक अपनी पैठ बना चुका है. लेकिन जब यही शक्ति बेकाबू होने लगे और डीपफेक से लेकर डेटा चोरी तक का खतरा पैदा कर दे, तो लोगों के मन में इसको लेकर चिंता उठने लगती है. इस खतरे की आहट को भांपते हुए भारत सरकार ने अब कमर कस ली है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 19, 2026, 09:09 AM IST
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क्या बेकाबू हो रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? भारत सरकार ने तैनात किए 'स्पेशल एक्सपर्ट्स', जानिए आप पर क्या होगा असर

MeitY AI Advisory Committee​: क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा? क्या डीपफेक, डेटा चोरी और एल्गोरिदम की मनमानी हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा है? इन्हीं सवालों का जवाब इन दिनों हर कोई तलाश रहा है. इसी बीच भारत सरकार ने एआई को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है. भारत सरकार ने AI की मनमानी पर रोक लगाने और इसे लोगों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए एक हाई-लेवल टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी (TPEC) का गठन किया है.

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति के गठन का ऐलान किया है. यह एक उच्च-स्तरीय सलाहकार कमेटी होगी, जो सरकार को AI से जुड़े तकनीकी और नीतिगत मामलों पर सलाह देगी.

पॉलिसी और टेक्नोलॉजी के बीच बनेगा पुल

TPEC मुख्य रूप से हाल ही में बनाए गए AI गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप (AIGEG) के लिए एक थिंक-टैंक के रूप में भी काम करेगी. जहां एक तरफ AIGEG सरकारी विभागों के बीच तालमेल और रणनीतिक फैसले लेने का काम करेगा, वहीं TPEC का काम कठिन से कठिन टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलावों को ऐसी सिफारिशों में बदलना होगा जिन्हें कानून या नियमों के रूप में देश में लागू किया जा सके.

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कौन हैं इस कमेटी में शामिल?

इस कमेटी की अध्यक्षता MeitY के सचिव करेंगे. इस कमेटी में शिक्षा जगत, उद्योग जगत और डिजिटल पॉलिसी एक्सपर्ट्स लोगों को शामिल किया गया है. कमेंटी में IIT मद्रास के प्रोफेसर बी. रवींद्रन और प्रोफेसर रजत मूना जैसे दिग्गज नाम भी शामिल हैं. इनके साथ ही NASSCOM, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स के मेंबर भी इस टीम का हिस्सा हैं. इस कमेटी का उद्देश्य यह तय करना है कि सरकार के फैसले जमीनी हकीकत और मॉडर्न रिसर्च पर आधारित हों.

कमेटी करेगी ये काम

AI से होने वाले खतरों और रेगुलेशन में मौजूद खामियों को पहचानना.

दुनिया भर में AI को लेकर बन रहे नियमों और कानूनों पर नजर रखना.

AI की बढ़ती क्षमताओं और ट्रेंड्स के बारे में सरकार को ब्रीफ करना.

वैश्विक स्तर पर AI से जुड़ी चर्चाओं और कूटनीतिक वार्ताओं में भारत का पक्ष मजबूत करना.

(ये भी पढ़ेंः डिलीट बटन दबाने से नहीं मिटते सबूत, पुलिस ऐसे निकालती है आपकी सोशल मीडिया की कुडंली)

क्यों पड़ी इस कमेटी की जरूरत?

आज के इस डिजिटल दौर में AI टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि पुराने कानून इसके साथ फिट नहीं हो पा रहे हैं. भारत सरकार चाहती है कि देश में AI का विकास तो हो, लेकिन सुरक्षा के साथ बिलकुल भी लापरवाही न हो. TPEC यह तय करेगी कि भारत की पॉलिसी न सिर्फ आधुनिक हों, बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुकूल भी हों.

इस कमेटी के जरिए भारत अब वैश्विक मंचों पर भी AI गवर्नेंस को लेकर अपनी आवाज मजबूती से उठा सकेगा. मंत्रालय के मुताबिक यह कदम भारत को AI के क्षेत्र में एक जिम्मेदार और अग्रणी राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

(ये भी पढ़ेंः जुकरबर्ग की कंपनी में होने जा रहा बड़ा उथल-पुथल, एक साथ 8,000 लोगों की जाएगी नौकरी!)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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