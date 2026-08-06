'अमेरिकी कानून से नहीं चलेगा भारत!' जुकरबर्ग की माफी के बाद भी सरकार का Meta पर कड़ा रुख; देना होगा जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो हटाने के मामले में मेटा की मुश्किल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. पीएम मोदी के वीडियो को करीब 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक प्लेटफॉर्म से हटाने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए अब सरकार ने मेटा से फिर जवाब मांगा है. सरकार ने कंपनी से भारतीय कानूनों के पालन, उसके एल्गोरिदम और कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम पर सीधे सवाल-जवाब शुरू कर दिए हैं. स्थिति यह है कि खुद मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग की ओर से सरकार से माफी मांगी गई है, लेकिन सरकार अब टेक कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए नियमों और चेक्स-एंड-बैलेंस को परखने के मूड में है.
सूत्रों के मुताबिक, सरकारी अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कंपनी की प्रणाली में संवैधानिक और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संतुलन और जांच व्यवस्था है या नहीं.
न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, सरकारी सूत्रों का कहना है, US कानून के हिसाब से भारत में प्लेटफॉर्म नहीं चलाए जा सकते. ये टेक्निकल मामले हैं. हर पहलू को समझना होगा. इसका मकसद हमारे समाज के फायदे के लिए कानून का इस्तेमाल करना है. सभी प्लेटफॉर्म की, सभी संस्थाओं की तरह, समाज और कानून के प्रति जिम्मेदारी होती है.
Government sources say, "Platforms can't be run in India as per US law. These are technical matters; every aspect is to be understood. The aim is to employ law for the benefit of our society. All platforms have a responsibility towards society and the law, like all institutions.…
— ANI (@ANI) August 6, 2026
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार की तरफ से मेटा की ग्लोबल टीम के साथ लगातार बातचीत चल रही है. मेटा की टीम अभी कुछ दिन भारत ही रहेगी. सरकार ने मेटा से उसके एल्गोरिदम और कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम से जुड़ी विस्तृत जानकारी और कार्यप्रणाली की रिपोर्ट मांगी है.
सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार को मेटा के ग्लोबल लीडरशिप टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं. इस बैठक के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की टेक्निकल टीम और मेटा की टीम के बीच बातचीत जारी रहने की संभावना है.
इससे पहले, मेटा ने पीएम मोदी के वीडियो पोस्ट को हटाने के मामले में माफी मांगी थी. सरकारी सूत्रों के अनुसार, बुधवार को IT मंत्री के साथ हुई बैठक में मेटा ने न सिर्फ पीएम की पोस्ट पर हुई गलती, बल्कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटीरियल, डीपफेक और पेड प्रमोशन के जरिए कुछ कंटेंट को बूस्ट दिए जाने से जुड़ी कमियों पर भी अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी.
मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलान, जो सरकार के साथ बैठक के लिए भारत पहुंचे हैं, उन्होंने एक लिखित बयान में कहा कि पीएम मोदी की पोस्ट को सीमित करने की त्रुटि के लिए मेटा की तरफ से मंत्री जी से माफी मांगी है. हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह माफी सीधे मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग की तरफ से आई है.
सरकार की इस सख्त कार्रवाई के बाद यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में टेक प्लेटफॉर्म्स के लिए भारत में कंटेंट मॉडरेशन और एलगोरिदम से जुड़े नियमों को और सख्त किया जा सकता है.