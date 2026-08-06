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'अमेरिकी कानून से नहीं चलेगा भारत!' जुकरबर्ग की माफी के बाद भी सरकार का Meta पर कड़ा रुख; देना होगा जवाब

पीएम मोदी के वीडियो हटाने के बाद माफी मांगने पर भी मेटा की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. अब सरकार ने साफ किया है कि भारत में अमेरिकी कानून नहीं चलेंगे. अब आईटी मंत्रालय मेटा के एल्गोरिदम, डीपफेक और कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम की कड़ी समीक्षा कर रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 06, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:14 PM IST
'अमेरिकी कानून से नहीं चलेगा भारत!' जुकरबर्ग की माफी के बाद भी सरकार का Meta पर कड़ा रुख; देना होगा जवाब

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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