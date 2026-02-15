Advertisement
trendingNow13110064
Hindi NewsटेकTikTok बैन पर Alibaba से दोस्ती! भारत सरकार के इस नए फैसले ने सबको चौंकाया, लेकिन छोटे कारोबारियों को होगी चांदी

TikTok बैन पर Alibaba से 'दोस्ती'! भारत सरकार के इस नए फैसले ने सबको चौंकाया, लेकिन छोटे कारोबारियों को होगी चांदी

Startup India Alibaba Partnership: भारत और पड़ोसी मुल्क चीन के रिश्तों में कुछ सालों से तनाव देखने को मिल रहा है. साल 2020 में हुए सीमा विवाद के बाद भारत सरकार ने TikTok, PUBG Mobile समेत कई चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था. लेकिन दोनों देशों के बीच अब नया और दिलचस्प मोड़ सामने आया है. भारत सरकार की पहल Startup India ने छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए चीन की ई-कॉमर्स कंपनी के साथ हाथ मिलाया है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 15, 2026, 08:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TikTok बैन पर Alibaba से 'दोस्ती'! भारत सरकार के इस नए फैसले ने सबको चौंकाया, लेकिन छोटे कारोबारियों को होगी चांदी

Startup India Alibaba Partnership: भारत और चीन के रिश्तों में खटास कुछ सालों से देखने को मिली. साल 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत सरकार ने कई चीनी ऐप्‍स पर बैन लगा दिया था, इससे दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी सेक्टर में दूरी बन गई. लेकिन अब तस्वीर का एक नया पहलू सामने आया है. भारत सरकार ने देश के छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत भारत सरकार ने चीन की दिग्गज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Alibaba.com के साथ हाथ मिलाया है. इस पहल का मकसद भारतीय स्टार्टअप्स और छोटे कारोबारियों को विदेशी मार्केट तक पहुंचाने में मदद करना है.

दोनों देशों के बीच यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब 2020 में सीमा विवाद के बाद भारत ने कई चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था. उस दौरान TikTok, PUBG Mobile और AliExpress जैसे ऐप्स पर भारत सरकार ने रोक लगाई गई थी. हालांकि यह नई साझेदारी सिर्फ एक्सपोर्ट से जुड़े कामों तक ही सीमित है.

क्या है पूरा मामला?

Add Zee News as a Preferred Source

भारत सरकार की पहल Startup India ने Alibaba.com के साथ मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया है. जिसके तहत ऐसे भारतीय स्टार्टअप्स को चुना जाएगा जो छोटे कारोबारियों को Alibaba के B2B प्लेटफॉर्म से जोड़ सकें और इन स्टार्टअप्स को कमीशन और टेक्नोलॉजी मदद दी जाएगी, छोटे  बिजनेसमैन और व्यापारी विदेशों में अपने प्रोडक्ट बेच सकें. इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स को उन एक्सपोर्टर्स की पहचान करने और उन्हें ट्रेन करने के लिए तैयार करना है जो Alibaba के ग्लोबल B2B प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना सामान विदेशों में बेचना चाहते हैं. इसके बदले में स्टार्टअप्स को कमीशन और टेक्नोलॉजी मदद प्रदान की जाएगी.

MSMEs के लिए बड़ा अवसर
भारत के कुल एक्सपोर्ट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का हिस्सेदारी करीब 50% है. सरकार का मानना है कि Alibaba.com के बड़े नेटवर्क जो 200 से ज्यादा देशों में 5 करोड़ एक्टिव मेंबर का लाभ उठाकर मेड इन इंडिया प्रोडक्टों को अफ्रीका और यूरोप जैसे नए मार्केट तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है.

चीनी ऐप्स पर बैन, फिर भी अलीबाबा के साथ समझौता क्यों?
जानकारों का मानना है कि भारत सरकार अब एक सिलेक्टिव अप्रोच अपना रही है. जहां सेफ्टी के लिहाज से टिकटॉक, PUBG Mobile जैसे ऐप्स पर प्रतिबंध जारी है लेकिन आर्थिक लाभ के लिए B2B यानी बिजनेस-टू-बिजनेस  प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया जा रहा है. यह ठीक वैसा ही है जैसे चीन में फेसबुक और गूगल बैन होने के बाद भी वहां की कंपनियां विज्ञापन के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती हैं.

ये भी पढे़ंः इंटरनेट का 'नया संविधान' तैयार! 15 टेक दिग्गजों ने लिया फैसला, आपके लिए क्या बदलेगा?

Alibaba.com के भारत के चीफ रॉकी लू ने कहा कि कंपनी दो दशकों से भारत में काम कर रही है और उनका लक्ष्य डिजिटल परिवर्तन के जरिए भारतीय एक्सपोर्ट को मजबूत बनाना है.

ये भी पढे़ंः भारत में जुटेंगे दुनिया के दिग्गज AI किंग, लेकिन सबसे बड़े 'चिप मास्टर' ने बनाई दूरी

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

India Alibaba partnershipIndia China trade news

Trending news

17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
PM Modi
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
maha shivratri 2026
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
Weather
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
Tipu Sultan
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
India Pakistan News in Hindi
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
DNA
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
Meghalaya Mine Blast
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
Punjab
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
Karnataka road accident
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
PM Rahat Scheme
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?